Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 10.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Άφησε την αισιοδοξία σου να σε πάει στον δρόμο των ενδιαφερόντων σου. Κακό είναι να ασχοληθείς με τα χόμπι σου, δεν κατάλαβα; Ξεκαθάρισε πρώτα τις απόψεις σου και μετά μοιράσου τες με τους ανθρώπους γύρω σου, γιατί το να γυρνάς την μπιφτέκα, που λέμε, κάθε τρεις και λίγο κομψό δεν είναι, έτσι; Στα ερωτικά, φλέρταρε. Τι φοβάσαι;
DON’TS: Μην αρνείσαι να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, γιατί έτσι θα διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Μην είσαι απρόσεκτος και μην εκθέτεις άτομα λόγω του ότι ανοίγεις το στόμα σου και λες μ@λακίες πάνω στα νεύρα σου. Ναι, μαζέψου λίγο, όμως! Παράλληλα, μην αρχίσεις ούτε τις μπηχτές, γιατί θα σε φέρεις σε ακόμα πιο δύσκολη θέση απ’ ότι είσαι.
Ταύρος
DO’S: Εστίασε στα θέλω σου και βρες χρόνο για εσένα. Πρέπει να αξιοποιήσεις κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, γιατί κάποιες από αυτές δεν θα ξαναπαρουσιαστούν τόσο εύκολα ή άμεσα. Κάνε κάποιες σωστές κινήσεις στα οικονομικά, προκειμένου να μπορέσεις να εξισορροπήσεις λιγάκι την κατάσταση, ειδικά αν κάπου έμεινες πίσω εκεί.
DON’TS: Στα ερωτικά, μην αφήσεις το άγχος και την πίεση να σε κάνουν να γίνεις παράτολμος και να πάρεις ρίσκα που θα μετανιώσεις αργότερα. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποια θετικά νέα, αρκεί να μην κλείνεις τα αυτιά σου. Μην είσαι απρόσεκτος στους καυγάδες που δημιουργούνται μέσα στην παρέα σου. Μην απαντάς σε όλα όσα ακούς.
Δίδυμοι
DO’S: Σήμερα μπορείς να απολαύσεις όμορφες στιγμές με τους δικούς σου ανθρώπους και κάποιους έμπιστους συναδέλφους σου. Κάπως πρέπει να βελτιώσεις τη διάθεσή σου, σωστά; Έλα σε επαφή με τους φίλους σου, γιατί μέσω αυτών ίσως να κάνεις και κάποιες καινούργιες κι ωφέλιμες γνωριμίες. Βελτίωσε την συμπεριφορά σου λίγο.
DON’TS: Μην αγνοείς το feedback που σου δίνεται. Μη γίνεσαι ανταγωνιστικός, αλλά μην το δέχεσαι ούτε και από τους απέναντι αυτό. Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου ως προς αυτό. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος, γιατί το κλίμα εκεί είναι λίγο περίεργο. Μη γίνεις νευρικός λόγω του ότι υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις εκεί πέρα.
Καρκίνος
DO’S: Φτιάξε ένα πρόγραμμα που σου επιτρέπει να ολοκληρώσεις τις δουλειές σου μεν, να περάσεις καλά και να γεμίσεις τις μπαταρίες σου δε. Μπορείς να προχωρήσεις μπροστά με τις προσωπικές σου υποθέσεις, μπας και σταματήσεις να πρήζεις τον κόσμο σχετικά με αυτές. Βέβαια πρέπει να αποφασίσεις να γίνεις λίγο πιο ενεργητικός, έτσι;
DON’TS: Μην αγνοείς τις προτάσεις που γίνονται, γιατί μέσω αυτών μπορεί να πετύχεις να κάνεις και σωστότερες διαπραγματεύσεις, κάτι που μπορεί να ευνοήσει τα οικονομικά σου. Στα επαγγελματικά, μην αφήνεις την πίεση να σε αποθαρρύνει. Μην υπερασπίζεσαι τις απόψεις σου με υπερβολικό ζήλο και μην προσπαθείς να τις επιβάλλεις κιόλας.
