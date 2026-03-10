magazin
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 10.03.2026]
Ημερήσια 10 Μαρτίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 10.03.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Άφησε την αισιοδοξία σου να σε πάει στον δρόμο των ενδιαφερόντων σου. Κακό είναι να ασχοληθείς με τα χόμπι σου, δεν κατάλαβα; Ξεκαθάρισε πρώτα τις απόψεις σου και μετά μοιράσου τες με τους ανθρώπους γύρω σου, γιατί το να γυρνάς την μπιφτέκα, που λέμε, κάθε τρεις και λίγο κομψό δεν είναι, έτσι; Στα ερωτικά, φλέρταρε. Τι φοβάσαι;

DON’TS: Μην αρνείσαι να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, γιατί έτσι θα διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Μην είσαι απρόσεκτος και μην εκθέτεις άτομα λόγω του ότι ανοίγεις το στόμα σου και λες μ@λακίες πάνω στα νεύρα σου. Ναι, μαζέψου λίγο, όμως! Παράλληλα, μην αρχίσεις ούτε τις μπηχτές, γιατί θα σε φέρεις σε ακόμα πιο δύσκολη θέση απ’ ότι είσαι.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Εστίασε στα θέλω σου και βρες χρόνο για εσένα. Πρέπει να αξιοποιήσεις κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, γιατί κάποιες από αυτές δεν θα ξαναπαρουσιαστούν τόσο εύκολα ή άμεσα. Κάνε κάποιες σωστές κινήσεις στα οικονομικά, προκειμένου να μπορέσεις να εξισορροπήσεις λιγάκι την κατάσταση, ειδικά αν κάπου έμεινες πίσω εκεί.

DON’TS: Στα ερωτικά, μην αφήσεις το άγχος και την πίεση να σε κάνουν να γίνεις παράτολμος και να πάρεις ρίσκα που θα μετανιώσεις αργότερα. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποια θετικά νέα, αρκεί να μην κλείνεις τα αυτιά σου. Μην είσαι απρόσεκτος στους καυγάδες που δημιουργούνται μέσα στην παρέα σου. Μην απαντάς σε όλα όσα ακούς.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Σήμερα μπορείς να απολαύσεις όμορφες στιγμές με τους δικούς σου ανθρώπους και κάποιους έμπιστους συναδέλφους σου. Κάπως πρέπει να βελτιώσεις τη διάθεσή σου, σωστά; Έλα σε επαφή με τους φίλους σου, γιατί μέσω αυτών ίσως να κάνεις και κάποιες καινούργιες κι ωφέλιμες γνωριμίες. Βελτίωσε την συμπεριφορά σου λίγο.

DON’TS: Μην αγνοείς το feedback που σου δίνεται. Μη γίνεσαι ανταγωνιστικός, αλλά μην το δέχεσαι ούτε και από τους απέναντι αυτό. Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου ως προς αυτό. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος, γιατί το κλίμα εκεί είναι λίγο περίεργο. Μη γίνεις νευρικός λόγω του ότι υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις εκεί πέρα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Φτιάξε ένα πρόγραμμα που σου επιτρέπει να ολοκληρώσεις τις δουλειές σου μεν, να περάσεις καλά και να γεμίσεις τις μπαταρίες σου δε. Μπορείς να προχωρήσεις μπροστά με τις προσωπικές σου υποθέσεις, μπας και σταματήσεις να πρήζεις τον κόσμο σχετικά με αυτές. Βέβαια πρέπει να αποφασίσεις να γίνεις λίγο πιο ενεργητικός, έτσι;

DON’TS: Μην αγνοείς τις προτάσεις που γίνονται, γιατί μέσω αυτών μπορεί να πετύχεις να κάνεις και σωστότερες διαπραγματεύσεις, κάτι που μπορεί να ευνοήσει τα οικονομικά σου. Στα επαγγελματικά, μην αφήνεις την πίεση να σε αποθαρρύνει. Μην υπερασπίζεσαι τις απόψεις σου με υπερβολικό ζήλο και μην προσπαθείς να τις επιβάλλεις κιόλας.

