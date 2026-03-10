science
science

10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
Κυβερνοαπειλές: Πώς η ΑΙ δυσκολεύει την ταυτοποίηση επιθέσεων
AI 10 Μαρτίου 2026, 20:20

Κυβερνοαπειλές: Πώς η ΑΙ δυσκολεύει την ταυτοποίηση επιθέσεων

Η Kaspersky επισημαίνει τις πρόσθετες τάσεις που διαμορφώνουν το τοπίο στις κυβερνοαπειλές

Δουλειά: Όταν νιώθουμε ελκυστικοί, μοιραζόμαστε πιο άνετα ιδέες;

Δουλειά: Όταν νιώθουμε ελκυστικοί, μοιραζόμαστε πιο άνετα ιδέες;

Καθώς οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη στις κυβερνοαπειλές και επιθέσεις τους, ο εντοπισμός τους γίνεται ολοένα και πιο δύσκολος. Ο κώδικας και τα μηνύματα phishing που παράγονται από την AI αφαιρούν τα ανθρώπινα «αποτυπώματα» στα οποία βασίζονται συνήθως οι αναλυτές ασφάλειας για να εντοπίσουν τέτοιες απειλές.

Οι ειδικοί της Ομάδας Παγκόσμιας Έρευνας και Ανάλυσης (GReAT) της Kaspersky αναφέρουν ότι οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την AI για να γράφουν κώδικα, να φτιάχνουν μηνύματα phishing και λειτουργικό περιεχόμενο για επιθέσεις. Σε αντίθεση με το υλικό που παράγεται από ανθρώπους, το υλικό της AI είναι συνήθως ουδέτερο και τυποποιημένο, χωρίς χαρακτηριστικά γλωσσικά λάθη ή μοτίβα κώδικα που προηγουμένως βοηθούσαν στην απόδοση των επιθέσεων. Ως συνέπεια, οι αναλυτές ασφαλείας χρειάζεται να βασίζονται περισσότερο σε στοιχεία υποδομής, σε ομοιότητες στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται και σε μοτίβα συμπεριφοράς.

Η Kaspersky αναμένει επίσης ότι η AI θα παίξει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη κακόβουλου λογισμικού τύπου implant. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι σε θέση να παράγουν μεγάλα μέρη κακόβουλου λογισμικού, από την αρχική δομή έως τα λειτουργικά υποσυστήματα. Οι ερευνητές έχουν ήδη παρατηρήσει εξέλιξη με τη συνδρομή της AI σε εκστρατείες που συνδέονται με την ομάδα FunkSec, η οποία ανέπτυξε κακόβουλο λογισμικό βασισμένο σε Rust, ικανό για κλοπή δεδομένων, κρυπτογράφηση και παρέμβαση σε διεργασίες συστήματος. Στην εκστρατεία RevengeHotels του 2025, οι δράστες χρησιμοποίησαν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να δημιουργήσουν τμήματα του κώδικα του infector και του downloader.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να παραμείνει ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες του τοπίου κυβερνοαπειλών το 2026, καθώς βλέπουμε ήδη να μετασχηματίζει τις διαδικασίες των επιτιθέμενων και να επιταχύνει τις επιχειρήσεις τους», δήλωσε ο Georgy Kucherin, ανώτερος ερευνητής ασφαλείας στην Kaspersky GReAT. «Μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη και προσαρμογή κακόβουλων εργαλείων, η AI επιτρέπει στους δράστες να επαναλαμβάνουν γρήγορα και να κλιμακώνουν τις προσπάθειές τους. Οι ειδικοί ασφαλείας πρέπει να είναι έτοιμοι για ταχείες αλλαγές στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται».

Νέες τάσεις στις κυβερνοαπειλές

Η Kaspersky επισημαίνει επίσης πρόσθετες τάσεις που διαμορφώνουν το τοπίο των απειλών:

• Ανάπτυξη κακόβουλου λογισμικού με τη βοήθεια της AI: τα γενετικά μοντέλα μπορούν να ξαναγράψουν κακόβουλο λογισμικό σε διαφορετικές γλώσσες ή με διαφορετική δομή, αντικαθιστώντας ενδεχομένως τους παραδοσιακούς crypters.

• Εξαγωγή δεδομένων μέσω cloud: οι επιτιθέμενοι όλο και πιο συχνά διοχετεύουν κλεμμένα δεδομένα μέσω νόμιμων υπηρεσιών cloud και κοινής χρήσης αρχείων, ώστε να συγχωνεύονται με την κανονική διαδικτυακή κίνηση.

• Ransomware που στοχεύει τις επιχειρησιακές λειτουργίες: ορισμένες ομάδες δραστών παρεμποδίζουν λειτουργίες στην παραγωγή και τις επιχειρησιακές διαδικασίες και δεν αρκούνται μόνο στην κρυπτογράφηση δεδομένων, προκειμένου να εντείνουν την πίεση για καταβολή λύτρων.

