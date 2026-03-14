Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο

Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, παραβρέθηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο της Καλογρέζας.

«Το Μπλόκο της Καλογρέζας εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας.

Και υπογράμμισε πως «στέλνουν το μήνυμα στις σημερινές κι αυριανές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν, ενάντια στον φασισμό, τον ρατσισμό και το καπιταλιστικό σύστημα που τα γεννά όλα αυτά, για μία νέα κοινωνία ευημερίας, ειρήνης, ανθρωπιάς, δικαιοσύνης, τον σοσιαλισμό».

Σε κλίμα συγκίνησης η εκδήλωση

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης έγινε το πρωί του Σαββάτου η μαζική εκδήλωση για το Μπλόκο της Καλογρέζας, που διοργάνωσε η ΤΕ Βορειοδυτικής Αθήνας της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ.

Η εκδήλωση άρχισε με κατάθεση λουλουδιών και πορεία, που ξεκίνησε νωρίτερα από την πλατεία Αναπήρων στην Καλογρέζα, με κατάληξη στο μνημείο του μπλόκου στην Λ. Εθνικής Αντιστάσεως.

Η κατάθεση λουλουδιών έγινε σε ειδική πλακέτα που έχει τοποθετηθεί στο χώρο των παλιών λιγνιτωρυχείων, για να μη ξεχαστούν οι ιστορικές μάχες που έδωσαν εκεί οι εργάτες της Νέας Ιωνίας για ελευθερία και για δουλειά με δικαιώματα.