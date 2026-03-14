# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 14.03.2026]
Ημερήσια 14 Μαρτίου 2026, 00:01

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Και οι (γενικότεροι) τόνοι πέφτουν και η φάση στη δουλειά ηρεμεί. Τι άλλο να ζητήσεις; Άσε, θα ζητήσω εγώ! Να κάνεις όσα έχεις βάλει στο πρόγραμμα, αφού πρώτα τα κάνεις συγκεκριμένα στο μυαλό σου. Εστίασε στις προτεραιότητές σου. Τσέκαρε αν όλα είναι στη θέση που πρέπει να είναι. Αξιοποίησε τις αλλαγές. Γίνε ευέλικτος. Είναι μεγάλη λίστα!

DON’TS: Στα οικονομικά, μην θεωρείς τίποτα δεδομένο, γιατί έτσι και το χάσεις, εκεί θα δεις τη γλύκα (ή καλύτερα την πίκρα). Μην είσαι απρόσεκτος, επειδή όλα φαίνεται πως ρολάρουν άνετα. Αμ δε! Μη διστάσεις να έρθεις σε επαφή με φίλους σου, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να δεις τα πάντα πιο σφαιρικά. Ή και να ανανεώσεις την οπτική σου.

Ταύρος

DO’S: Το κλίμα ηρεμεί αρκετά σήμερα, άρα μπορείς να πάρεις μέρος ή και να απολαύσεις συζητήσεις. Αρκεί να φιλοτιμηθείς να ανοίξεις και κάποιο θέμα συζήτησης κι εσύ, έτσι; Αντάλλαξε απόψεις και φρόντισε να μάθεις νέα πράγματα, γιατί αυτά θα σε βοηθήσουν να δεις με άλλο μάτι τα πάντα γύρω σου. Επομένως γίνε και πιο κοινωνικός. Γιατί όχι;

DON’TS: Μη διστάσεις να εκφράσεις την ανάγκη σου για αλλαγές και ανανέωση. Έτσι νιώθεις, έτσι λες στην τελική. Τι όχι; Μην αγνοείς καθόλου τα επαγγελματικά σου. Όχι σήμερα. Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις ή και να απομονωθείς. Μην αρνείσαι να συγκεντρωθείς. Θέλεις ή δεν θέλεις να εξετάσεις καλύτερα κάποιες ιδέες σου;

Δίδυμοι

DO’S: Καλό είναι να χαλαρώσεις μεν, αφού οι τόνοι πέφτουν, να κρατήσεις ψηλά το τις άμυνές σου δε. Κοινώς να είσαι επιφυλακτικός. Γιατί; Γιατί πρέπει να παρατηρήσεις λίγο καλύτερα τις συμπεριφορές που βλέπεις και τα λόγια που ακούς. Άσε που έτσι θα διατηρήσεις και την ηρεμία σου. Εστίασε σε οτιδήποτε σε βοηθά να αποβάλλεις το άγχος σου.

DON’TS: Μην αναλώνεσαι σε πράγματα που δεν έχουν ουσία- ούτε καν για σένα. Μη διστάσεις να ασχοληθείς με κάποιες δουλειές σχετικές με το σπίτι. Δεν είναι κακό να αφιερώσεις μέρος του χρόνου σου στους φίλους σου, έτσι; Από την άλλη, μην κωλώσεις να ψαχτείς σχετικά με κάτι νέο, όπως ένα καινούργιο χόμπι. Θα ανανεωθείς. Trust me!

Καρκίνος

DO’S: Να ξέρεις πως όσο πιο ήρεμος είσαι στις συζητήσεις που παίρνεις μέρος, τόσο πιο εύκολα θα μπορείς να επικοινωνείς. Βέβαια πρέπει να κατανοήσεις και την πλευρά των απέναντι, έτσι; Ίσως ξαφνικά να προκύψει να συναντήσεις με κάποιους φίλους σου. Πες «ναι» σε αυτές, γιατί έτσι θα μπορέσεις να εκφράσεις πιο άνετα όσα σε απασχολούν.