• AI agents ως εργαλεία διατήρησης πρόσβασης: ορισμένα AI agents έχουν εκτεταμένη ή πλήρη πρόσβαση στο σύστημα. Σε περίπτωση παραβίασης, οι επιτιθέμενοι θα μπορούσαν να αλλάξουν το system prompt ή τις ρυθμίσεις του agent, ώστε να κατεβάζει κακόβουλο λογισμικό κάθε φορά που πραγματοποιείται εκκίνηση.

• Κίνδυνος για δορυφορικά δίκτυα: η αυξανόμενη χρήση δορυφορικού Internet ενδέχεται να μετατρέψει τα κεντρικά δορυφορικά και επίγεια συστήματα σε στόχους μεγάλης επίδρασης.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε ανοδικά με οδηγό το +5,9% των τραπεζών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε ανοδικά με οδηγό το +5,9% των τραπεζών

Vita.gr
Δουλειά: Όταν νιώθουμε ελκυστικοί, μοιραζόμαστε πιο άνετα ιδέες;

Δουλειά: Όταν νιώθουμε ελκυστικοί, μοιραζόμαστε πιο άνετα ιδέες;

Κόσμος
Ιράν: Εμείς θα καθορίσουμε τη διάρκεια του πολέμου – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό

Ιράν: Εμείς θα καθορίσουμε τη διάρκεια του πολέμου – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Τεχνολογία 05.03.26

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI
Πόλεμος για τον έλεγχο της ΑΙ 03.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: «Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών
Τα νέα δεδομένα 02.03.26

«Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Η φρενίτιδα με την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προσωπικές περιουσίες «αλλάζοντας τη στάση των ανθρώπων απέναντι στο τι είναι δίκαιο στις σχέσεις και στα χρήματα»

Γιώργος Κανελλόπουλος
Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης
AI 01.03.26

Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί ο φόβος μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι στην πραγματικότητα ο φόβος για την εργαλειοποίησή της από το κεφάλαιο εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της επιβίωσής μας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»
AI 27.02.26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»

Η μελέτη διαπίστωσε ότι κάθε μοντέλο με τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε παιχνίδι πολέμου κλιμάκωσε τη σύγκρουση απειλώντας με τη χρήση πυρηνικών όπλων τουλάχιστον μια φορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά – Όταν το «εργαλείο» απειλεί μισθούς και θέσεις εργασίας
Ανησυχητικά σημάδια 27.02.26

Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά - Όταν το εργαλείο «απειλεί» μισθούς και θέσεις εργασίας

Εργαζόμενοι που «εκπαιδεύουν» συστήματα AI βλέπουν την ανθρώπινη εργασία να απαξιώνεται, τις αμοιβές να μειώνονται, την ποιότητα να υποχωρεί και την επαγγελματική ασφάλεια να κλονίζεται

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Από τον Κόναν τον Βάρβαρο στον Κυνηγό: Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στις ρίζες του και στη δεκαετία του ’80
Λεφτά υπάρχουν 10.03.26

Από τον Κόναν τον Βάρβαρο στον Κυνηγό: Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στις ρίζες του και στη δεκαετία του ’80

Τι κι αν είναι 78 ετών και δεν χρειάζεται να αποδείξει σε κανέναν τίποτα; Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ονειρεύεται να επιστρέψει στους τρεις ρόλους που απογείωσαν την καριέρα του και έχουν άρωμα 80s.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΠΑΣΟΚ: «Έκλεισε την πόρτα» στο «Athens Alitheia Forum» μη δίνοντας «συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Το ΠΑΣΟΚ «έκλεισε την πόρτα» στο «Athens Alitheia Forum» μη δίνοντας «συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»

Επιθετική ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ για τη διοργάνωση του συνεδρίου «Athens Alitheia Forum». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη πρόκειται για ένα συνέδριο «με παρέλαση υπουργών, οσμή απευθείας αναθέσεων και μόνο στόχο να ‘ξεπλυθούν’ πρωτοφανείς μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και η άνευ προηγουμένου προπαγάνδα της».

Σύνταξη
«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι…» – Τι έγραφε στην αναφορά της για το bullying η καθηγήτρια
Στο υπ. Παιδείας 10.03.26

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι…» – Τι έγραφε στην αναφορά της για το bullying η καθηγήτρια

Τα ακραία περιστατικά που είχε αντιμετωπίσει σε σχολικές τάξεις ανέφερε στο υπόμνημά της η άτυχη καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, φτάνοντας σε σημείο να ζητά την λήψη μέτρων ασφαλείας στο χώρο του σχολείου

Σύνταξη
Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών – Συζητείται στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση
Ευρωκοινοβούλιο 10.03.26

Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών – Συζητείται στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
LIVE: Γαλατασαράι – Λίβερπουλ
Champions League 10.03.26

