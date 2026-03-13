newspaper
Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Eurobank: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης – Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα
Οικονομία 13 Μαρτίου 2026, 22:50

Eurobank: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης – Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει μόλις το 48,7% των απωλειών του ΑΕΠ που καταγράφηκαν την περίοδο 2009-2013, όταν η ύφεση είχε φθάσει στο αποκορύφωμά της.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Spotlight

Η νέα μελέτη της Eurobank, στο πλαίσιο των ενημερωτικών εκδόσεων «7 Ημέρες Οικονομία», καταγράφει πρόοδο στην απασχόληση και υποχώρηση της ανεργίας, αλλά ταυτόχρονα επισημαίνει ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από χαμηλή συμμετοχή, δομικές ανισορροπίες και εξάρτηση από κλάδους χαμηλής προστιθέμενης αξίας.

Η ελληνική οικονομία διατήρησε το 2025 έναν ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, στο 2,1%,  έναντι 1,5%. Όμως η εικόνα πίσω από τους αριθμούς παραμένει λιγότερο θριαμβευτική απ’ όσο δείχνουν τα μακροοικονομικά μεγέθη.

Η Eurobank χτυπάει το καμπανάκι για τις συνεχιζόμενες διεθνείς διαταραχές. Συνιστά εγρήγορση στα πεδία της αποτελεσματικής
χρήσης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), των μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της οικονομίας στο νέο, αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Χαμηλότερο κατά 13,9% το πραγματικό ΑΕΠ από το 2008

Η ανάπτυξη των τελευταίων ετών στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των επενδύσεων παγίων, της ιδιωτικής κατανάλωσης και των εξαγωγών αγαθών, ενώ από την πλευρά της παραγωγής σημαντική συμβολή είχαν οι κατασκευές, η βιομηχανία και επιμέρους υπηρεσίες. Ωστόσο, η συνολική εικόνα παραμένει αντιφατική.

Παρά την ανάκαμψη της οικονομίας, το πραγματικό ΑΕΠ εξακολουθεί να βρίσκεται 13,9% χαμηλότερα από την κορυφή του 2008, γεγονός που δείχνει ότι η κρίση δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί πλήρως.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει μόλις το 48,7% των απωλειών του ΑΕΠ που καταγράφηκαν την περίοδο 2009-2013, όταν η ύφεση είχε φθάσει στο αποκορύφωμά της.

Η υστέρηση αυτή συνδέεται κυρίως με τη χαμηλή παραγωγικότητα: περίπου 59,4% της απόκλισης του ΑΕΠ από τα προ κρίσης επίπεδα αποδίδεται στην παραγωγικότητα της εργασίας, ενώ μικρότερη συμβολή έχουν η μείωση του πληθυσμού (31,5%), η απασχόληση (8,1%) και η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό (1,0%).

Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά το σημερινό παραγωγικό μοντέλο δείχνει τα όριά του. Για να διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική τα επόμενα χρόνια, το κρίσιμο στοίχημα δεν είναι απλώς η αύξηση της απασχόλησης, αλλά η ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας.

Η ανεργία μειώνεται, αλλά οι αδυναμίες παραμένουν

Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 8,9% το 2025 από 10,1% το 2024, ενώ οι άνεργοι μειώθηκαν κατά περίπου 57,8 χιλιάδες άτομα. Παράλληλα, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 63,8 χιλιάδες εργαζόμενους, φθάνοντας τα 4,34 εκατομμύρια. Ωστόσο, η οικονομία εξακολουθεί να έχει περίπου 270 χιλιάδες λιγότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2008, γεγονός που δείχνει ότι η πλήρης ανάκτηση της προ κρίσης αγοράς εργασίας δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το ποιοτικό προφίλ της ανεργίας. Παρά τη μείωση του αριθμού των μακροχρόνια ανέργων, το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε στο 56,1%, ένδειξη ότι ένα μεγάλο τμήμα των ανέργων παραμένει εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό

Το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας αν και αυξήθηκε οριακά το 2025,  στο 52,9%, από 52,8% το 2024, εξακολουθεί να είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ.

Το πρόβλημα είναι ακόμη εντονότερο σε συγκεκριμένες ομάδες. Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι μόλις 45,8%, ενώ η συμμετοχή των νέων μεταξύ 20-24 ετών ανέρχεται στο 50,3%

Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αφήνει εκτός αγοράς εργασίας σημαντικό μέρος του πληθυσμού, περιορίζοντας την αναπτυξιακή της δυναμική.