DON’TS: Μην αγνοείς τις συμβουλές και το feedback που σου δίνεται, καθώς μέσω αυτών μπορείς και να χαλαρώσεις, αλλά και να δεις λίγο πιο ξεκάθαρα διάφορα πράγματα. Μη διστάσεις να επαναφέρεις τους στόχους σου σε πρώτη μούρη. Κοινώς να εστιάσεις σε αυτούς. Μην είσαι ανοργάνωτος, αν θέλεις να πραγματοποιήσεις κάποιες ιδέες σου.

Λέων

DO’S: Χαλαρή μέρα η σημερινή, άρα κάνε τις δουλειές σου άνετα. Όχι μόνο αυτό, αλλά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ναι; Μισές δουλειές δεν θέλουμε! Επικεντρώσου στα πιο σημαντικά μεν, αγνοώντας την αχρείαστη πίεση δε. Βάλε προτεραιότητες, αν θέλεις να ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο γύρω σου σχετικά με το από πού πρέπει να ξεκινήσεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κάνεις κάποιες επαφές (με τα λεγόμενα κονέ σου), ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις ευκολότερα τα πλάνα σου. Μην είσαι απρόσεκτος όμως στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μη διστάσεις λοιπόν να έρθεις σε επαφή με άτομα που σας συνδέουν κοινά οράματα ή μπορείτε να συνεννοηθείτε εύκολα.

Παρθένος

DO’S: Σήμερα μπορείς όχι μόνο να χαλαρώσεις, αλλά και να απομακρυνθείς από τα όρια και τις τύψεις που σε βασάνιζαν το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, περιόρισε και αυτό το απότομό σου, που σε πιάνει ώρες ώρες, καθώς δεν υπάρχει λόγος. Προσέγγισε εσύ τα άτομα που σε ενδιαφέρουν και δες τι πιστεύουν (για το παλιό ξέσπασμά σου).

DON’TS: Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις τα θέλω σου ή ακόμα και να δείξεις το ενδιαφέρον σου. Εκεί που πρέπει φυσικά. Υπάρχουν σημαντικές λεπτομέρειες, αλλά θα τις βρεις μόνο, αν έρθεις πιο κοντά στους απέναντι, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος, όταν φτιάχνεις το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Μη διστάσεις να τσεκάρεις τα επαγγελματικά σου.

Ζυγός

DO’S: Προσπάθησε να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου, εκμεταλλευόμενος τα στοιχεία που έχεις στην κατοχή σου. Πρέπει να προστατέψεις τον εαυτό σου και συναισθηματικά και ψυχολογικά. Άρα μήπως πρέπει να κάνεις κάποιες αλλαγές; Μπορείς, ας πούμε, να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου, καθώς πρέπει να τακτοποιήσεις τις υποθέσεις σου.

DON’TS: Μην αρνείσαι να προσαρμοστείς, καθώς πώς αλλιώς θα φέρεις τα πάντα στα μέτρα σου; Μη διστάσεις να γίνεις δημιουργικός. Μην αγνοείς λοιπόν ούτε την παραμικρή λεπτομέρεια που πέφτει στην αντίληψή σου, γιατί μπορεί να γίνει σημαντική πηγή έμπνευσης. Μην λες «όχι» στο φλερτ, είτε είσαι ελεύθερος είτε όχι (ο δεύτερος με το αμόρε φυσικά!).

Σκορπιός

DO’S: Η φάση χαλαρώνει, άρα μπορείς κι εσύ να απολαύσεις άνετα τις συζητήσεις στις οποίες παίρνεις μέρος. Πάντως μπορείς να ανοιχτείς (εκεί που θες). Άλλωστε το φλερτ και το όμορφο κλίμα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα στο μαρτυράει! Επομένως, αν είσαι ελεύθερος, φρόντισε να δείξεις ξεκάθαρα το ενδιαφέρον σου! If you know what I mean!

