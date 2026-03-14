Άμστερνταμ: Έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο – «Στοχευμένη επίθεση», λέει η δήμαρχος
Ισλαμιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη σε σχολείο στο Άμστερνταμ
Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί του Σαββάτου σε ένα εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ. Η δήμαρχος της ολλανδικής πρωτεύουσας περιγράφει το περιστατικό αυτό, ως μία σκόπιμη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας, όπως μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.
Η έκρηξη προκάλεσε περιορισμένη καταστροφή, δήλωσε η δήμαρχος Φέμκε Χαλσέμα στο ANP.
Στο μεταξύ την Παρασκευή, οι αρχές της Ολλανδίας συνέλαβαν 4 ύποπτους για βομβιστική επίθεση σε συναγωγή.
Από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τρομοκρατικές επιθέσεις σε συναγωγές και εβραϊκά σχολεία, ως αντίποινα για την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν.
🚨 Attack on Jewish school in Amsterdam; smoke rising from the building following targeting. pic.twitter.com/X2GkPSaIms
— Middle East Conflict Tracker (@MEC_Tracker) March 14, 2026
Ισλαμιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση
Η οργάνωση «Ashab Al Yamim» ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που φαίνεται να δείχνει την έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού.
The Islamic Movement of the Companions of the Right has claimed a fourth attack on a Jewish site in Europe this week.
According to a video released a short time ago, the group targeted a synagogue in Amsterdam with an incendiary device on Saturday March 14. pic.twitter.com/h3E6isG0vp
— Joe Truzman (@JoeTruzman) March 14, 2026