Λέων

Λέων

DO’S: Σήμερα βελτιώνεται η διάθεσή σου. Μπράβο! Μπορείς να διαχειριστείς τα σημαντικά θέματα που σε απασχολούν και μάλιστα με μπόλικη δόση αισιοδοξίας. Ξανά μπράβο! Αν είσαι ανοιχτός στις διαφορετικές απόψεις που παρουσιάζονται στις συζητήσεις που παίρνεις μέρος, θα μπορέσεις να αποκτήσεις μια πιο σφαιρική άποψη για τα πράγματα.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στο φλερτ που υπάρχει. Μην αρνείσαι να περάσεις κάποιες συνεργασίες σου στο επόμενο στάδιο με κάποια άτομα που σας συνδέουν κοινές απόψεις. Γιατί να το κάνεις αυτό αγάπη; Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Κοινώς μην ξοδεύεις αλόγιστα. Είναι πολλά αυτά που θέλεις να αγοράσεις, αλλά τι να κάνουμε;

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Σήμερα προσπάθησε να αντιλαμβάνεσαι το τι παίζει μόνο και μόνο από την ατμόσφαιρα. Κοινώς απόφυγε τις πολλές ερωτήσεις και τα πολλά λόγια. Σε αυτό μπορεί να σε βοηθήσει τόσο η παρατηρητικότητα όσο και το ένστικτό σου. Φρόντισε να μαζέψεις και τις πληροφορίες που σου χρειάζονται για τις υποθέσεις που θέλεις να τρέξεις άμεσα.

DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς παραπάνω με τον προσωπικό σου χώρο, καθώς πρέπει να τον ανανεώσεις. Στην τελική περνάς πολύ από τον χρόνο σου εκεί, άρα πρέπει να νιώθεις άνετα, σωστά; Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι την ένταση που επικρατεί γύρω σου. Μην παίρνεις και τόσο προσωπικά όλα όσα ακούς.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Στα επαγγελματικά, πάρε μέρος σε συζητήσεις, για να μπορέσεις να βελτιώσεις το κλίμα μεταξύ εσού και ορισμένων συναδέλφων σου. Αν είσαι σε σχέση, ισχύει και για το κομμάτι αυτό. Αν είσαι ελεύθερος, πες «ναι» στο φλερτ, γιατί μπορεί να σου φτιάξει πολύ τη διάθεση. Πρέπει όμως να διεκδικήσεις άμεσα και ανοιχτά το άτομο που θέλεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να αναπτύξεις τις ήδη υπάρχουσες συναναστροφές σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να πετύχεις πολλούς από τους στόχους σου. Ωστόσο δεν πρέπει να αρνείσαι να ανοίξεις λίγο παραπάνω και τον κύκλο σου κάνοντας νέες γνωριμίες, έτσι; Μην πάρεις μέρος σε καυγάδες στη δουλειά, γιατί θα εκνευριστείς πολύ και χωρίς λόγο.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Τα οικονομικά σου βελτιώνονται. Από τύχη ή από καλύτερη διαχείριση και σωστότερες επιλογές; Εγώ θα πω κι από τα δυο! Διεκπεραίωσε τις υποχρεώσεις σου. Στα επαγγελματικά, επικρατεί θετικό κλίμα. Πρέπει απλά να το αξιοποιήσεις υπέρ σου, για να κάνεις τις δουλειές σου. Πρόσεξε την ευεξία σου- ξεκίνησε διατροφή ή γυμναστήριο;

DON’TS: Μη διστάσεις να ξεσπάσεις τα νεύρα σου μεν, σε κάτι πιο δημιουργικό και πιο ευεργετικό δε. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, αν ακούσεις σχόλια που δεν σου αρέσουν και τόσο ως απάντηση στις προτάσεις και στις ιδέες σου. Μην επιμένεις σε πράγματα που δε γίνονται δεκτά. Παράλληλα, μην αρνείσαι να κινηθείς λίγο πιο ευέλικτα γενικώς.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Εκμεταλλεύσου την καλή σου διάθεση, ώστε να μπορέσεις να εκφραστείς πολύ πιο άνετα. Αφού σου αρέσει το να νιώθεις ελεύθερος, γιατί δεν το ευχαριστιέσαι τώρα που μπορείς; Από την άλλη, μπορείς και να φλερτάρεις ασύστολα. Άλλο σπορ που σου αρέσει. Κάνε συναντήσεις με σημαντικά άτομα, γιατί μπορεί να σου κάνουν προτάσεις.