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεσαι στις διάφορες συμπεριφορές που βλέπεις. Κοινώς μην τα δέχεσαι όλα! Μην φοβάσαι να εκφραστείς, καθώς είσαι αρκετά δημιουργικός σήμερα. Μη διστάσεις να ασχοληθείς με το σπίτι σου, καθώς έχει πράγματα που πρέπει να γίνουν. Θα αλλάξεις και ενέργεια, αγάπη! Τι σκας;

Τοξότης

DO’S: Άλλαξε λίγο γραμμή και κάντο σήμερα που έχεις χαλαρή και όμορφη διάθεση. Πρέπει να γίνεις λίγο πιο chill στον τρόπο σου πάντως. Επικοινώνησε με τα δικά σου άτομα και συζητήστε, ώστε να έρθετε κοντά. Ειδικά αν είχατε απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα. Στο σπίτι μπορείς να απολαύσεις όμορφες στιγμές. Οργάνωσε τα οικονομικά σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αρνείσαι τις αλλαγές που γίνονται, γιατί είναι για καλό. Από την άλλη, δεν είναι κακό που θες να πεις κάποια πράγματα. Απλά δεν πρέπει να το κάνεις με υπερβολικό τρόπο, γιατί θα χαθεί το νόημα και η μπάλα. Παράλληλα, μην αγνοείς τη δύναμη του φλερτ, γιατί αν αυτό είναι στοχευμένο, μπορεί να σου αποφέρει πολλά!

Αιγόκερως

DO’S: Βρες τις ισορροπίες σου. Κυρίως ανάμεσα στις επαφές και στις μετακινήσεις σου. Άσε τη δημιουργικότητά σου ελεύθερη, καθώς πρέπει να τακτοποιήσεις κάποιες υποθέσεις μεν, πρέπει να είσαι alert, για να εξετάσεις τις εναλλακτικές επιλογές που πέφτουν στον τραπέζι δε. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα, έτσι; Προσοχή- όχι βιαστικά!

DON’TS: Μη διστάσεις να φέρεις κάποια δεδομένα πιο στα νερά σου. Αλλά πρέπει κι εσύ να είσαι πιο ευέλικτος, σωστά; Μην αγνοείς τα οικονομικά σου θέματα, καθώς πρέπει σήμερα να ασχοληθείς με αυτά. Το ίδιο ισχύει και με τα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι σου. Μην αρνηθείς να προσφέρεις βοήθεια στην οικογένειά σου, αν σου τη ζητήσουν.

Υδροχόος

DO’S: Σήμερα σε θέλω και χαλαρό, αλλά και παρατηρητικό. Κοινώς κράτησε σημειώσεις και οργάνωσε τις κινήσεις σου μεν, με κέφι και μπρίο δε. Άκου το ένστικτό σου, γιατί πέρα από ανεβασμένο, ξέρει να διαβάζει σωστά και τις πληροφορίες που λαμβάνεις. Ποιες είναι οι σημαντικότερες; Αυτές θέλουμε! Ξεκουράσου, γιατί μετά έρχεται η δράση!

DON’TS: Μη διστάσεις να κινηθείς ενεργά, όπου κριθεί απαραίτητο. Μην είσαι ανοργάνωτος και μην αρνείσαι να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, ειδικά αν σε ενδιαφέρει να βρεις λύσεις σε όσα σε απασχολούν. Από την άλλη, αν θέλεις να βάλεις σε εφαρμογή κάποιες ιδέες και κάποια πλάνα, μην «κοιμίζεις» την έμπνευσή σου. Γιατί να το κάνεις αυτό καν;

Ιχθύες

DO’S: Θα δεις το κλίμα μέσα στην παρέα ή στη δουλειά να αλλάζει. Φρόντισε να παραμείνεις ουδέτερος, όσο «καλό» κι αν σου φαίνεται. Αξιοποίησε όμως την ηρεμία αυτή- όσο υπάρχει- για να κάνεις τα πράγματα που θέλεις μεν, με τον λιγότερο δυνατό κόπο δε. Βέβαια πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, έτσι; Δέξου βοήθεια από όπου σου προσφέρεται.

DON’TS: Είναι όμορφες οι νέες γνωριμίες- ειδικά μέσω της παρέας- αλλά μην τις αφήσεις να σου πάρουν και τα μυαλά, ναι; Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, ώστε να κάνεις τον απολογισμό σου για αυτά που πέρασαν και για αυτά που θα έρθουν (να το και το ποιητικό!). Μην αγνοείς τα feelings σου, καθώς αυτά θα σου δείξουν πώς πρέπει να κινηθείς.

