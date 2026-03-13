magazin
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders
Έπος 13 Μαρτίου 2026, 12:20

Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει  από τότε που η σειρά Peaky Blinders έριξε τίτλους τέλους και ο Κίλιαν Μέρφι φόρεσε ξανά το «κοστούμι» του Τόμας Σέλμπι για να επιστρέψει στους δρόμους του Μπέρμινχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Spotlight

Το ημερολόγιο έγραφε 3 Απριλίου 2022 όταν η επιτυχημένη σειρά του Στίβεν Νάιτ έριχνε τίτλους τέλους μετά από εννέα χρόνια και έξι σεζόν. Μέσα σε αυτό το διάστημα οι Peaky Blinders κατάφεραν να αποκτήσουν φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον πλανήτη, να κερδίσουν δεκάδες τηλεοπτικά βραβεία και να επηρεάσουν τη μόδα – το κούρεμα του Κίλιαν Μέρφι ως Τόμας Σέλμπι ήταν must για πολλά χρόνια.

Και τώρα, τέσσερα χρόνια μετά, η συμμορία του Μπέρμινχαμ επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από την ταινία Peaky Blinders: The Immortal Man. Το φιλμ μπορεί να έχει κάνει πρεμιέρα στην Αγγλία πριν από μια εβδομάδα, ωστόσο όλοι γνωρίζουν ότι η μεγάλη του στιγμή θα έρθει στις 20 Μαρτίου – όταν θα «εισβάλει» στο Netflix.

YouTube thumbnail

Περιμένοντας εκείνη τη στιγμή, οι Κίλιαν Μέρφι, Μπάρι Κίογκαν (υποδύεται τον γιο του, Τιμ Ροθ (παίζει έναν άγγλο ναζί) και Στίβεν Νάιτ, κάνουν το δικό τους media tour για την προώθηση της ταινίας.

Ο Κίλιαν Μέρφι και ο Μπάρι Κίογκαν. (Φωτογραφία: Netflix)

Η διαφορετική Ημέρα του Πατέρα

Ο Μέρφι και ο Μπάρι Κίογκαν γνωρίζονται από το 2017, όταν συμπρωταγωνίστησαν στο Dunkirk. Το πώς έφτασαν να παίζουν και στην ταινία Peaky Blinders, είναι μια ωραία ιστορία… πατέρα και γιου.

«Ήταν το 2023 όταν ο Μπάρι που έστειλε ένα μήνυμα για να μου ευχηθεί για την Ημέρα του Πατέρα, που ούτε καν το θυμόμουν εγώ. Ήταν ένα πολύ όμορφο μήνυμα και αφού τον ευχαρίστησα, τον ρώτησα αν θέλει να υποδυθεί τον γιο μου στην ταινία» λέει στον Guardian ο Κίλιαν Μέρφι.

Παραδέχεται βέβαια ότι ίσως τα γεγονότα να μην συνέβησαν ακριβώς έτσι, αλλά «έτσι το έχει στο μυαλό του ο Μπάρι και είναι πολύ πιο ωραία ιστορία από όσο θυμάμαι εγώ. Άρα την προτιμώ».

Ο Κίλιαν Μέρφι τόνισε πως από την αρχή που ξεκίνησαν οι συζητήσεις για το Peaky Blinders: The Immortal Man, είχε τον Κίογκαν στο μυαλό του για τον ρόλο του γιου του. «Ο Μπάρι είναι ένα πυροτέχνημα – βάλτε του μια κάμερα μπροστά του και γίνεται καθηλωτικός. Βγάζει μια εικόνα επικίνδυνου και ευάλωτου».

Η πιο ωραία συμβουλή

Ο Κίλιαν Μέρφι, μιλώντας στο E! News, αναφέρθηκε στη σημαντικότερη συμβουλή που έχει δεχθεί στη ζωή του και ακολουθεί πίστα έως σήμερα.

«Ήμουν πολύ νέος και έπαιζα σε μια παράσταση. Όταν τελείωσε εγώ βιαζόμουν να πάω στην παμπ, οπότε πέταξα το κοστούμι μου στο πάτωμα για να φύγω όσο πιο γρήγορα γινόταν» θυμήθηκε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός.

«Τότε ήρθε ένας μεγαλύτερος ηθοποιός και μου είπε να κρεμάω πάντα το κοστούμι μου, αλλά εννοούσα πολλά περισσότερα με αυτά τα λόγια. Ότι εκτός από μένα υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός από πίσω, όπως τεχνικοί, διεύθυνση σκηνής και το προσωπικό του θεάτρου. Εγώ απλά είμαι μια φιγούρα πάνω στη σκηνή, ένα μόνο γρανάζι σε όλο αυτόν τον τροχό. Δεν το ξέχασα ποτέ» συμπλήρωσε ο Μέρφι.

Μάλιστα, όπως τόνισε αυτή είναι συμβουλή που θέλει να περάσει και στον γιο του Άραν, ο οποίος κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο του θεάματος.

Ο Κίλιαν Μέρφι και ο Στίβεν Νάιτ. (Φωτογραφία: Netflix)

Τι σχέση έχει ο Snoop Dogg με τους Peaky Blinders;

Για τους Peaky Blinders μίλησε και ο Στίβεν Νάιτ στον Guardian, με αφορμή την κυκλοφορία του φιλμ The Immortal Man. Ο 66χρονος σκηνοθέτης και σεναριογράφος αναφέρθηκε στη στιγμή που κατάλαβε ότι η σειρά είχε επιτυχία – και αυτό οφείλεται στον Snoop Dogg.

«Ήμουν μια μέρα στο σπίτι και χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ήταν ο μάνατζερ του και μου είπε πως ο Snoop βρίσκεται στο Λονδίνο και θέλει να συναντήσει μόνο δύο άτομα: το ένα ήμουν εγώ» αποκάλυψε.

Οι δύο άνδρες πέρασαν τρεις ώρες στο μπαρ ενός ξενοδοχείου μιλώντας για τη σειρά, αλλά και τις ομοιότητες ανάμεσα στους Peaky Blinders και της συμμορίας του Snoop Dogg στην Καλιφόρνια, όταν ήταν νέος.

Αυτό δεν ήταν το μοναδικό τηλεφώνημα από διάσημο που δέχθηκε ο Στίβεν Νάιτ. «Με είχε πάρει και ο Μπραντ Πιτ, θέλοντας έναν ρόλο στη σειρά. Δυστυχώς δεν συνέβη ποτέ αυτό» θα πει.

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Γιατί η τιμή δεν θα επιστρέψει στα προ Ιράν επίπεδα – Οι 5 λόγοι

Πετρέλαιο: Γιατί η τιμή δεν θα επιστρέψει στα προ Ιράν επίπεδα – Οι 5 λόγοι

Vita.gr
Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Κόσμος
Ιράν: Τέσσερις νεκροί από την πτώση του αμερικανικού αεροσκάφους – Διαδηλώσεις στην Τεχεράνη

Ιράν: Τέσσερις νεκροί από την πτώση του αμερικανικού αεροσκάφους – Διαδηλώσεις στην Τεχεράνη

inWellness
inTown
Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας
Στα νιάτα του 13.03.26

Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας

Ο Κερτ Ράσελ αναφέρεται εύστοχα ως «Boy Kicking Mike» στην κωμική ταινία με τον Έλβις Πρίσλεϊ, καθώς όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός κλώτσησε πράγματι τον θρύλο του ροκ εν ρολ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Barcelona – Όταν ο έρωτας συνθλίβεται ανάμεσα στην επιθυμία και την εξουσία
Συνέντευξη 13.03.26

Barcelona - Όταν ο έρωτας συνθλίβεται ανάμεσα στην επιθυμία και την εξουσία

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Ηλιάνα Μαυρομάτη πρωταγωνιστούν στην παράσταση Barcelona στο θέατρο Πτι Παλαί και σκηνοθεσία Πάρις Ερωτοκρίτου. Μας μιλάνε για τον έρωτα μιας νύχτας του Ισπανού Μανουέλ και της Αμερικανίδας Αϊρίν και την καλλιτεχνική χημεία μεταξύ τους, ενώ παίζουν ένα λεκτικό πινγκ-πονγκ σαν ψυχολογικό τεστ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη βρέθηκε ξανά μετά από 120 χρόνια
«Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου» 13.03.26

Χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη βρέθηκε ξανά μετά από 120 χρόνια

Μια σελίδα που έλειπε για περισσότερο από έναν αιώνα από το περίφημο Παλίμψηστο του Αρχιμήδη εντοπίστηκε σε μουσείο της Γαλλίας, φέρνοντας στο φως νέο τμήμα από την πραγματεία «Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ
«Έψαχναν παιδιά, ανήλικες» 13.03.26

Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ

Νέα έρευνα του BBC αποκαλύπτει πώς πρακτορεία μοντέλων συνδεδεμένα με τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ φέρονται να εντόπιζαν νεαρές γυναίκες στη Νότια Αμερική και να διευκόλυναν ταξίδια προς τον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μπίλι Άιλις διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Ο γυάλινος κώδων» της Σύλβια Πλαθ
«Και είναι αυθεντική» 12.03.26

Η Μπίλι Άιλις διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Ο γυάλινος κώδων» της Σύλβια Πλαθ

Η Μπίλι Άιλις έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στο «Swarm», τη μίνι σειρά που δημιούργησαν οι Τζανίν Νάμπερς και Ντόναλντ Γκλόβερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακτιβισμός και φλερτ – Είχε ο Τζέιμς Μπόλντουιν ερωτική σχέση με τον Μάρλον Μπράντο;
Λογοτεχνία 12.03.26

Ακτιβισμός και φλερτ - Είχε ο Τζέιμς Μπόλντουιν ερωτική σχέση με τον Μάρλον Μπράντο;

Το βιβλίο Baldwin: A Love Story του Νίκολας Μπογκς είναι ένα μελαγχολικό πορτρέτο της ζωής του Αμερικανού συγγραφέα Τζέιμς Μπόλντουιν -των ανεκπλήρωτων ερωτικών του σχέσεων, των διατλαντικών περιπλανήσεών του και των μη δημοφιλών τελευταίων έργων του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση
«Σχεδόν αόρατος» 12.03.26

Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση

Ο Γιώργος Λάνθιμος παρακολούθησε την πρόβα των μαθητριών στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα βιντεοσκοπώντας τη διαδικασία, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί με τις γυναίκες που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Σύνταξη
Οι εκστρατείες για τα Όσκαρ συνήθιζαν να είναι σοβαρές – Μετά εμφανίστηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ
Αλγοριθμικός 12.03.26

Οι εκστρατείες για τα Όσκαρ συνήθιζαν να είναι σοβαρές – Μετά εμφανίστηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ

Είναι ο πιο αμφιλεγόμενος χαρακτήρας της φετινής σεζόν βραβείων, ειδικά μετά τις δηλώσεις του περί μπαλέτου, όπερας και «ετοιμοθάνατων τεχνών». Τι άλλο να περιμένεις από τον μεγαλύτερο σταρ της κινηματογραφικής γενιάς των Zillennials, το Τιμοτέ Σαλαμέ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δεν έχουμε μάθει τίποτα από το Βιετνάμ: Ο Όλιβερ Στόουν για τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Platoon
Αντιπολεμικός ύμνος 12.03.26

Δεν έχουμε μάθει τίποτα από το Βιετνάμ: Ο Όλιβερ Στόουν για τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Platoon

Πέρασαν τέσσερις δεκαετίες από τότε που ο δημιουργός Όλιβερ Στόουν κυκλοφόρησε το Platoon - μια ταινία - αντιπολεμικός ύμνος, που τα έβαζε με τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη
Ω καιροί, ω ήθη! 12.03.26

Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη

Μέσα στα πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair, όπου η Μαντόνα ψιθύριζε στο αυτί του Μπραντ Πιτ και ο μάνατζερ της Κόρτνεϊ Λοβ έφαγε πόρτα όλα αλλάζουν –για την ακρίβεια αρχίζουν και μοιάζουν όλο και περισσότερο «μη πάρτι».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise
Πρόβλημα; 12.03.26

Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise

Ο γνωστός δημιουργός Τζέιμς Κάμερον έχει σχεδιάσει δύο ακόμα φιλμ για το franchise του Avatar, όμως τα 1.5 δισ του Fire and Ash δεν άφησαν πολλούς ικανοποιημένους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία
The Great Arch 12.03.26

Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία

1983. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να προκηρύξει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς (The Great Arch) που θα τοποθετηθεί στην ίδια ευθεία με τον Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος
$$$$$$$$$$$$ 11.03.26

Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος

Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
