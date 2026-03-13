Η νέα μελέτη της Eurobank, στο πλαίσιο των ενημερωτικών εκδόσεων «7 Ημέρες Οικονομία», καταγράφει πρόοδο στην απασχόληση και υποχώρηση της ανεργίας, αλλά ταυτόχρονα επισημαίνει ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από χαμηλή συμμετοχή, δομικές ανισορροπίες και εξάρτηση από κλάδους χαμηλής προστιθέμενης αξίας.

Η ελληνική οικονομία διατήρησε το 2025 έναν ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, στο 2,1%, έναντι 1,5%. Όμως η εικόνα πίσω από τους αριθμούς παραμένει λιγότερο θριαμβευτική απ’ όσο δείχνουν τα μακροοικονομικά μεγέθη.

Η Eurobank χτυπάει το καμπανάκι για τις συνεχιζόμενες διεθνείς διαταραχές. Συνιστά εγρήγορση στα πεδία της αποτελεσματικής

χρήσης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), των μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της οικονομίας στο νέο, αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Χαμηλότερο κατά 13,9% το πραγματικό ΑΕΠ από το 2008

Η ανάπτυξη των τελευταίων ετών στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των επενδύσεων παγίων, της ιδιωτικής κατανάλωσης και των εξαγωγών αγαθών, ενώ από την πλευρά της παραγωγής σημαντική συμβολή είχαν οι κατασκευές, η βιομηχανία και επιμέρους υπηρεσίες. Ωστόσο, η συνολική εικόνα παραμένει αντιφατική.

Παρά την ανάκαμψη της οικονομίας, το πραγματικό ΑΕΠ εξακολουθεί να βρίσκεται 13,9% χαμηλότερα από την κορυφή του 2008, γεγονός που δείχνει ότι η κρίση δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί πλήρως.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει μόλις το 48,7% των απωλειών του ΑΕΠ που καταγράφηκαν την περίοδο 2009-2013, όταν η ύφεση είχε φθάσει στο αποκορύφωμά της.

Η υστέρηση αυτή συνδέεται κυρίως με τη χαμηλή παραγωγικότητα: περίπου 59,4% της απόκλισης του ΑΕΠ από τα προ κρίσης επίπεδα αποδίδεται στην παραγωγικότητα της εργασίας, ενώ μικρότερη συμβολή έχουν η μείωση του πληθυσμού (31,5%), η απασχόληση (8,1%) και η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό (1,0%).

Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά το σημερινό παραγωγικό μοντέλο δείχνει τα όριά του. Για να διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική τα επόμενα χρόνια, το κρίσιμο στοίχημα δεν είναι απλώς η αύξηση της απασχόλησης, αλλά η ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας.

Η ανεργία μειώνεται, αλλά οι αδυναμίες παραμένουν

Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 8,9% το 2025 από 10,1% το 2024, ενώ οι άνεργοι μειώθηκαν κατά περίπου 57,8 χιλιάδες άτομα. Παράλληλα, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 63,8 χιλιάδες εργαζόμενους, φθάνοντας τα 4,34 εκατομμύρια. Ωστόσο, η οικονομία εξακολουθεί να έχει περίπου 270 χιλιάδες λιγότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2008, γεγονός που δείχνει ότι η πλήρης ανάκτηση της προ κρίσης αγοράς εργασίας δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το ποιοτικό προφίλ της ανεργίας. Παρά τη μείωση του αριθμού των μακροχρόνια ανέργων, το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε στο 56,1%, ένδειξη ότι ένα μεγάλο τμήμα των ανέργων παραμένει εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό

Το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας αν και αυξήθηκε οριακά το 2025, στο 52,9%, από 52,8% το 2024, εξακολουθεί να είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ.

Το πρόβλημα είναι ακόμη εντονότερο σε συγκεκριμένες ομάδες. Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι μόλις 45,8%, ενώ η συμμετοχή των νέων μεταξύ 20-24 ετών ανέρχεται στο 50,3%

Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αφήνει εκτός αγοράς εργασίας σημαντικό μέρος του πληθυσμού, περιορίζοντας την αναπτυξιακή της δυναμική.

Οι νέες θέσεις εργασίας έρχονται κυρίως από υπηρεσίες

Η αύξηση της απασχόλησης προήλθε κυρίως από:

το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (+45 χιλ. θέσεις)

τις επαγγελματικές και τεχνικές υπηρεσίες (+31,2 χιλ.)

τις κατασκευές (+15,1 χιλ.)

τις δραστηριότητες ψυχαγωγίας (+17,2 χιλ.).

Την ίδια στιγμή, ο πρωτογενής τομέας έχασε σχεδόν 70 χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ η συνολική δομή της απασχόλησης μετατοπίζεται προς υπηρεσίες που συχνά χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη παραγωγικότητα.

Η ίδια η μελέτη αναγνωρίζει ότι μεγάλο μέρος της απασχόλησης στηρίζεται σε κλάδους μη διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών ή χαμηλής εξειδίκευσης, κάτι που περιορίζει την παραγωγικότητα και τις προοπτικές μισθολογικής σύγκλισης με την Ευρώπη.

Το κρίσιμο στοίχημα για την οικονομία

Η εικόνα της αγοράς εργασίας το 2025 είναι σαφώς καλύτερη από εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά παραμένει εύθραυστη. Η μείωση της ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης δεν αρκούν για να κρύψουν τις δομικές αδυναμίες: χαμηλή συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας και ανάπτυξη θέσεων εργασίας σε τομείς περιορισμένης παραγωγικότητας.

Η έρευνα της Εurobank βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο: Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται μεν ταχύτερα από την Ευρωζώνη, αλλά έχει ακόμα δρόμο μπροστά της για να ανακτήσει τις απώλειες της μακροχρόνιας κρίσης χρέους. Η ελληνική αγορά εργασίας δείχνει σημάδια ανάκαμψης, αλλά όχι ακόμη σημάδια ουσιαστικού μετασχηματισμού.