«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ
Culture Live 13 Μαρτίου 2026, 16:30

«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ

H άκρως ερωτική ταινία «Perfect» ακολουθεί την Κάι, μια περιπλανώμενη γυναίκα που εγκλωβίζεται σε μια άγνωστη πόλη εν μέσω μιας παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού και ξεκινάει μια σχέση με το «απόλυτο MILF», δηλαδή την Τζούλια Φοξ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Άσλεϊ Μουρ έδωσε μερικές καυτές οδηγίες στο κοινό που παρακολουθούσε τη νέα ταινία της «Perfect» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Τηλεόρασης South by Southwest 2026.

«Φύγετε κ@υλωμένοι, παιδιά! Φύγετε κ@υλωμένοι», είπε η ηθοποιός, η οποία συμπρωταγωνιστεί με την Τζούλια Φοξ, σταρ της ταινίας «Uncut Gems» και συγγραφέας ενός μπεστ σέλερ βιβλίου των New York Times,  στην ταινία «Perfect», ένα αισθησιακό λεσβιακό ρομάντζο σε σκηνοθεσία της Μίλισεντ Χέιλς, σύμφωνα με τον Ίθαν Σάνφιλντ του Variety.

«Είναι απλά διασκεδαστικό», είπε η Χέιλς, η οποία μέχρι πρότινος ασχολούνται με την σκηνοθεσία μουσικών βίντεο για Αμερικανούς ράπερ.

«Είναι απλά καυτό, πρόστυχο, σέξι, ιδρωμένο, διασκεδαστικό», πρόσθεσε.

Άλλες τρεις;

H άκρως ερωτική ταινία «Perfect» ακολουθεί την Κάι (Μουρ), μια περιπλανώμενη γυναίκα που εγκλωβίζεται σε μια άγνωστη πόλη στη μέση του πουθενά εν μέσω μιας παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού.

Όταν συναντά τη μυστηριώδη και έγκυο Μάλορι (Φοξ) — την οποία ένας χαρακτήρας περιγράφει ως «απόλυτο MILF» — η Κάι ξεκινά μια επικίνδυνη ερωτική περιπέτεια που θα περάσει από σαράντα κύματα.

«Οι αποχρώσεις αυτής της ταινίας θα μπορούσαν να γεννήσουν άλλες τρεις», είπε η Φοξ, περιγράφοντας τη δυναμική μεταξύ των χαρακτήρων της και της Μουρ.

Προλογίζοντας την συμπρωταγωνίστρια της, η οποία αναλαμβάνει τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Perfect», η Φοξ είπε στο κοινό: «Γεννήθηκε ένα αστέρι».

Πολλές από τις ερωτικές σκηνές της ταινίας συνοδεύονται από τα dance τραγούδια της FKA Twigs, με το «Eusexua» να συνοδεύει μια κεντρική σκηνή μεταξύ των Κάι και Μαλόρι σε μια λίμνη.

«Ήθελα πραγματικά κάποιες κρίσιμες, συγκινητικές στιγμές να συνοδεύονται από αυτά τα τραγούδια, γιατί το [«Eusexua»] πραγματικά με άγγιξε», είπε η Χέιλς σε μια συζήτηση μετά την προβολή, όπως αναφέρει το Variety.

Τα λόγια της εισακούστηκαν

Ο Ίθαν Σάνφιλντ περιγράφει με γλαφυρότητα στο άρθρο του που μας δίνει μια εικόνα της πρεμιέρας της ταινίας ότι, πριν από την προβολή, η Χέιλς ζήτησε από το κοινό στο State Theatre του Ώστιν να εκφράζει τις αντιδράσεις του ζωντανά.

«Αν δείτε κάτι που σας αρέσει, απλά φωνάξτε ‘Ουάου’», είπε. «Αν εμφανιστεί στην οθόνη κάποιος τόσο σέξι που δεν μπορείτε ούτε να τον κοιτάτε, χειροκροτήστε. Θέλω να ακούσω τη γνώμη σας. Αυτή δεν είναι μια ταινία για ευγενικούς».

Τα λόγια της φαίνεται ότι εισακούστηκαν: μετά από μια αργή εισαγωγή, όταν οι δύο χαρακτήρες τελικά φιλιούνται, το κοινό ξέσπασε σε επευφημίες.

Στο «Perfect» πρωταγωνιστούν επίσης οι Λίο Μεχιέλ, Μικαέλα Γουίτμαν, Ράιντερ Μακλάφλιν, Κέιτ Μόνινγκ και Κριντ Μπράτον.