DON’TS: Μην αγνοείς ούτε τα οικονομικά, αλλά ούτε και τα επαγγελματικά θέματα. Γενικώς μην είσαι πολύ απρόσεκτος, έντονος ή και παρορμητικός. Μα δεν έχεις ένα φρένο κι εσύ, αγαπητέ μου! Παράλληλα, μην λες πολλά και πάνω στα νεύρα σου μέσα στο σπίτι, γιατί αυτά που θα ακούσεις εκεί σίγουρα θα σε εκνευρίσουν αρκετά. Εγώ στο λέω!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αποστασιοποιήσου από τα διάφορα, για να μπορέσεις να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις και να περάσεις όμορφες στιγμές μέσα στον προσωπικό σου χώρο. Αν μπορείς, εγώ λέω να δουλέψεις από εκεί σήμερα. Καλό θα ήταν βέβαια να κάνεις κι ένα ξεκαθάρισμα σε πράγματα που δεν χρειάζεσαι πια και να τα σουτάρεις. Θα σου κάνει καλό γενικώς.

DON’TS: Μην εκφράζεσαι περίεργα και μη γίνεσαι αντιδραστικός σε αυτά που ακούς και δεν σου αρέσουν. Μη διστάσεις να συζητήσεις κάποια πράγματα με τα κατάλληλα άτομα. Απλά μην είσαι απρόσεκτος, γιατί μπορεί να αποκαλύψεις διάφορα άθελά σου. Στα ερωτικά, μην αφήνεις το άγχος για το «μαζί» να σε κρατάει μακριά από τα θέλω σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Η μέρα είναι αρκετά ανάλαφρη, άρα μπορείς να βάλεις σε προτεραιότητα τις συναντήσεις με φίλους. Παράλληλα, πρέπει να χαλαρώσεις λίγο τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς με τους γύρω σου. Γιατί δε γίνεσαι λίγο πιο χαλαρός και πιο ήπιος ας πούμε; Έτσι για αλλαγή! Αν είσαι ελεύθερος, φλέρταρε μεν, γνώρισε καινούργιο κόσμο δε.

DON’TS: Μην αδιαφορείς για τις μικρές λεπτομέρειες, γιατί μπορεί να κάνουν τη διαφορά όσον αφορά το κυνήγι των στόχων σου. Μην είσαι απρόσεκτος στις κινήσεις που αφορούν τα οικονομικά. Μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Μην είσαι απροετοίμαστος στις αλλαγές που συμβαίνουν, γιατί αυτό είναι που θα σε εκνευρίσει περισσότερο απ’ όλα!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αφού έχεις καλύτερη διάθεση από τις προηγούμενες μέρες, γιατί δεν βγαίνεις μπροστά να διεκδικήσεις όσα θες; Μήπως κωλώνεις; Κακώς! Μπορείς πάντως να αναλάβεις και περισσότερες ευθύνες, ειδικά αν είναι σε τομείς που γνωρίζεις πολύ καλά. Προχώρα μπροστά με τις δουλειές σου. Ψάξε να βρεις τις εξηγήσεις που θέλεις παρασκηνιακά.

