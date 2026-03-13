«Nuestra America»: Κομβόι 20 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας κατευθύνεται προς την Κούβα
Η Κούβα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων βιώνει μια βαθιά οικονομική και ενεργειακή κρίση - Το κομβόι υποστηρίζεται μεταξύ άλλων και από την ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ
Ένα διεθνές κομβόι, που υποστηρίζεται μεταξύ άλλων και από την ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, θα μεταφέρει στις 21 Μαρτίου στην Κούβα «περισσότερους από 20 τόνους» τροφίμων, φαρμάκων και ηλιακών πάνελ, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.
Το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων βιώνει μια βαθιά οικονομική και ενεργειακή κρίση. Η τελευταία επιδεινώθηκε μετά τη σύλληψη, από τον αμερικανικό στρατό, του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο και την απότομη διακοπή των παραδόσεων πετρελαίου από το Καράκας. Η Βενεζουέλα ήταν ο βασικός τροφοδότης της Κούβας σε πετρέλαιο τα τελευταία 25 χρόνια.
«Περισσότεροι από 20 τόνοι τροφίμων, φαρμάκων, ηλιακών πάνελ και εξοπλισμού θα φτάσουν στην Αβάνα με πλοίο, με αεροπλάνο και μέσω αντιπροσωπειών εθελοντών από τρεις ηπείρους» ανέφεραν οι διοργανωτές του κομβόι «Nuestra America» (σ.σ. «Η δική μας Αμερική»).
Ενεργειακός εξοπλισμός άνω των 500.000 δολαρίων
Μεταξύ άλλων θα δοθούν πάνελ και γεννήτριες αξίας άνω των 500.000 δολαρίων για να εξασφαλιστεί η ενέργεια στα νοσοκομεία και τις βασικές υπηρεσίες, καθώς οι διακοπές ρεύματος είναι συχνές λόγω της έλλειψης καυσίμων. Θα σταλούν επίσης ιατρικό υλικό, φάρμακα, τρόφιμα, βρεφικές τροφές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής.
Το κομβόι οργανώνεται από έναν διεθνή συνασπισμό κινημάτων, συνδικαλιστών, βουλευτών, ανθρωπιστικών οργανώσεων και διαφόρων προσωπικοτήτων. Η Γκ. Τούνμπεργκ, που το 2025 συμμετείχε στον στολίσκο Sumud για τη μεταφορά βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, αψηφώντας τον ναυτικό αποκλεισμό που είχε επιβάλει το Ισραήλ, έχει εκφράσει πολλές φορές τη στήριξή της σε αυτήν την πρωτοβουλία, χωρίς όμως να διευκρινίσει αν θα ταξιδέψει στην Κούβα.
- «Nuestra America»: Κομβόι 20 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας κατευθύνεται προς την Κούβα