*Με πληροφορίες από: Variety

Καύσιμα: Πότε πιάνει τα 2 ευρώ η βενζίνη – Αλαλούμ με το πλαφόν

Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» - Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο'Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν

Το μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε τα περσινά Όσκαρ ήταν αν η τελετή θα αναφερόταν στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, οι οποίες είχαν συγκλονίσει την πόλη μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης

«Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό 2% ακόμη και στο χειρότερο σενάριο», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Βομβιστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ - Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι

Από την έκρηξη που σημειώθηκε μπροστά στη συναγωγή του Ρότερνταμ στην Ολλανδία δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί - Το κτίριο υπέστη ζημιές από τη φωτιά που προκάλεσε η έκρηξη

Χαρίτσης: Μιλάμε πλέον για κυβέρνηση-χάκερ – Ο Μητσοτάκης είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει για τις ευθύνες του

«Όλα αυτά που έχουν συμβεί θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει τον πρωθυπουργό σε παραίτηση. Δυστυχώς, όμως, ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη χώρα σε τσιφλίκι του», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Προ ημερησίας συζήτηση άμεσα ζητά ο Ανδρουλάκης – Ο Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για το παρακράτος που έστησε

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για «ένα παρακράτος αδίστακτο και δυσώδες, που έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια παρακολουθώντας υπουργούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους»

Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη την έκρινε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, κατ' εξακολούθηση και της επέβαλε φυλάκιση 22 μηνών

«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» - Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν

Το μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε τα περσινά Όσκαρ ήταν αν η τελετή θα αναφερόταν στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, οι οποίες είχαν συγκλονίσει την πόλη μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του

Για υπονόμευση της παράταξης από την πλευρά του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη μετά τις αντιδράσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τη διαγραφή του βουλευτή.

Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ

«Ο πρώτος που πρέπει να έρθει να δώσει εξηγήσεις είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» σημειώνει η αντιπολίτευση.

Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής

«Χαίρομαι γιατί βρεθήκαμε, άμεσα, για ακόμα μια φορά, στο πλευρό των συνδημοτών μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με αφορμή την επιχείρηση διάσωσης του ηλικιωμένου.

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Μαρκόπουλου – Λαζαρίδη: «Είστε πολιτική μαφία- Είστε γυμνοσάλιαγκας»

Απίστευτες εκφράσεις ακούστηκαν για μία ακόμη φορά στη Βουλή με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ΜακάριοςΛαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Τους παραπέμπει στην επιτροπή δεοντολογίας ο Κακλαμάνης

Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)

Μέσα σε 31 μήνες καριέρας στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ο πιο επιδραστικός επιθετικός των 101 χρόνων του συλλόγου, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην πιο λαμπρή εποχή τους με γκολ, ρεκόρ και ιστορικά ορόσημα…

Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος

Ο Morrissey ακύρωσε την εμφάνισή του στη Valencia, υποστηρίζοντας ότι ο έντονος θόρυβος από το φεστιβάλ Las Fallas δεν του επέτρεψε να κοιμηθεί, αφήνοντάς τον -όπως είπε- σε «κατατονική κατάσταση»

«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή

Καθώς ο αριθμός των φυλακισμένων γυναικών πλησιάζει το ένα εκατομμύριο παγκοσμίως, οι ακτιβιστές ελπίζουν ότι αυτή η αναγνώριση από τον ΟΗΕ θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες δράσεις

ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός

«Οι παραδοχές του ιδιοκτήτη της Intellexa για συναλλαγές της εταιρείας με κυβερνήσεις και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβεβαιώνουν ότι η πρόσφατη καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών δεν είναι απλά ζήτημα της 'δράσης κάποιων ιδιωτών', αλλά η κορυφή του παγόβουνου», τονίζει το ΚΚΕ

Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα

«Δυστυχώς το πάρτι αισχροκέρδειας γίνεται με τις πλάτες του κυρίου Μητσοτάκη και γίνεται με πρώτους υπεύθυνους τα διυλιστήρια», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση

«Η καμπάνια για την εθελοντική στράτευση γυναικών, συμπληρώνει την αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας στους πολέμους των ιμπεριαλιστών», λέει το ΚΚΕ

Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας

Από την Τζιλ Μπάιντεν έως τη Ράμα Ντουβάτζι, οι πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών απευθύνονται σε έναν άνδρα για συμβουλές μόδας. Ο στιλίστας, Μπέιλι Μουν, μιλάει για τη λεπτή τέχνη της πολιτικής ενδυμασίας.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

