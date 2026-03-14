To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, η ιδέα της συνταξιοδότησης πριν τα 60 θεωρούνταν σχεδόν αδύνατη για τους περισσότερους εργαζόμενους.

Ωστόσο, ένα νέο κύμα νέων επαγγελματιών, κυρίως από τη Gen Z, αλλάζει αυτή τη νοοτροπία, μάς ενημερώνει το Reuters. Πολλοί ξεκινούν να αποταμιεύουν και να επενδύουν από τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους, με στόχο να εξασφαλίσουν οικονομική ανεξαρτησία πολύ νωρίτερα.

Η νέα φιλοσοφία της Gen Z για τα χρήματα

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένας 26χρονος οικονομικός αναλυτής από τη Βοστώνη, ο οποίος ήδη σχεδιάζει τη ζωή του μετά την εργασία. Παρότι απέχει δεκαετίες από την παραδοσιακή ηλικία συνταξιοδότησης, έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο: να μπορέσει να σταματήσει να εργάζεται κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία των 40 του.

Με ετήσιο εισόδημα περίπου 85.000 δολάρια, καταφέρνει να κατευθύνει πάνω από 4.000 δολάρια κάθε μήνα σε επενδύσεις και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Όπως λέει ο ίδιος, το βασικό πλεονέκτημα που έχει είναι ο χρόνος. Ακόμη και λίγα χρόνια νωρίτερης επένδυσης μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στη συσσώρευση κεφαλαίου.

Απλή στρατηγική επενδύσεων

Η επενδυτική του στρατηγική είναι σχετικά απλή και βασίζεται σε μακροπρόθεσμη λογική. Αντί να κυνηγά ριψοκίνδυνες αποδόσεις από μεμονωμένες μετοχές ή πιο σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα, επενδύει κυρίως σε αμοιβαία κεφάλαια του δείκτη S&P 500 και σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF).

Τα συγκεκριμένα επενδυτικά εργαλεία θεωρούνται λιγότερο ευμετάβλητα σε βάθος χρόνου και προσφέρουν σταθερή ανάπτυξη. Αν και ιστορικά οι αγορές έχουν αποδώσει περίπου 10% ετησίως κατά μέσο όρο, ο ίδιος υπολογίζει τις αποδόσεις του πιο συντηρητικά, γύρω στο 7%, ώστε να λαμβάνει υπόψη και τον πληθωρισμό.

Στο επενδυτικό του κεφάλαιο συμβάλλει και ο εργοδότης του, ο οποίος καταθέτει περίπου 750 δολάρια κάθε τρίμηνο στον λογαριασμό συνταξιοδότησης.

Ένας λιτός τρόπος ζωής

Για να πετύχει τον στόχο του, ο νεαρός αναλυτής έχει υιοθετήσει έναν ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο διαχείρισης των χρημάτων του. Ζει ακόμη στο πατρικό του σπίτι για να αποφύγει τα υψηλά ενοίκια, οδηγεί αυτοκίνητο ηλικίας 20 ετών και αποφεύγει περιττές δαπάνες.

Ζει ακόμη στο πατρικό του σπίτι για να αποφύγει τα υψηλά ενοίκια, οδηγεί αυτοκίνητο ηλικίας 20 ετών και αποφεύγει περιττές δαπάνες

Δεν ξοδεύει χρήματα σε συνήθειες όπως το κάπνισμα ή η έντονη νυχτερινή ζωή, ενώ διατηρεί έναν πιο απλό κοινωνικό τρόπο ζωής. Για πολλούς, αυτές οι επιλογές μπορεί να μοιάζουν με θυσίες.

Για τον ίδιο, όμως, αποτελούν επένδυση στο μέλλον και στην ελευθερία του χρόνου του.

Όπως λέει χαρακτηριστικά στο Reuters, μέσα από τις επενδύσεις ουσιαστικά «αγοράζει πίσω τον χρόνο του».

Μια τάση που μεγαλώνει

Η περίπτωση αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι νέοι εργαζόμενοι της Gen Z και οι millennials ξεκινούν να συμμετέχουν σε προγράμματα συνταξιοδότησης πολύ νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές.

Oι νέοι εργαζόμενοι της Gen Z και οι millennials ξεκινούν να συμμετέχουν σε προγράμματα συνταξιοδότησης πολύ νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές

Κατά μέσο όρο, οι εργαζόμενοι της Gen Z αρχίζουν να αποταμιεύουν για τη σύνταξη γύρω στα 23 τους χρόνια, ενώ οι millennials περίπου στα 28. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι της Gen X και οι baby boomers ξεκινούσαν σχεδόν μια δεκαετία αργότερα.

Η πρώιμη αυτή προετοιμασία φαίνεται να αποδίδει καρπούς, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό νέων εργαζομένων βρίσκεται ήδη σε τροχιά ώστε να διατηρήσει το επίπεδο ζωής του και μετά τη συνταξιοδότηση.

Τα βασικά βήματα για οικονομική ανεξαρτησία

Οι οικονομικοί σύμβουλοι επισημαίνουν ότι το μυστικό για τη δημιουργία πλούτου δεν βρίσκεται απαραίτητα σε πολύπλοκες επενδυτικές κινήσεις, αλλά σε μια ισχυρή οικονομική βάση.

Αυτό σημαίνει σωστή διαχείριση εισοδήματος και εξόδων, δημιουργία ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης, περιορισμό του χρέους και έλεγχο του τρόπου ζωής. Μόλις αυτά τα στοιχεία μπουν σε τάξη, οι νέοι επενδυτές μπορούν να κατευθύνουν το πλεόνασμα του μηνιαίου προϋπολογισμού τους σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Παρότι πολλοί νέοι έλκονται από επενδύσεις που υπόσχονται γρήγορα κέρδη, όπως τα κρυπτονομίσματα ή το trading παραγώγων, οι ειδικοί προτείνουν πιο απλές και διαφοροποιημένες λύσεις, όπως τα index funds.

Η συνεπής επένδυση σε τέτοια προϊόντα μπορεί να μην είναι εντυπωσιακή ή συναρπαστική, αλλά μακροπρόθεσμα αποδεικνύεται μία από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για τη δημιουργία πλούτου.

Το μεγάλο μάθημα για τους νέους εργαζόμενους

Το βασικό μήνυμα που προκύπτει από αυτή τη νέα τάση είναι απλό: όσο νωρίτερα ξεκινά κάποιος να αποταμιεύει και να επενδύει, τόσο μεγαλύτερο πλεονέκτημα αποκτά.

Δεν απαιτείται απαραίτητα ένας εξαιρετικά υψηλός μισθός για να χτιστεί σημαντικός πλούτος.

Με πειθαρχία, συνεπείς επενδύσεις και έναν ισορροπημένο προϋπολογισμό, ακόμη και οι νεότεροι εργαζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν τις βάσεις για οικονομική ανεξαρτησία και μια πολύ πιο ευέλικτη ζωή στο μέλλον.

Πηγή: ΟΤ