Λέων
DO’S: Σήμερα βελτιώνεται η διάθεσή σου. Μπράβο! Μπορείς να διαχειριστείς τα σημαντικά θέματα που σε απασχολούν και μάλιστα με μπόλικη δόση αισιοδοξίας. Ξανά μπράβο! Αν είσαι ανοιχτός στις διαφορετικές απόψεις που παρουσιάζονται στις συζητήσεις που παίρνεις μέρος, θα μπορέσεις να αποκτήσεις μια πιο σφαιρική άποψη για τα πράγματα.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στο φλερτ που υπάρχει. Μην αρνείσαι να περάσεις κάποιες συνεργασίες σου στο επόμενο στάδιο με κάποια άτομα που σας συνδέουν κοινές απόψεις. Γιατί να το κάνεις αυτό αγάπη; Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Κοινώς μην ξοδεύεις αλόγιστα. Είναι πολλά αυτά που θέλεις να αγοράσεις, αλλά τι να κάνουμε;
Παρθένος
DO’S: Σήμερα προσπάθησε να αντιλαμβάνεσαι το τι παίζει μόνο και μόνο από την ατμόσφαιρα. Κοινώς απόφυγε τις πολλές ερωτήσεις και τα πολλά λόγια. Σε αυτό μπορεί να σε βοηθήσει τόσο η παρατηρητικότητα όσο και το ένστικτό σου. Φρόντισε να μαζέψεις και τις πληροφορίες που σου χρειάζονται για τις υποθέσεις που θέλεις να τρέξεις άμεσα.
DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς παραπάνω με τον προσωπικό σου χώρο, καθώς πρέπει να τον ανανεώσεις. Στην τελική περνάς πολύ από τον χρόνο σου εκεί, άρα πρέπει να νιώθεις άνετα, σωστά; Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι την ένταση που επικρατεί γύρω σου. Μην παίρνεις και τόσο προσωπικά όλα όσα ακούς.
Ζυγός
DO’S: Στα επαγγελματικά, πάρε μέρος σε συζητήσεις, για να μπορέσεις να βελτιώσεις το κλίμα μεταξύ εσού και ορισμένων συναδέλφων σου. Αν είσαι σε σχέση, ισχύει και για το κομμάτι αυτό. Αν είσαι ελεύθερος, πες «ναι» στο φλερτ, γιατί μπορεί να σου φτιάξει πολύ τη διάθεση. Πρέπει όμως να διεκδικήσεις άμεσα και ανοιχτά το άτομο που θέλεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να αναπτύξεις τις ήδη υπάρχουσες συναναστροφές σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να πετύχεις πολλούς από τους στόχους σου. Ωστόσο δεν πρέπει να αρνείσαι να ανοίξεις λίγο παραπάνω και τον κύκλο σου κάνοντας νέες γνωριμίες, έτσι; Μην πάρεις μέρος σε καυγάδες στη δουλειά, γιατί θα εκνευριστείς πολύ και χωρίς λόγο.
Σκορπιός
DO’S: Τα οικονομικά σου βελτιώνονται. Από τύχη ή από καλύτερη διαχείριση και σωστότερες επιλογές; Εγώ θα πω κι από τα δυο! Διεκπεραίωσε τις υποχρεώσεις σου. Στα επαγγελματικά, επικρατεί θετικό κλίμα. Πρέπει απλά να το αξιοποιήσεις υπέρ σου, για να κάνεις τις δουλειές σου. Πρόσεξε την ευεξία σου- ξεκίνησε διατροφή ή γυμναστήριο;
DON’TS: Μη διστάσεις να ξεσπάσεις τα νεύρα σου μεν, σε κάτι πιο δημιουργικό και πιο ευεργετικό δε. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, αν ακούσεις σχόλια που δεν σου αρέσουν και τόσο ως απάντηση στις προτάσεις και στις ιδέες σου. Μην επιμένεις σε πράγματα που δε γίνονται δεκτά. Παράλληλα, μην αρνείσαι να κινηθείς λίγο πιο ευέλικτα γενικώς.
Τοξότης
DO’S: Εκμεταλλεύσου την καλή σου διάθεση, ώστε να μπορέσεις να εκφραστείς πολύ πιο άνετα. Αφού σου αρέσει το να νιώθεις ελεύθερος, γιατί δεν το ευχαριστιέσαι τώρα που μπορείς; Από την άλλη, μπορείς και να φλερτάρεις ασύστολα. Άλλο σπορ που σου αρέσει. Κάνε συναντήσεις με σημαντικά άτομα, γιατί μπορεί να σου κάνουν προτάσεις.
