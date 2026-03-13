Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders

Το ημερολόγιο έγραφε 3 Απριλίου 2022 όταν η επιτυχημένη σειρά του Στίβεν Νάιτ έριχνε τίτλους τέλους μετά από εννέα χρόνια και έξι σεζόν. Μέσα σε αυτό το διάστημα οι Peaky Blinders κατάφεραν να αποκτήσουν φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον πλανήτη, να κερδίσουν δεκάδες τηλεοπτικά βραβεία και να επηρεάσουν τη μόδα – το κούρεμα του Κίλιαν Μέρφι ως Τόμας Σέλμπι ήταν must για πολλά χρόνια.

Και τώρα, τέσσερα χρόνια μετά, η συμμορία του Μπέρμινχαμ επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από την ταινία Peaky Blinders: The Immortal Man. Το φιλμ μπορεί να έχει κάνει πρεμιέρα στην Αγγλία πριν από μια εβδομάδα, ωστόσο όλοι γνωρίζουν ότι η μεγάλη του στιγμή θα έρθει στις 20 Μαρτίου – όταν θα «εισβάλει» στο Netflix.

Περιμένοντας εκείνη τη στιγμή, οι Κίλιαν Μέρφι, Μπάρι Κίογκαν (υποδύεται τον γιο του, Τιμ Ροθ (παίζει έναν άγγλο ναζί) και Στίβεν Νάιτ, κάνουν το δικό τους media tour για την προώθηση της ταινίας.

Η διαφορετική Ημέρα του Πατέρα

Ο Μέρφι και ο Μπάρι Κίογκαν γνωρίζονται από το 2017, όταν συμπρωταγωνίστησαν στο Dunkirk. Το πώς έφτασαν να παίζουν και στην ταινία Peaky Blinders, είναι μια ωραία ιστορία… πατέρα και γιου.

«Ήταν το 2023 όταν ο Μπάρι που έστειλε ένα μήνυμα για να μου ευχηθεί για την Ημέρα του Πατέρα, που ούτε καν το θυμόμουν εγώ. Ήταν ένα πολύ όμορφο μήνυμα και αφού τον ευχαρίστησα, τον ρώτησα αν θέλει να υποδυθεί τον γιο μου στην ταινία» λέει στον Guardian ο Κίλιαν Μέρφι.

Παραδέχεται βέβαια ότι ίσως τα γεγονότα να μην συνέβησαν ακριβώς έτσι, αλλά «έτσι το έχει στο μυαλό του ο Μπάρι και είναι πολύ πιο ωραία ιστορία από όσο θυμάμαι εγώ. Άρα την προτιμώ».

Ο Κίλιαν Μέρφι τόνισε πως από την αρχή που ξεκίνησαν οι συζητήσεις για το Peaky Blinders: The Immortal Man, είχε τον Κίογκαν στο μυαλό του για τον ρόλο του γιου του. «Ο Μπάρι είναι ένα πυροτέχνημα – βάλτε του μια κάμερα μπροστά του και γίνεται καθηλωτικός. Βγάζει μια εικόνα επικίνδυνου και ευάλωτου».

Peaky Blinders’ Cillian Murphy Reveals His Best Acting Advice for Son Aran Murphy https://t.co/izgvu9DpZF — E! News (@enews) March 12, 2026

Η πιο ωραία συμβουλή

Ο Κίλιαν Μέρφι, μιλώντας στο E! News, αναφέρθηκε στη σημαντικότερη συμβουλή που έχει δεχθεί στη ζωή του και ακολουθεί πίστα έως σήμερα.

«Ήμουν πολύ νέος και έπαιζα σε μια παράσταση. Όταν τελείωσε εγώ βιαζόμουν να πάω στην παμπ, οπότε πέταξα το κοστούμι μου στο πάτωμα για να φύγω όσο πιο γρήγορα γινόταν» θυμήθηκε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός.

«Τότε ήρθε ένας μεγαλύτερος ηθοποιός και μου είπε να κρεμάω πάντα το κοστούμι μου, αλλά εννοούσα πολλά περισσότερα με αυτά τα λόγια. Ότι εκτός από μένα υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός από πίσω, όπως τεχνικοί, διεύθυνση σκηνής και το προσωπικό του θεάτρου. Εγώ απλά είμαι μια φιγούρα πάνω στη σκηνή, ένα μόνο γρανάζι σε όλο αυτόν τον τροχό. Δεν το ξέχασα ποτέ» συμπλήρωσε ο Μέρφι.

Μάλιστα, όπως τόνισε αυτή είναι συμβουλή που θέλει να περάσει και στον γιο του Άραν, ο οποίος κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο του θεάματος.

Τι σχέση έχει ο Snoop Dogg με τους Peaky Blinders;

Για τους Peaky Blinders μίλησε και ο Στίβεν Νάιτ στον Guardian, με αφορμή την κυκλοφορία του φιλμ The Immortal Man. Ο 66χρονος σκηνοθέτης και σεναριογράφος αναφέρθηκε στη στιγμή που κατάλαβε ότι η σειρά είχε επιτυχία – και αυτό οφείλεται στον Snoop Dogg.

«Ήμουν μια μέρα στο σπίτι και χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ήταν ο μάνατζερ του και μου είπε πως ο Snoop βρίσκεται στο Λονδίνο και θέλει να συναντήσει μόνο δύο άτομα: το ένα ήμουν εγώ» αποκάλυψε.

Οι δύο άνδρες πέρασαν τρεις ώρες στο μπαρ ενός ξενοδοχείου μιλώντας για τη σειρά, αλλά και τις ομοιότητες ανάμεσα στους Peaky Blinders και της συμμορίας του Snoop Dogg στην Καλιφόρνια, όταν ήταν νέος.

Αυτό δεν ήταν το μοναδικό τηλεφώνημα από διάσημο που δέχθηκε ο Στίβεν Νάιτ. «Με είχε πάρει και ο Μπραντ Πιτ, θέλοντας έναν ρόλο στη σειρά. Δυστυχώς δεν συνέβη ποτέ αυτό» θα πει.