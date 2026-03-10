Ερυθρός Αστέρας: Οι «ελληνικές» ευχές για τα γενέθλια του Ολυμπιακού
Με ανάρτηση στα ελληνικά έστειλε ο Ερυθρός Αστέρας τις ευχές του για τα 101 χρόνια «ζωής» του Ολυμπιακού.
- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου
- Βίντεο-ντοκουμέντο από τον εμπρησμό στην καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους
- Μετεωρίτης έπεσε σε σπίτι στη Γερμανία – Χιλιάδες αναφορές για έκρηξη στον ουρανό
- Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση – «Το καθήκον μας καλεί», «δεν έχω κανένα λόγο να πολεμήσω»
Ο Ολυμπιακός συμπληρώνει σήμερα (10/3) 101 χρόνια ζωής, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να στέλνει το δικό της μήνυμα και τον Ερυθρό Αστέρα να το αναδημοιεύει και να το συνοδεύει με ευχές στα ελληνικά.
Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έκαναν ανάρτηση στα ελληνικά, αναφέροντας «χρόνια πολλά», μέσω αναδημοσίευσης σε ποστάρισμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους δεσμούς των δύο συλλόγων, λόγω των στενών σχέσεων των οργανωμένων οπαδών τους, να είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και πολύ ισχυροί.
Η ανάρτηση που έκανε ο Ερυθρός Αστέρας
Χρόνια πολλά! 🇬🇷🇷🇸
🔴⚪️ #fkcz #OlympiacosFC https://t.co/N75YRm5UWb
— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) March 10, 2026
- Ολυμπιακός – Δράμα 40-28: Αγκαλιά με το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι-οφ οι «ερυθρόλευκοι»
- Τελειώνει το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι – Στον αέρα η παραμονή του στην Μπαρτσελόνα
- Μπαρτζώκας σε παίκτες: «Υπάρχει εφησυχασμός μετά από νίκες με τον Παναθηναϊκό – Έχουμε δύσκολη δουλειά μπροστά μας»
- Ο Μαρτσίνιακ στο Παναθηναϊκός – Μπέτις
- Ερυθρός Αστέρας: Οι «ελληνικές» ευχές για τα γενέθλια του Ολυμπιακού
- Παναιτωλικός: Στα χρώματα της ομάδας για τα 100 χρόνια η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου (vid)
- Το μήνυμα του Αλέξη Αλεξανδρή για τα γενέθλια του Ολυμπιακού (pic)
- Χωρίς Βεζένκοφ κόντρα στην Παρί ο Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις