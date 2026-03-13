Η στιγμή που τα Β-2 απογειώνονται για να βομβαρδίσουν το Ιράν

Αμερικανικά βομβαρδιστικά Β-2 απογειώθηκαν πριν από λίγο για να βομβαρδίσουν το Ιράν.

«Τα stealth βομβαρδιστικά B-2 απογειώνονται για να εκτελέσουν μια αποστολή κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, εξαπολύοντας πυρά μακράς εμβέλειας όχι μόνο για να εξαλείψουν την απειλή από το ιρανικό καθεστώς σήμερα, αλλά και για να εξαλείψουν την ικανότητά τους να ανοικοδομηθούν στο μέλλον», γράφει σε ανάρτησή του ο αμερικανικός Στρατός.

To βίντεο με την απογείωση των B-2:

B-2 stealth bombers takeoff to conduct a mission during Operation Epic Fury, delivering long-range fire to not only eliminate the threat from the Iranian regime today, but also eliminate their ability to rebuild in the future. pic.twitter.com/ebyUYNnOLo — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Το Northrop Grumman B-2 Spirit αποτελεί το πιο εξελιγμένο στρατηγικό βομβαρδιστικό στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας την κορύφωση της τεχνολογίας stealth.

Σχεδιασμένο κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου με σκοπό να διεισδύει απαρατήρητο στις σοβιετικές αεράμυνες, το αεροσκάφος υιοθετεί τη ριζοσπαστική σχεδίαση της «ιπτάμενης πτέρυγας», στερούμενο κάθετων επιφανειών όπως το παραδοσιακό ουραίο πτερύγιο.

Αυτό το ιδιαίτερο σχήμα, σε συνδυασμό με τη χρήση εξελιγμένων υλικών που απορροφούν τα κύματα των ραντάρ, του επιτρέπει να εμφανίζεται στις οθόνες των εχθρικών συστημάτων με το μέγεθος ενός μικρού πουλιού, παρά το τεράστιο άνοιγμα των φτερών του.

Πέρα από την αορατότητά του, το B-2 διαθέτει εντυπωσιακή επιχειρησιακή εμβέλεια, καθώς μπορεί να πετάξει για περισσότερα από 11.000 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό, μεταφέροντας ένα τρομακτικό φορτίο 20 τόνων που περιλαμβάνει από συμβατικές έξυπνες βόμβες ακριβείας μέχρι πυρηνικά όπλα.

Η μοναδικότητά του αντικατοπτρίζεται και στο αστρονομικό του κόστος, το οποίο ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα, γεγονός που περιόρισε την παραγωγή του σε μόλις 21 αεροσκάφη.

Σήμερα, το B-2 Spirit παραμένει το μοναδικό αεροσκάφος στην ιστορία που συνδυάζει μεγάλη εμβέλεια, βαρύ οπλισμό και πλήρη ικανότητα stealth, διατηρώντας έναν κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια στρατηγική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι την πλήρη ένταξη του διαδόχου του, του B-21 Raider.