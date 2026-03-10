DO’S: Άφησε την αισιοδοξία σου να σε πάει στον δρόμο των ενδιαφερόντων σου. Κακό είναι να ασχοληθείς με τα χόμπι σου, δεν κατάλαβα; Ξεκαθάρισε πρώτα τις απόψεις σου και μετά μοιράσου τες με τους ανθρώπους γύρω σου, γιατί το να γυρνάς την μπιφτέκα, που λέμε, κάθε τρεις και λίγο κομψό δεν είναι, έτσι; Στα ερωτικά, φλέρταρε. Τι φοβάσαι;

DON’TS: Μην αρνείσαι να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, γιατί έτσι θα διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Μην είσαι απρόσεκτος και μην εκθέτεις άτομα λόγω του ότι ανοίγεις το στόμα σου και λες μ@λακίες πάνω στα νεύρα σου. Ναι, μαζέψου λίγο, όμως! Παράλληλα, μην αρχίσεις ούτε τις μπηχτές, γιατί θα σε φέρεις σε ακόμα πιο δύσκολη θέση απ’ ότι είσαι.