DON’TS: Μην ανοίξεις τα χαρτιά σου σήμερα. Άστο για άλλη στιγμή! Μην απογοητεύεσαι στα οικονομικά, γιατί όλο και κάποιο εξτραδάκι προβλέπεται. Μην απαντάς στα πάντα που ακούς. Μην είσαι απρόσεκτος σε όσα λες. Μην κάνεις ό,τι σου κάνουν, γιατί πέρα από παιδιάστικο θα πυροδοτήσει και την ατμόσφαιρα, κάτι που δεν σου χρειάζεται, έτσι;

Headlines:
World
Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Economy
Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ
Η στιγμή 09.03.26

Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ

Πρωταγωνιστές από τις ταινίες του Ρομπ Ράινερ θα ξανασυναντηθούν κατά τη διάρκεια του τμήματος «In Memoriam» των Όσκαρ - Ωστόσο, ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν συμπεριλαμβάνεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Μπορείς να κλάψεις 09.03.26

«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Περίπου έναν μήνα μετά τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η 9χρονη κόρη του Εμίλια έφτιαξε ένα συγκινητικό βίντεο για τον πατέρα της.

Σύνταξη
Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε και εσείς αντίο στο ChatGPT;
Η συμφωνία 09.03.26

Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε και εσείς αντίο στο ChatGPT;

Την περασμένη εβδομάδα, ο αριθμός των χρηστών που «αποχώρησαν» από το ChatGPT στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 295%, ως αποτέλεσμα της αμφιλεγόμενης συμφωνίας μεταξύ της Open AI και του Υπουργείου Πολέμου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever
Game over 09.03.26

Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever

Έντεκα μήνες μετά το πολυσυζητημένο λανσάρισμα του lifestyle brand As Ever της Μέγκαν Μαρκλ, το Netflix ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσύρει την επένδυση του στο φιλόδοξο εγχείρημα

Σύνταξη
Λαϊκά δικαστήρια για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Και η Doja Cat στέκεται πλάι στους καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου
Βίντεο 09.03.26

Λαϊκά δικαστήρια για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Και η Doja Cat στέκεται πλάι στους καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου

Η Doja Cat αντέδρασε δημόσια στις δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται πια» για την όπερα και το μπαλέτο, υπερασπιζόμενη την αξία και τη μακρά ιστορία των δύο μορφών τέχνης μέσα από ένα βίντεο στο TikTok

Σύνταξη
Σάρα Τοσκάνο: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή χορεύει oriental στο νέο επεισόδιο του Έχω Παιδιά (εικόνες)
TV 09.03.26

Σάρα Τοσκάνο: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή χορεύει oriental στο νέο επεισόδιο του Έχω Παιδιά (εικόνες)

Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής του Έχω Παιδιά, Λάμπρος Φισφής, αποφάσισε να δώσει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε έναν άνθρωπο που αποτελεί τη μόνιμη πηγή έμπνευσής του: τη σύζυγό του, Σάρα Τοσκάνο.

Σύνταξη
Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής
Έρωτας στη Βουλιαγμένη 09.03.26

Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής

Η Τιλάν Μπλοντό, το μοντέλο που κατέκτησε τον τίτλο του «ομορφότερου κοριτσιού στον κόσμο» σε ηλικία μόλις έξι ετών, επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Γάλλο DJ Μπεν Ατάλ και τη πρόταση κάτω από τον αττικό ουρανό

Σύνταξη
Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones
Ο μεγάλος φόβος 09.03.26

Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, οι χιλιάδες ξένοι influencer που ζουν στo Ντουμπάι έρχονται αντιμέτωποι με ένα ιδιότυπο δίλημμα: τον φόβο των εχθρικών πυράνων ή την αυστηρότητα των τοπικών νόμων περί περιεχομένου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιος θα είναι ο Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;
Αναπάντητα ερωτήματα 09.03.26

Ποιος θα είναι ο Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;

Η HBO δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ποιος ηθοποιός θα αναλάβει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» οπότε το διαδίκτυο έχει αρχίσει να μαντεύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους
Πολιτική, Επιχειρήσεις, Ακαδημία 09.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους

Τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» αποκαλύπτουν επαφές και αλληλογραφία του με γνωστούς ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς αξιωματούχους, προκαλώντας παραιτήσεις, έρευνες και έντονες αντιδράσεις σε πανεπιστήμια και ιδρύματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο μπαμπάς μου είναι ροκ σταρ» – Η επίδειξη μόδας της Stella McCartney στο Παρίσι έμοιαζε με τη βιογραφία της
Not a Nepo Baby 09.03.26

«Ο μπαμπάς μου είναι ροκ σταρ» - Η επίδειξη μόδας της Stella McCartney στο Παρίσι έμοιαζε με τη βιογραφία της

Δεν έχει σημασία ότι δεν έχει αποκομίσει κέρδη από το 2017. Η σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney ξέρει πώς να μετατρέψει μια επίδειξη σε μια ξεχωριστή στιγμή τόσο για την ίδια όσο και για τους καλεσμένους της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η σύζυγός του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και έπεσαν μαζί σε γκρεμό
Βίντεο 09.03.26

Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η σύζυγός του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και έπεσαν μαζί σε γκρεμό

Μια άγνωστη και δραματική ιστορία από την προσωπική ζωή του Βασίλη Λογοθετίδη αποκάλυψε ο Μάκης Δελαπόρτας, περιγράφοντας το σκάνδαλο που συγκλόνισε την εποχή όταν η σύζυγος του ηθοποιού ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και αποφάσισαν να πέσουν μαζί από γκρεμό

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο
Συνελήφθη γυναίκα 09.03.26

Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna, με τουλάχιστον μία σφαίρα να περνά μέσα από τοίχο του σπιτιού

Σύνταξη
«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;
Φαινόμενο 09.03.26

«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;

Στις 3 Μαρτίου 2026, στην ιστορική Όπερα του Παρισιού, ο σχεδιαστής μόδας που είχε όλα τα βλέμματα της μόδας επάνω του ήταν μόλις δέκα ετών. Τι τρέχει με τον Μαξ Αλεξάντερ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)

Ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, συμπληρώνει 101 χρόνια ύπαρξης. Το καμάρι του ελληνικού αθλητισμού που με τις επιτυχίες σε όλα τα σπορ έχει μετατραπεί επάξια σε Θρύλος.

Σύνταξη
Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν
Κόσμος 09.03.26

Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Οι Ιρανές αθλήτριες παρέμειναν σιωπηλές ενώ ακουγόταν ο ιρανικός ύμνος πριν από τον πρώτο τους αγώνα στο Asian Cup απέναντι στη Νότια Κορέα, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ
Η στιγμή 09.03.26

Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ

Πρωταγωνιστές από τις ταινίες του Ρομπ Ράινερ θα ξανασυναντηθούν κατά τη διάρκεια του τμήματος «In Memoriam» των Όσκαρ - Ωστόσο, ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν συμπεριλαμβάνεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Ποιες κορυφαίες οικονομίες θα «πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου
Οικονομία 09.03.26

Ποιες κορυφαίες οικονομίες «θα πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Οι Αμερικανοί καταναλωτές θα νιώσουν την αύξηση των τιμών στα πρατήρια, αλλά οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Μέση Ανατολή: Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου – Αναμείνατε στο ακουστικό σας
Από τη νέα εβδομάδα 09.03.26

Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου - Αναμείνατε στο ακουστικό σας

«Σύννεφα» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «πακέτο» στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Η Ρωσία άκουσε τον ύμνο ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 09.03.26

Ο Ρωσικός Εθνικός ύμνος ακούστηκε ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία

Ο ύμνος της Ρωσίας ακούστηκε και πάλι σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από 10 ολόκληρα χρόνια καθώς η Ρωσίδα σκιέρ Βαρβάρα Βοροντσίκινα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του σκι super-G.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Μαθητής τραυματίστηκε στο χέρι από έκρηξη κροτίδας
Ελλάδα 09.03.26

Πάτρα: Μαθητής τραυματίστηκε στο χέρι από έκρηξη κροτίδας

Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η κροτίδα στο σημείο.