Οι νέες θέσεις εργασίας έρχονται κυρίως από υπηρεσίες

Η αύξηση της απασχόλησης προήλθε κυρίως από:

  • το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (+45 χιλ. θέσεις)
  • τις επαγγελματικές και τεχνικές υπηρεσίες (+31,2 χιλ.)
  • τις κατασκευές (+15,1 χιλ.)
  • τις δραστηριότητες ψυχαγωγίας (+17,2 χιλ.).

Την ίδια στιγμή, ο πρωτογενής τομέας έχασε σχεδόν 70 χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ η συνολική δομή της απασχόλησης μετατοπίζεται προς υπηρεσίες που συχνά χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη παραγωγικότητα.

Η ίδια η μελέτη αναγνωρίζει ότι μεγάλο μέρος της απασχόλησης στηρίζεται σε κλάδους μη διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών ή χαμηλής εξειδίκευσης, κάτι που περιορίζει την παραγωγικότητα και τις προοπτικές μισθολογικής σύγκλισης με την Ευρώπη.

Το κρίσιμο στοίχημα για την οικονομία

Η εικόνα της αγοράς εργασίας το 2025 είναι σαφώς καλύτερη από εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά παραμένει εύθραυστη. Η μείωση της ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης δεν αρκούν για να κρύψουν τις δομικές αδυναμίες: χαμηλή συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας και ανάπτυξη θέσεων εργασίας σε τομείς περιορισμένης παραγωγικότητας.

Η έρευνα της Εurobank βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο: Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται μεν ταχύτερα από την Ευρωζώνη, αλλά έχει ακόμα δρόμο μπροστά της για να ανακτήσει τις απώλειες της μακροχρόνιας κρίσης χρέους. Η ελληνική αγορά εργασίας δείχνει σημάδια ανάκαμψης, αλλά όχι ακόμη σημάδια ουσιαστικού μετασχηματισμού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody's: Αμετάβλητη στο "Baa3" η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία

Moody’s: Αμετάβλητη στο “Baa3” η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Crypto
Κρυπτονομίσματα: Tα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα προσθέτουν «ακόμα περισσότερη μανία» στις συναλλαγές crypto

Κρυπτονομίσματα: Tα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα προσθέτουν «ακόμα περισσότερη μανία» στις συναλλαγές crypto

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Οικονομία 13.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
The Economist 13.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης
Πρόεδρος Eurogroup 13.03.26

To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης

«Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό 2% ακόμη και στο χειρότερο σενάριο», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύνταξη
Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας – Έως 1.295 ευρώ
Πότε θα ισχύσει 13.03.26

Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας

Το νέο επίδομα ανεργίας θα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του δικαιούχου, και μειώνεται σταδιακά στη συνέχεια

Ηλίας Γεωργάκης
Ενοίκια: Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για μισθωτές και εκμισθωτές
Τα επτά SOS 13.03.26

Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών θα πληρώνονται τα ενοίκια - Το πλαίσιο για την καταβολή τους, πώς πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ στα ισχύοντα μισθωτήρια και πώς αυτά θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» κάθε στρατιωτική στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ, λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 14.03.26

«Εξαλείψαμε» κάθε στρατιωτικό στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ

Εκτελέσαμε «μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής» και εξαλείψαμε «ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο στρατηγικό νησί Χαργκ του Ιράν», ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
Τα πρώτα ευρήματα 14.03.26

Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά

Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε
«Deus Vult» 13.03.26

Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε

Ο Πάπας Λέων δεν είπε ονόματα. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος, έχει μέλη που συνηθίζουν να επιδεικνύουν την πίστη ενώ ενεπλάκησαν σε πόλεμο. Όπως ο «σταυροφόρος» Χέγκσεθ και ο Ρούμπιο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ
Ελλάδα 13.03.26

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες (12-3-2026) το πρωί σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς
ΗΠΑ 13.03.26

Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς

Σύνταξη
«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε
«Καλό ταξίδι» 13.03.26

«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Βαθιά συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου και στον ηλειακό αθλητισμό ο χαμός του 18χρονου βολεϊμπολίστα.

Σύνταξη
Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Απαιτείται εγρήγορση 13.03.26

Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών - «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο
Pew Research Center 13.03.26

Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο

Εκτός από την κατσίκα του γείτονα, πολλοί Έλληνες έχουν πρόβλημα και με την ηθική του γείτονα, με το 44% να θεωρεί τους άλλους ανήθικους. Τι δείχνει έρευνα του Pew Research Center

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ – O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune
Φάτα Μοργκάνα 13.03.26

Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ - O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune

Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα

Αλληλοσυγκρουόμενες, κατά τη συνήθειά του, δηλώσεις από τον Τραμπ. Ισχυρίστηκε αρχικά ότι θέλει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα». Και μετά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν το έχουν καταστρέψει εντελώς.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
Απόρρητο