Moody’s: Αμετάβλητη στο “Baa3” η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία

Κρυπτονομίσματα: Tα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα προσθέτουν «ακόμα περισσότερη μανία» στις συναλλαγές crypto

«Ήμουν τραμπούκος» – Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων
Συνέπειες 13.03.26

Ο σεφ και συνιδρυτής του Noma, ενός από τα εστιατόρια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κόσμο και κάτοχος τριών αστέρων Michelin, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά το προσωπικό.

Εβελίνα Παπούλια: Δεν μου ταιριάζει πολύ ο γάμος, με αγχώνει και δεν μπορώ να λειτουργήσω
«Εγώ δεν θέλω να πεθάνω παντρεμένη. Θέλω να πεθάνω ελεύθερη και ελεύθερη και απόλυτα ερωτευμένη με τον άνθρωπο που είμαι», είπε μεταξύ άλλων η Εβελίνα Παπούλια σε πρόσφατη συνέντευξή της

Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας
Από την Τζιλ Μπάιντεν έως τη Ράμα Ντουβάτζι, οι πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών απευθύνονται σε έναν άνδρα για συμβουλές μόδας. Ο στιλίστας, Μπέιλι Μουν, μιλάει για τη λεπτή τέχνη της πολιτικής ενδυμασίας.

Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»
Με μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση μέσα από τα social media, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για την προσωπική της ζωή, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες»

Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα
Ο επί χρόνια λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του χρηματιστή, ενώ στην κατάθεση αναφέρθηκαν ισχυροί επιχειρηματίες και αποζημιώσεις θυμάτων

«Πόσο καλοί είναι οι συμπολίτες σου;»: Από τη Σουηδία ως τις ΗΠΑ, πώς κρίνουμε ηθικά ο ένας τον άλλον
Μόνο σε μία από τις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι που πίστευαν ότι οι συμπολίτες τους είναι ηθικά κακοί από όσους πίστευαν ότι είναι καλοί

«Γράψτε μου αμέσως» – Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955
Η χειρόγραφη ερωτική επιστολή του τότε γερουσιαστή Τζον Φ. Κένεντι προς τη σουηδή αριστοκράτισσα Γκουνίλα Φον Ποστ βγαίνει σε δημοπρασία, με το επιστολόχαρτο του Αμερικανικού Κογκρέσου και όλα τα σχετικά στοιχεία.

Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.

Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε
Ο Πάπας Λέων δεν είπε ονόματα. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος, έχει μέλη που συνηθίζουν να επιδεικνύουν την πίστη ενώ ενεπλάκησαν σε πόλεμο. Όπως ο «σταυροφόρος» Χέγκσεθ και ο Ρούμπιο

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ
Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες (12-3-2026) το πρωί σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς
«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς

«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε
Βαθιά συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου και στον ηλειακό αθλητισμό ο χαμός του 18χρονου βολεϊμπολίστα.

Eurobank: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης – Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα
Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει μόλις το 48,7% των απωλειών του ΑΕΠ που καταγράφηκαν την περίοδο 2009-2013, όταν η ύφεση είχε φθάσει στο αποκορύφωμά της.

Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο
Εκτός από την κατσίκα του γείτονα, πολλοί Έλληνες έχουν πρόβλημα και με την ηθική του γείτονα, με το 44% να θεωρεί τους άλλους ανήθικους. Τι δείχνει έρευνα του Pew Research Center

Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ – O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune
Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα
Αλληλοσυγκρουόμενες, κατά τη συνήθειά του, δηλώσεις από τον Τραμπ. Ισχυρίστηκε αρχικά ότι θέλει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα». Και μετά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν το έχουν καταστρέψει εντελώς.

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Δουδωνής για σκάνδαλο υποκλοπών: Μείζον θεσμικό ζήτημα για τη λειτουργία του κράτους η δήλωση Ντίλιαν
«Λοιπόν, έχουμε ένα μείζον θέμα, θεσμικό, ουσιαστικό για τη λειτουργία του κράτους», τόνισε ο βουλευτής Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, σχολιάζοντας τη χθεσινή αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

