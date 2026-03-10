newspaper
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φωταγωγήθηκε η Βουλή για την Παγκόσμια Ημέρα Γλαυκώματος
Πολιτική Γραμματεία 10 Μαρτίου 2026, 21:29

Φωταγωγήθηκε η Βουλή για την Παγκόσμια Ημέρα Γλαυκώματος

Η Παγκόσμια Ημέρα Γλαυκώματος αναδεικνύει τη σημασία της διαφύλαξης της όρασης και τον καθοριστικό ρόλο της έγκαιρης διάγνωσης στην αποτροπή σοβαρών και μη αναστρέψιμων επιπτώσεων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Spotlight

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γλαυκώματος, η πρόσοψη του κτιρίου της Βουλής φωταγωγήθηκε σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, στέλνοντας ένα μήνυμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το γλαύκωμα – μία από τις κύριες αιτίες μη αναστρέψιμης τύφλωσης, παγκοσμίως.

«Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της συστηματικής παρακολούθησης της νόσου, καθώς το γλαύκωμα εξελίσσεται συχνά χωρίς εμφανή συμπτώματα στα αρχικά στάδια, γεγονός που καθιστά τον τακτικό οφθαλμολογικό έλεγχο ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα για άτομα άνω των 40 ετών και για όσους ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Βουλής.

Στιγμιότυπο από τη φωταγώγηση της Βουλής

«Ελάχιστη συμβολική πράξη στήριξης τόσο προς τους ασθενείς όσο και προς τις οικογένειές τους»

Παράλληλα, τονίζεται πως «η φωταγώγηση του κτιρίου της Βουλής αποτελεί ελάχιστη συμβολική πράξη στήριξης τόσο προς τους ασθενείς όσο και προς τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συλλογική προσπάθεια της ιατρικής κοινότητας και των συλλόγων ασθενών για περισσότερη ενημέρωση και πρόσβαση στην πρόληψη και τη θεραπεία».

Η Παγκόσμια Ημέρα Γλαυκώματος αναδεικνύει τη σημασία της διαφύλαξης της όρασης και τον καθοριστικό ρόλο της έγκαιρης διάγνωσης στην αποτροπή σοβαρών και μη αναστρέψιμων επιπτώσεων.

«Ας μην ξεχνάμε πως η σωστή ενημέρωση και η τακτική πρόληψη αποτελούν τα βασικότερα μέσα για τη διατήρηση της οφθαλμικής υγείας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ιράν φέρεται ότι ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν φέρεται ότι ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δημοσκόπηση: Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη
Δημοσκόπηση 10.03.26

Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη - Ατιμωρησία των πραγματικών ενόχων

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρούν ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Δυσπιστία για την τιμωρία των ενόχων. Επτά στους δέκα να θεωρούν ότι οι πραγματικοί ένοχοι δεν θα τιμωρηθούν.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Έκλεισε την πόρτα» στο «Athens Alitheia Forum» μη δίνοντας «συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Το ΠΑΣΟΚ «έκλεισε την πόρτα» στο «Athens Alitheia Forum» μη δίνοντας «συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»

Επιθετική ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ για τη διοργάνωση του συνεδρίου «Athens Alitheia Forum». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη πρόκειται για ένα συνέδριο «με παρέλαση υπουργών, οσμή απευθείας αναθέσεων και μόνο στόχο να ‘ξεπλυθούν’ πρωτοφανείς μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και η άνευ προηγουμένου προπαγάνδα της».

Σύνταξη
Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών – Συζητείται στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση
Ευρωκοινοβούλιο 10.03.26

Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών – Συζητείται στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Οι επόμενες παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά και η ανησυχία του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Οι επόμενες παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά και η ανησυχία του Μαξίμου

Πότε αναμένονται οι νέες ομιλίες των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Η κριτική, οι αιχμές και τα μηνύματα που εντείνουν τους πονοκεφάλους της Ηρώδου Αττικού.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κεσσές: Πώς η παρακολούθηση με Predator του Δένδια συνδέεται με κατασκοπεία – Η επίσκεψη στη Σ. Αραβία τη μέρα παγίδευσής του
Υποκλοπές 10.03.26

Κεσσές: Πώς η παρακολούθηση με Predator του Δένδια συνδέεται με κατασκοπεία – Η επίσκεψη στη Σ. Αραβία τη μέρα παγίδευσής του

Ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας και κουμπάρο του καταδικασμένου πρωτοδίκως στη δίκη για τις υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου, επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία για επίσημη επίσκεψη τη μέρα που έπεσε θύμα παγίδευσης με Predator

Σύνταξη
Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος

Ο κ. Βορίδης ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων πως το σύνολο των προτάσεων Βάρρα, συμπεριλήφθηκαν στον Οργανισμό από τον μετέπειτα πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνη Παππά

Σύνταξη
Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο
Πολιτική 10.03.26

Κατεπείγουσα επιστολή Μεϊμαράκη στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο

Τη διοργάνωση επίσημης αποστολής στην Κύπρο ζήτησε από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SEDE), ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού
Διπλωματία 10.03.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως σε ένα από e-mails για πτήσεις επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, ωστόσο η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου
Βουλή 10.03.26

Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου

«Η εξεταστική ξεκίνησε ως συνέπεια της επιστολικής ψήφου της πλειοψηφίας για να καλυφθούν οι ευθύνες των υπουργών της. Συνεχίστηκε με τους 'Χασάπηδες' και τους 'Φραπέδες' που μόνο με θεατρική σάτιρα προσομοιάζει», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια
Παρασκήνιο 10.03.26

Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια

Έντονη κόντρα στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του, ο Μακάριος Λαζαρίδης τον προκάλεσε, αναφερόμενος στον «κουμπάρο» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο
Εξωτερική πολιτική 10.03.26

Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο

«Η Ελλάδα πριν από 15 μέρες και η Ελλάδα σήμερα, από πλευράς διπλωματικής ισχύος, είναι σε τελείως άλλη πίστα, και σε επίπεδο Ευρώπης και διεθνώς», δήλωσε η Ντόρα Μπακογάννη

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 10.03.26

Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή άσκησε για μία ακόμα φορά δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και για τη στάση της στον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα
Παρίσι 10.03.26

Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στην Γαλλία

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος

«Όλες οι κινήσεις τη ΝΔ εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαφθοράς για να ωφεληθούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος από τη Βουλή και επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

«Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται στην Κύπρο. Περιμένουμε τη σαφή καταδίκη της συνθήκης αυτής από τους Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ
Βουλή 10.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ

«Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις καταθέσεις των μαρτύρων, ούτε τους διαλόγους των επισυνδέσεων που αποδεικνύουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη, απευθυνόμενη στην κυβέρνηση

Σύνταξη
Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»
Παρασκήνιο 10.03.26

Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε την Δευτέρα την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη, για τον οποίο τόνισε πως «με τη βαθιά και αισθαντική χροιά του, έδωσε φωνή στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025
Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης 10.03.26

Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025

Η Ελλάδα δεν μαθαίνει από τις καταδίκες της, διαπιστώνει το Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης - Justice Watch σε νέα έκθεση. Το 2025 είχαμε 19 καταδίκες από το Ευρωπαίκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης – Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη
Ανησυχία 10.03.26

Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης - Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων. Η τιμή στην αντλία συνεχίζει να ανεβαίνει και να «σπάει» στην εγχώρια αγορά –σε μία περίπτωση έσπασαν- το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο.

Σύνταξη
Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ
Στο πλευρό της 10.03.26

Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ

Η Ροζάνα Αρκέτ εξέφρασε την υποστήριξή της προς την Ντάριλ Χάνα, την οποία περιέγραψε ως «μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και περιβαλλοντική ακτιβίστρια».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΕ: Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 10.03.26

Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν - Ρήξη στο εσωτερικό της ΕΕ

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαφωνούν ως προς το βαθμό στον οποίο η Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί την ισχύουσα διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες ή να προσαρμοστεί…

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο
Ελλάδα 10.03.26

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο

«Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του και γι' αυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους» αναφέρει ο δικηγόρος του 55χρονου αστυνομικού

Σύνταξη
Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»
Καμία επαφή 10.03.26

Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»

Επιλέγοντας το σουρεαλισμό απέναντι σε οποιαδήποτε λογική, η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, ποστάρει ένα βίντεο-μαρτυρία από την πρόσφατη εξόρμηση της στο πιο «εκλεκτικό, ακριβό και υπέροχο σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ» εν μέσω πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες
Ανάλυση Kaspersky 10.03.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες

Οι ειδικοί της Ομάδας Παγκόσμιας Έρευνας και Ανάλυσης (GReAT) της Kaspersky αναφέρουν ότι οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη για να γράφουν κώδικα

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 10.03.26

LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ
Champions League 10.03.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα
Champions League 10.03.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη
Δημοσκόπηση 10.03.26

Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη - Ατιμωρησία των πραγματικών ενόχων

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρούν ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Δυσπιστία για την τιμωρία των ενόχων. Επτά στους δέκα να θεωρούν ότι οι πραγματικοί ένοχοι δεν θα τιμωρηθούν.

Σύνταξη
Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ 1-0: «Κόκκινη» υπόκλιση στο Αλί Σάμι Γεν
Champions League 10.03.26

Γαλατάσαραϊ, ο... φονέας των μεγάλων (1-0)

Μετά τη Γιουβέντους και η Λίβερπουλ υποκλίθηκε στην ψυχωμένη Γαλατάσαραϊ, η οποία με γκολ του Λεμινά νίκησε 1-0 στο Αλί Σάμι Γεν και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τη ρεβάνς του Άνφιλντ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Παρί – Ολυμπιακός
Euroleague 10.03.26

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Ολυμπιακός για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή – «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»
Μυθοποίηση 10.03.26

Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή - «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»

Ο αρχισυντάκτης William Rees-Mogg άλλαξε την ιστορία του ροκ εν ρολ με ένα κύριο άρθρο μετά τη διαβόητη σύλληψη των Rolling Stones για κατοχή ναρκωτικών. Σήμερα ο Nigel Farndale των Times ερευνά το θέμα, καθώς μια νέα θεατρική παράσταση, με τίτλο Redlands, ξαναλέει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Απόρρητο