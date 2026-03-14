Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14 Μαρτίου 2026, 08:40

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η όσφρηση συνδέεται πολύ στενά με τη μνήμη. Σε αντίθεση με την όραση ή την ακοή, η όσφρηση έχει άμεση σύνδεση με περιοχές του εγκεφάλου όπως η αμυγδαλή και ο ιππόκαμπος, που εμπλέκονται στο συναίσθημα και στην αυτοβιογραφική μνήμη. Έτσι κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας φέρουν στο μυαλό κάποιες αναμνήσεις.

Η όσφρηση και η μνήμη

Οι αναμνήσεις που ενεργοποιούνται από μυρωδιές είναι συχνά πιο ζωντανές και πιο έντονες συναισθηματικά. Μπορεί να νιώθετε άσχημα μυρίζοντας την κολόνια του πρώην σας. Η αντίδραση αυτή συμβαίνει εξαιτίας της συνειρμικής μνήμης. Με τον καιρό, η εν λόγω μυρωδιά μπορεί να έχει συνδεθεί με τα δυσάρεστα συναισθήματα του χωρισμού και έτσι το σώμα πιθανόν αντιδρά, πριν καν προλάβει να το εξηγήσει λογικά.

Χρόνια αργότερα, η ίδια μυρωδιά μπορεί να προκαλέσει νοσταλγία, αντί για πόνο. Η μυρωδιά δεν θα έχει αλλάξει, το νόημα που της δίνουμε είναι αυτό που μπορεί να έχει αλλάξει με τον καιρό.

Το πείραμα με τα «ιδρωμένα T-shirt»

Η όσφρηση μπορεί επίσης να μεταφέρει βιολογικές πληροφορίες. Σε ένα διάσημο πείραμα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings B, οι ερευνητές ζήτησαν από άντρες να φορούν βαμβακερά T-shirt για δύο νύχτες χωρίς αποσμητικό ή αρωματικά προϊόντα.

Στη συνέχεια τα μπλουζάκια τοποθετήθηκαν σε κουτιά με μικρές τρύπες και γυναίκες κλήθηκαν να μυρίσουν το καθένα και να βαθμολογήσουν πόσο ευχάριστο ήταν. Οι ερευνητές είχαν επίσης αναλύσει τα γονίδια του ανοσοποιητικού συστήματος των συμμετεχόντων.

Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι οι γυναίκες που δεν χρησιμοποιούσαν ορμονικά αντισυλληπτικά προτιμούσαν τη μυρωδιά αντρών με διαφορετικά γονίδια ανοσοποιητικού από τα δικά τους. Μια πιθανή βιολογική εξήγηση είναι ότι αυτή η γενετική διαφοροποίηση θα μπορούσε να προσφέρει απογόνους με πιο ισχυρή άμυνα απέναντι σε ασθένειες. Με απλά λόγια, η μυρωδιά μπορεί να επηρεάζει ελαφρώς την έλξη, αλλά δεν την καθορίζει.

Τι γίνεται με τις φερομόνες;

Στην ποπ κουλτούρα συχνά ακούμε ότι η έλξη καθορίζεται από «φερομόνες». Στους ανθρώπους όμως δεν έχει εντοπιστεί μία σαφής σεξουαλική φερομόνη. Αντί για αυτό, οι επιστήμονες μελετούν τα λεγόμενα χημοσήματα, που είναι χημικές ουσίες στον ιδρώτα που μπορεί να επηρεάσουν τη διάθεση ή την προσοχή.

Για παράδειγμα, μια ένωση που προέρχεται από την τεστοστερόνη και βρίσκεται στον αντρικό ιδρώτα, η ανδροσταδιενόνη, έχει βρεθεί ότι μπορεί να αυξήσει ελαφρώς τη φυσιολογική διέγερση και να ενεργοποιήσει περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τις ορμόνες. Αυτό όμως δεν δημιουργεί αυτόματα έλξη. Απλώς μπορεί να κάνει κάποιον λίγο πιο προσεκτικό ή σε εγρήγορση.

Η μυρωδιά ως σήμα ασφάλειας και δεσμού

Επίσης, υπάρχει σύνδεση της μυρωδιάς με τον συναισθηματικό δεσμό. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάποιος μυρίζει ρούχα που έχει φορέσει ο σύντροφός του, μπορεί να μειωθεί το στρες του. Με τον χρόνο, η μυρωδιά ενός συντρόφου μπορεί να κωδικοποιηθεί στον εγκέφαλο ως σήμα ασφάλειας. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Αν ένας σύντροφος γίνει επικριτικός, απόμακρος ή αναξιόπιστος, η μυρωδιά του μπορεί να αρχίσει να προκαλεί ένταση, αντί για ηρεμία.

Τελικά, η μυρωδιά καθορίζει την έλξη;

Η απάντηση είναι πως εξαρτάται. Η μυρωδιά μπορεί:

  • να μας τραβήξει προς κάποιον
  • να επιταχύνει τον καρδιακό μας ρυθμό
  • να δημιουργήσει μια άμεση «χημεία»

Όμως η βιολογία είναι μόνο ένα επίπεδο της εμπειρίας. Οι σχέσεις διαμορφώνονται κυρίως από:

  • εμπιστοσύνη
  • ανταπόκριση στις ανάγκες του άλλου
  • σεβασμό

Η μυρωδιά δεν λειτουργεί μόνη της. Φιλτράρεται μέσα από τη μνήμη, τον δεσμό και το νόημα που δίνουμε στις εμπειρίες μας.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody's: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
World
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Media 12.03.26

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 14.03.26

Σύνταξη
Με το σταγονόμετρο 14.03.26

Ηλίας Γεωργάκης
Art 14.03.26

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τέλος της αφέλειας 14.03.26

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σχέδιο «Πρόμαχος» 14.03.26

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ουάσιγκτον 14.03.26

Σύνταξη
«Ψευδείς πληροφορίες» 14.03.26

Σύνταξη
Ρωσία 14.03.26

Σύνταξη
Βρετανία 14.03.26

Σύνταξη
Βομβαρδισμός Χαργκ 14.03.26

Σύνταξη
Επικηρυγμένος 14.03.26

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ 14.03.26 Upd: 04:13

Σύνταξη
Τα πρώτα ευρήματα 14.03.26

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο