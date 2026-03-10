Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή

Ήταν λίγο μετά τα 20 της χρόνια όταν έκανε τις πρώτες της εμφανίσεις στο Πλατώ της Θεσσαλονίκης. Λίγα χρόνια αργότερα θα γίνει γνωστή σε όλη την Ελλάδα με το κομμάτι Να βάλω τα μεταξωτά που είχε γράψει ο Σωκράτης Μάλαμας. Από τότε η Μελίνα Κανά έχει κυκλοφορήσει δεκάδες δίσκους, ενώ έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ωστόσο, η πορεία της δεν ήταν πάντα εύκολη. Η αγαπημένη τραγουδίστρια πέρασε μερικά σοβαρά προβλήματα υγείας, που την ανάγκασαν να μείνει μακριά από τη δουλειά – και όταν αποφάσισε να επιστρέψει είχε τους φόβους της.

«Είχα αγωνία αν θα μπορώ να είμαι η ίδια. Ποτέ δεν είσαι ίδιος μετά από τέτοιες περιπέτειες. Κοιτάς να είσαι όσο το δυνατόν καλός γίνεται, γιατί περπατάμε στη ζωή αυτή, τρώμε τα χαστούκια μας, το θέμα είναι να σηκωθούμε» είπε το μεσημέρι της Τρίτης μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno και συμπλήρωσε: «Προχώρα, μην σταματάς, μην το βάζεις κάτω, μην παραιτηθείς».

«Δεν υπάρχει τυχαίο τραγούδι»

«Στόχος της τέχνης είναι να φτάνει στην ψυχή, να την θεραπεύει, να την απαλύνει και να την βοηθά. Εάν το έχω καταφέρει, είμαι πολύ χαρούμενη», είπε η Μελίνα Κανά.

«Δεν υπάρχει τυχαίο τραγούδι. Ήθελα να λέω καλά τραγούδια, δεν υπάρχει τίποτα άλλο για μένα. Διαλέγω τα τραγούδια σαν να είμαι εγώ ακροατής. Γνώμες ακούω από ανθρώπους που αγαπώ και εκτιμώ, είχα εμπιστοσύνη στην κρίση και την αισθητική τους. Αλλά νομίζω το τελικό ναι ή όχι θα το πω εγώ. Καλά τραγούδια υπάρχουν σε όλους τους χώρους του τραγουδιού» τόνισε.

Για την αδερφή της Λιζέτα Καλημέρα

Η Μελίνα Κανά μίλησε και για την αδερφή της Λιζέτα Καλημέρα, που είναι επίσης τραγουδίστρια, αλλά και για τη σχέση τους.

«Ακόμα θυμάμαι το παιδικό μας δωμάτιο που γινόταν στούντιο ηχογράφησης. Γράφαμε κασέτες, ενθουσιασμός, δέος, συγκίνηση και όλα αυτά. Ακόμα τα θυμάμαι», είπε.

Δείτε όλη τη συνέντευξη της Μελίνας Κανά στο Buongiorno

// Στις 13 Μαρτίου η Μελίνα Κανά θα εμφανιστεί στον Σταυρό του Νότου Plus.