DON’TS: Μην αγνοείς ούτε τα οικονομικά, αλλά ούτε και τα επαγγελματικά θέματα. Γενικώς μην είσαι πολύ απρόσεκτος, έντονος ή και παρορμητικός. Μα δεν έχεις ένα φρένο κι εσύ, αγαπητέ μου! Παράλληλα, μην λες πολλά και πάνω στα νεύρα σου μέσα στο σπίτι, γιατί αυτά που θα ακούσεις εκεί σίγουρα θα σε εκνευρίσουν αρκετά. Εγώ στο λέω!
Αιγόκερως
DO’S: Αποστασιοποιήσου από τα διάφορα, για να μπορέσεις να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις και να περάσεις όμορφες στιγμές μέσα στον προσωπικό σου χώρο. Αν μπορείς, εγώ λέω να δουλέψεις από εκεί σήμερα. Καλό θα ήταν βέβαια να κάνεις κι ένα ξεκαθάρισμα σε πράγματα που δεν χρειάζεσαι πια και να τα σουτάρεις. Θα σου κάνει καλό γενικώς.
DON’TS: Μην εκφράζεσαι περίεργα και μη γίνεσαι αντιδραστικός σε αυτά που ακούς και δεν σου αρέσουν. Μη διστάσεις να συζητήσεις κάποια πράγματα με τα κατάλληλα άτομα. Απλά μην είσαι απρόσεκτος, γιατί μπορεί να αποκαλύψεις διάφορα άθελά σου. Στα ερωτικά, μην αφήνεις το άγχος για το «μαζί» να σε κρατάει μακριά από τα θέλω σου.
Υδροχόος
DO’S: Η μέρα είναι αρκετά ανάλαφρη, άρα μπορείς να βάλεις σε προτεραιότητα τις συναντήσεις με φίλους. Παράλληλα, πρέπει να χαλαρώσεις λίγο τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς με τους γύρω σου. Γιατί δε γίνεσαι λίγο πιο χαλαρός και πιο ήπιος ας πούμε; Έτσι για αλλαγή! Αν είσαι ελεύθερος, φλέρταρε μεν, γνώρισε καινούργιο κόσμο δε.
DON’TS: Μην αδιαφορείς για τις μικρές λεπτομέρειες, γιατί μπορεί να κάνουν τη διαφορά όσον αφορά το κυνήγι των στόχων σου. Μην είσαι απρόσεκτος στις κινήσεις που αφορούν τα οικονομικά. Μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Μην είσαι απροετοίμαστος στις αλλαγές που συμβαίνουν, γιατί αυτό είναι που θα σε εκνευρίσει περισσότερο απ’ όλα!
Ιχθύες
DO’S: Αφού έχεις καλύτερη διάθεση από τις προηγούμενες μέρες, γιατί δεν βγαίνεις μπροστά να διεκδικήσεις όσα θες; Μήπως κωλώνεις; Κακώς! Μπορείς πάντως να αναλάβεις και περισσότερες ευθύνες, ειδικά αν είναι σε τομείς που γνωρίζεις πολύ καλά. Προχώρα μπροστά με τις δουλειές σου. Ψάξε να βρεις τις εξηγήσεις που θέλεις παρασκηνιακά.
DON’TS: Μην ανοίξεις τα χαρτιά σου σήμερα. Άστο για άλλη στιγμή! Μην απογοητεύεσαι στα οικονομικά, γιατί όλο και κάποιο εξτραδάκι προβλέπεται. Μην απαντάς στα πάντα που ακούς. Μην είσαι απρόσεκτος σε όσα λες. Μην κάνεις ό,τι σου κάνουν, γιατί πέρα από παιδιάστικο θα πυροδοτήσει και την ατμόσφαιρα, κάτι που δεν σου χρειάζεται, έτσι;
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 10.03.2026]
- Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)
- Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν
- Πρόωρος… τελικός στους «8» του FΑ Cup Αγγλίας μετά την κλήρωση: Μάντσεστερ Σίτι εναντίον Λίβερπουλ
- Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ
- Ιράν: Ποιες κορυφαίες οικονομίες θα «πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου
- Τραγωδία στην Πάτρα – Θρίλερ με νεκρή 25χρονη σε χωράφι δίπλα στο σπίτι της στο Ρίο
- Μέση Ανατολή: Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου – Αναμείνατε στο ακουστικό σας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις