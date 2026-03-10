Ερυθρός Αστέρας: Οι «ελληνικές» ευχές για τα γενέθλια του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός συμπληρώνει σήμερα (10/3) 101 χρόνια ζωής, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να στέλνει το δικό της μήνυμα και τον Ερυθρό Αστέρα να το αναδημοιεύει και να το συνοδεύει με ευχές στα ελληνικά.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έκαναν ανάρτηση στα ελληνικά, αναφέροντας «χρόνια πολλά», μέσω αναδημοσίευσης σε ποστάρισμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους δεσμούς των δύο συλλόγων, λόγω των στενών σχέσεων των οργανωμένων οπαδών τους, να είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και πολύ ισχυροί.

Η ανάρτηση που έκανε ο Ερυθρός Αστέρας