Τι πρέπει να κάνεις για να μην σου κλέψουν το ΙΧ – Συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ. προς τους ιδιοκτήτες

Την ώρα που οι κλοπές αυτοκινήτων παραμένουν εύκολες, με ειδικούς να υπογραμμίζουν ότι οι επιτήδειοι χρειάζονται μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να ανοίξουν ένα ΙΧ αν και τα συστήματα ασφαλείας έχουν εξελιχθεί, οι ιδιοκτήτες αναζητούν τρόπους να προστατεύσουν την περιουσία τους.

Ορισμένες φορές, ωστόσο, οι κλέφτες εκμεταλλεύονται μικρά λάθη και παραλείψεις των ιδιοκτητών προκειμένου να πετύχουν πιο εύκολα το σκοπό τους.

Για το λόγο αυτό η Ελληνική Αστυνομία παρέχει συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες οχημάτων, ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες να είναι αυτοί τα επόμενα θύματα.

Απλές και καθημερινές συνήθειες μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα ασφαλείας και να κρατήσουν μακριά τους επίδοξους διαρρήκτες.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας που προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ορισμένες απλές και ανέξοδες κινήσεις μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα προστασίας της περιουσίας σας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία:

• Μην αφήνεις ποτέ το όχημά σου ξεκλείδωτο

• Αν έχεις γκαράζ, χρησιμοποίησέ το.

• Μην αφήνεις ξεκλείδωτες τις πόρτες που οδηγούν στον κήπο σου.

• Χρησιμοποίησε συστήματα κλειδώματος του αυτοκινήτου όπως κλείδωμα τιμονιού.

• Σε περίπτωση που διαθέτεις αυτοκίνητο με σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί, μπορείς να χρησιμοποιήσεις συσκευή μπλοκαρίσματος του σήματος του πομπού του κλειδιού, ώστε να αποτρέψεις τους επίδοξους διαρρήκτες από τρόπους παρεμβολής στο σύστημα αυτό.

Στην τελευταία περίπτωση ανήκουν όσοι έχουν νέας τεχνολογίας αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες με keyless συστήματα και βρίσκονται κοντά σε αυτά την ώρα που οι κακοποιοί προσπαθούν να τους κλέψουν.

Συχνά τέτοιες περιπτώσεις επιθέσεων πραγματοποιούνται σε πάρκινγκ χώρων που παραμένουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων (καφέ ή σούπερ μάρκετ) ή σε περίπτωση γκαράζ κάτω από οικίες.