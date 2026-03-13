Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Ακολουθώντας τους παίκτες του ΑΟ Μαγούλας Καρδίτσας
Στο νέο του επεισόδιο το Βίλατζ Λιμπερταδόρες ταξιδεύει στην Καρδίτσα και «παίζει μπάλα» με τον ΑΟ Μαγούλας. Την Κυριακή 15 Μαρτίου, στις 13.50, στο MEGA.
Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του MEGA, «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» κάνει στάση στην Καρδίτσα. Στο πέμπτο επεισόδιο, την Κυριακή 15 Μαρτίου, στις 13:50, σουβλατζήδες, γεωργοί και κτηνοτρόφοι συνθέτουν την ομάδα του πολύπαθου μικρού χωριού τους και τιμούν τη φανέλα του ΑΟ Μαγούλας Καρδίτσας.
Χτυπημένη από την κακοκαιρία Ντάνιελ, η Μαγούλα των 320 κατοίκων, τρία χρόνια μετά την καταστροφή, ακόμα μετράει τις πληγές της ξεχασμένη από την πολιτεία. Ωστόσο, οι πεισματάρηδες κάτοικοι του μικρού χωριού της Καρδίτσας, δεν τα παρατάνε, όπως δεν παράτησαν και την ομάδα. Μια παρέα νέων ανθρώπων, μέσα στην καταστροφή του χωριού αποφάσισε να δώσει και πάλι ζωή στον Αθλητικό Όμιλο Μαγούλας, με πρωτοστάτη τον Πάτροκλο Παλάντζα, που ανέλαβε πρόεδρος και φροντίζει, όποιος παίζει για τη φανέλα του χωριού να την τιμά.
Μαζί του και ο κάπτεν της ομάδας, Νίκος Κωτούλας, σεκιούριτι στο επάγγελμα τραγουδιστής – ποδοσφαιριστής στο συναίσθημα, δεν εγκαταλείπει το χωριό και προτιμά να κάνει καθημερινά δεκάδες χιλιόμετρα για την εργασία του, αρκεί να τον βρίσκει το βράδυ στη Μαγούλα.
Ομάδα με σουβλατζήδες, γεωργούς, κτηνοτρόφους αλλά και με «Μποντ» και έναν… μπίλιονερ, ο ΑΟ Μαγούλας είναι μία ετερόκλητη παρέα που όμως δεν τα παρατά και βάζει στόχο για ψηλά.
Συντελεστές
Σκηνοθεσία / Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Αµοιρίδης
Διεύθυνση Παραγωγής: Θανάσης Νικολάου
Αφήγηση / Κείμενα: Στέφανος Τσιτσόπουλος
Οργάνωση Παραγωγής: Αλεξάνδρα Καραµπουρνιώτη
Δηµοσιογραφική Έρευνα: Σταύρος Γεωργακόπουλος
Μοντάζ: Παύλος Παπαδόπουλος, Χρήστος Πράντζαλος, Αλέξανδρος Σαουλίδης, Γκρεγκ Δούκας
Εικονοληψία: Γιάννης Σαρόγλου, Ζώης Αντωνής, Γιάννης Εμμανουηλίδης, Δημήτρης Παπαναστασίου, Κωνσταντίνος Κώττας
Ηχοληψία: Παύλος Γκέροβ, Τάσος Καραδέδος
Σχεδιασμός Γραφικών: Θανάσης Γεωργίου
Εικονογράφηση: Βασίλης Γκογκτζιλάς
Μουσική τρέιλερ: Bonzai
Εκτέλεση Παραγωγής: AN Sports and Media
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
«ΒΙΛΑΤΖ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 13:50