Σύνταξη
Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ
Κόσμος 09.03.26

Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ

«Θα στείλουμε το πιο σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται σταθερή και ενωμένη. Διότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Eνωσης» δήλωσε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Σύνταξη
«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Μπορείς να κλάψεις 09.03.26

«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Περίπου έναν μήνα μετά τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η 9χρονη κόρη του Εμίλια έφτιαξε ένα συγκινητικό βίντεο για τον πατέρα της.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει
Πολιτική 09.03.26

Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει

Λάβρος και αποκαλυπτικός ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιμένει ότι θα πάει το θέμα μέχρι τέλους, να τιμωρηθούν νομικά αυτοί που σχεδίασαν το παρακράτος: Κ.Μητσοτάκης, Γρ.Δημητριάδης και οι άλλοι. «Θύμα» ο ίδιος μιλά για την προσπάθεια ηθικής απαξίωσής του, γιατί ανέδειξε το θέμα. Μιλά για σκοτεινή κυβέρνηση που κατασπαταλά τους πόρους του λαού και απορρίπτει κατηγορηματικά την οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία. Ό,τι και αν συμβεί στη Μέση Ανατολή θα το πληρώσουμε ακριβά τονίζει εκφράζοντας έντονη ανησυχία. Τάσσεται υπέρ της στήριξης της Κύπρου, αλλά απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος του πόσιμου νερού – Γιατί στοχοποιούνται μονάδες αφαλάτωσης
Μέση Ανατολή 09.03.26

Ο πόλεμος του πόσιμου νερού - Γιατί στοχοποιούνται μονάδες αφαλάτωσης

Η στοχοποίηση μονάδων αφαλάτωσης στη Μέση Ανατολή δεν είναι απλώς ένα παράπλευρο αποτέλεσμα των συγκρούσεων, αλλά μια στρατηγική επιλογή που μετατρέπει το νερό σε όπλο. Σε μια περιοχή όπου η λειψυδρία είναι υπαρξιακή απειλή, οι υποδομές αυτές αποτελούν τη «φλέβα ζωής» για εκατομμύρια ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τραμπ «έχει υπ’ όψιν του» πιθανό διάδοχο του Χαμενεΐ – Δεν αποκλείει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν
«Τελειωμένος πόλεμος;» 09.03.26

Ο Τραμπ «έχει υπ’ όψιν του» πιθανό διάδοχο του Χαμενεΐ – Δεν αποκλείει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν

«Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία», είπε ο Τραμπ για το Ιράν. Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που είχε εκτιμήσει.

Σύνταξη
Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε και εσείς αντίο στο ChatGPT;
Η συμφωνία 09.03.26

Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε και εσείς αντίο στο ChatGPT;

Την περασμένη εβδομάδα, ο αριθμός των χρηστών που «αποχώρησαν» από το ChatGPT στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 295%, ως αποτέλεσμα της αμφιλεγόμενης συμφωνίας μεταξύ της Open AI και του Υπουργείου Πολέμου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συγχαρητήρια από Αρμενία, Ομάν και Αζερμπαϊτζάν – Χαιρετίζουν Χούθι και Χεζμπολάχ
Μέση Ανατολή 09.03.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συγχαρητήρια από Αρμενία, Ομάν και Αζερμπαϊτζάν – Χαιρετίζουν Χούθι και Χεζμπολάχ

Δύο καυκάσιες χώρες και μία αραβική, αλλά και οι ισλαμικές οργανώσεις Χούθι και Χεζμπολάχ έδωσαν συγχαρητήρια για την εκλογή του αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Η οργάνωση του Λιβάνου, δήλωσε πίστη στο πρόσωπό του.

Σύνταξη
Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)
Μπάσκετ 09.03.26

Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)

Το πιθανότερο είναι ο Βασίλης Σπανούλης να απουσιάσει ξανά από τον πάγκο της Μονακό, αυτή τη φορά στον αγώνα με τη Ναντέρ για το Κύπελλο, δύο μόλις μέρες πριν το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ
FA Cup 09.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
The Expla-in Project| Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;
The Expla-in Project 09.03.26

Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;

Και ενώ η τιμή της βενζίνης σημαδεύει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για επιβολή πλαφόν στα κέρδη εμπορίας και λιανικής καυσίμων – Τι δείχνει η εμπειρία του παρελθόντος

Χρήστος Κολώνας
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Απόρρητο