LIVE: Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

LIVE: Γαλατασαράι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατασαράι – Λίβερπουλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μια απίστευτη ιστορία της αήττητης Μπενφίκα
On Field 10.03.26

Μια απίστευτη ιστορία της αήττητης Μπενφίκα

Η πορτογαλική ομάδα δεν έχει γνωρίσει ήττα σε 25 παιχνίδια της λίγκας αλλά βρίσκεται στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας και οι πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου είναι ελάχιστες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΠΟΥ: Προειδοποιεί για κινδύνους στην υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν
Κόσμος 10.03.26

Κίνδυνος για την υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν - Η προειδοποίηση του ΠΟΥ

Επιστήμονες είπαν πως το να εισπνέει κανείς ή να αγγίζει τον καπνό ή σωματίδια θα μπορούσε να προκαλέσει πονοκεφάλους, ερεθισμό του δέρματος ή των ματιών και δυσκολία στην αναπνοή

Σύνταξη
Το looksmaxxing πάει πόλεμο – Η επικίνδυνη τάση που έφτασε και στην Ελλάδα
Ιncel κουλτούρα 10.03.26

Το looksmaxxing πάει πόλεμο – Η επικίνδυνη τάση που έφτασε και στην Ελλάδα

Tο looksmaxxing σημαίνει ότι θα κάνεις τα πάντα για να βελτιώσεις την εξωτερική σου εμφάνιση. Το Πεντάγωνο τουιτάρει ότι ο στρατός των ΗΠΑ κάνει lethalmaxxing, τερματίζει τη φονική ισχύ του.

Σύνταξη
Οι επόμενες παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά και η ανησυχία του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Οι επόμενες παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά και η ανησυχία του Μαξίμου

Πότε αναμένονται οι νέες ομιλίες των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Η κριτική, οι αιχμές και τα μηνύματα που εντείνουν τους πονοκεφάλους της Ηρώδου Αττικού.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κεσσές: Πώς η παρακολούθηση με Predator του Δένδια συνδέεται με κατασκοπεία – Η επίσκεψη στη Σ. Αραβία τη μέρα παγίδευσής του
Υποκλοπές 10.03.26

Κεσσές: Πώς η παρακολούθηση με Predator του Δένδια συνδέεται με κατασκοπεία – Η επίσκεψη στη Σ. Αραβία τη μέρα παγίδευσής του

Ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας και κουμπάρο του καταδικασμένου πρωτοδίκως στη δίκη για τις υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου, επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία για επίσημη επίσκεψη τη μέρα που έπεσε θύμα παγίδευσης με Predator

Σύνταξη
«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» – Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή
Η ζωή συνεχίζεται 10.03.26

«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» - Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή

Το κλείσιμο συμπίπτει με τη λήξη της μίσθωσης του Dinner στο Mandarin Oriental Knightsbridge, το πολυτελές ξενοδοχείο στα όρια του Hyde Park που το στεγάζει. O βραβευμένος σεφ, Έστον Μπλούμενταλ, συνεχίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή
Buongiorno 10.03.26

Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Μελίνα Κανά έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για όλα, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus.

Σύνταξη
Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος

Ο κ. Βορίδης ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων πως το σύνολο των προτάσεων Βάρρα, συμπεριλήφθηκαν στον Οργανισμό από τον μετέπειτα πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνη Παππά

Σύνταξη
Ιωάννινα: 29χρονος παρίστανε τον μοναχό και ζητούσε χρήματα από πιστούς – Είχε και εξοπλισμό αστυνομικού
Ελλάδα 10.03.26

«Ψευτοκαλόγερος» έκανε εράνους και αποσπούσε χρήματα από πιστούς - Στο σπίτι του βρέθηκε και εξοπλισμός αστυνομικού

Η αστυνομία εντόπισε τον 29χρονο μετά από καταγγελία της Μητρόπολης Ιωαννίνων - Στο σπίτι του βρέθηκαν και αντικείμενα που χρησιμοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. και εξετάζεται αν ο δράστης παρίστανε και τον αστυνομικό

Σύνταξη
Κατήφορος της διαιτησίας και με ξένους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Κατήφορος της διαιτησίας και με ξένους διαιτητές

Επί εποχής Λανουά προστέθηκε ένα ακόμη πρόβλημα στη διαιτησία που έχει να κάνει με τα φάλτσα των ξένων. Έτσι ο Γάλλος έχασε ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ο κίνδυνος ενόψει των πλέι οφ

Βάιος Μπαλάφας
Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής
Περιβάλλον 10.03.26

Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής

Μέχρι το τέλος του αιώνα, έως και τα μισά έντομα του Αμαζονίου και άλλων τροπικών περιοχών θα έχουν φτάσει τα θερμικρά τους όρια. Οι οικολογικές επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

