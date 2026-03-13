«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ

Η Άσλεϊ Μουρ έδωσε μερικές καυτές οδηγίες στο κοινό που παρακολουθούσε τη νέα ταινία της «Perfect» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Τηλεόρασης South by Southwest 2026.

«Φύγετε κ@υλωμένοι, παιδιά! Φύγετε κ@υλωμένοι», είπε η ηθοποιός, η οποία συμπρωταγωνιστεί με την Τζούλια Φοξ, σταρ της ταινίας «Uncut Gems» και συγγραφέας ενός μπεστ σέλερ βιβλίου των New York Times, στην ταινία «Perfect», ένα αισθησιακό λεσβιακό ρομάντζο σε σκηνοθεσία της Μίλισεντ Χέιλς, σύμφωνα με τον Ίθαν Σάνφιλντ του Variety.

«Είναι απλά διασκεδαστικό», είπε η Χέιλς, η οποία μέχρι πρότινος ασχολούνται με την σκηνοθεσία μουσικών βίντεο για Αμερικανούς ράπερ.

«Είναι απλά καυτό, πρόστυχο, σέξι, ιδρωμένο, διασκεδαστικό», πρόσθεσε.

H άκρως ερωτική ταινία «Perfect» ακολουθεί την Κάι (Μουρ), μια περιπλανώμενη γυναίκα που εγκλωβίζεται σε μια άγνωστη πόλη στη μέση του πουθενά εν μέσω μιας παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού.

Όταν συναντά τη μυστηριώδη και έγκυο Μάλορι (Φοξ) — την οποία ένας χαρακτήρας περιγράφει ως «απόλυτο MILF» — η Κάι ξεκινά μια επικίνδυνη ερωτική περιπέτεια που θα περάσει από σαράντα κύματα.

«Οι αποχρώσεις αυτής της ταινίας θα μπορούσαν να γεννήσουν άλλες τρεις», είπε η Φοξ, περιγράφοντας τη δυναμική μεταξύ των χαρακτήρων της και της Μουρ.

Προλογίζοντας την συμπρωταγωνίστρια της, η οποία αναλαμβάνει τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Perfect», η Φοξ είπε στο κοινό: «Γεννήθηκε ένα αστέρι».

Πολλές από τις ερωτικές σκηνές της ταινίας συνοδεύονται από τα dance τραγούδια της FKA Twigs, με το «Eusexua» να συνοδεύει μια κεντρική σκηνή μεταξύ των Κάι και Μαλόρι σε μια λίμνη.

«Ήθελα πραγματικά κάποιες κρίσιμες, συγκινητικές στιγμές να συνοδεύονται από αυτά τα τραγούδια, γιατί το [«Eusexua»] πραγματικά με άγγιξε», είπε η Χέιλς σε μια συζήτηση μετά την προβολή, όπως αναφέρει το Variety.

Τα λόγια της εισακούστηκαν

Ο Ίθαν Σάνφιλντ περιγράφει με γλαφυρότητα στο άρθρο του που μας δίνει μια εικόνα της πρεμιέρας της ταινίας ότι, πριν από την προβολή, η Χέιλς ζήτησε από το κοινό στο State Theatre του Ώστιν να εκφράζει τις αντιδράσεις του ζωντανά.

«Αν δείτε κάτι που σας αρέσει, απλά φωνάξτε ‘Ουάου’», είπε. «Αν εμφανιστεί στην οθόνη κάποιος τόσο σέξι που δεν μπορείτε ούτε να τον κοιτάτε, χειροκροτήστε. Θέλω να ακούσω τη γνώμη σας. Αυτή δεν είναι μια ταινία για ευγενικούς».

Τα λόγια της φαίνεται ότι εισακούστηκαν: μετά από μια αργή εισαγωγή, όταν οι δύο χαρακτήρες τελικά φιλιούνται, το κοινό ξέσπασε σε επευφημίες.

Στο «Perfect» πρωταγωνιστούν επίσης οι Λίο Μεχιέλ, Μικαέλα Γουίτμαν, Ράιντερ Μακλάφλιν, Κέιτ Μόνινγκ και Κριντ Μπράτον.

*Με πληροφορίες από: Variety