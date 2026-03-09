sports betsson
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
09.03.2026 | 12:19
H Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα κατεχόμενα
Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας
On Field 09 Μαρτίου 2026, 15:50

Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας

Ο Παναθηναϊκός έπραξε το καθήκον του εναντίον του Λεβαδειακού, πιστοποίησε τη βελτίωση του και ετοιμάζεται για την ανατροπή των προγνωστικών απέναντι στη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σε άλλη συγκυρία, ο τρόπος που νίκησε ο Παναθηναϊκός τον φετινό Λεβαδειακό στην έδρα του, θα ήταν μία ξεκάθαρη δήλωση τίτλου. Υπό τις φετινές συνθήκες, απλώς εξασφάλισε την τετράδα και τη συμμετοχή στα Play Offs 1-4, που σημαίνει και παρουσία σε διοργάνωση της UEFA. Σε ποια, θα εξαρτηθεί από την κατάταξη του Παναθηναϊκού και από τον Κυπελλούχο Ελλάδας, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον ΟΦΗ.

Δυστυχώς, ο Παναθηναϊκός πέταξε στην κυριολεξία βαθμούς που θα του επέτρεπαν να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από την 4η θέση. Εξυπακούεται ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να στεφθεί πρωταθλητής, αφού δεν είναι μόνο η διαφορά στη βαθμολογία, αλλά και πόσους κυνηγάς. Διαφορετική είναι η καταδίωξη ενός αντιπάλου και διαφορετική τριών, οι οποίοι επιδεικνύουν την ίδια σταθερότητα και παίζουν στην ίδια βαθμολογική συγκομιδή. Εφόσον ο Παναθηναϊκός είχε 4 έως 6 βαθμούς παραπάνω, θα προσπαθούσε να τερματίσει τρίτος ή δεύτερος και να παίξει στα Play Off του Europa League ή στον Β’ προκριματικό του Champions League. Τώρα, ίσως να περιοριστεί στον Β’ προκριματικό του Conference League στο απευκταίο σενάριο…

View this post on Instagram

A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Ευτυχώς, έστω και με καθυστέρηση, η ομάδα μοιάζει να συνέρχεται και να θυμίζει την κανονικότητα της. Ειδικά η τελευταία εβδομάδα ήταν εξαιρετική σε όλα τα επίπεδα. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τρεις συνεχόμενες ευρείες νίκες  απέναντι σε τρεις από τους τέσσερις του γκρουπ 5-8 στην κατάταξη, με δύο «τεσσάρες» και μία «τριάρα» (άρα σχετικά δυνατούς αντίπαλους), με πειστικές εμφανίσεις και με σωστή αντίδραση όταν κάτι στράβωνε στο 90λεπτο.

Το μίνιμουμ επιτεύχθηκε για το Τριφύλλι και η ακραία καταστροφή της πεντάδας αποφεύχθηκε. Δεν συνιστά επίτευγμα, αλλά με την τροπή που είχαν πάρει τα πράγματα, το χειρότερο ερχόταν. Ο Ράφα Μπενίτεθ και οι παίκτες του το αντιλήφθηκαν, άλλαξαν όσο προλάβαιναν και δημιουργούν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για το μέλλον.

Κυρίως, η εμπιστοσύνη των οπαδόων προς τους ποδοσφαιριστές και τον Ισπανό προπονητή αποκαθίσταται, αν και το δέσιμο χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης. Οι σχεδόν 4.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού στη Λιβαδειά στήριξαν με θέρμη τους «πράσινους» και απέδειξαν πως έχουν αισθητήριο: όταν βλέπουν προσπάθεια και προοπτική, συμπερίστανται.

Η υπέρβαση με τη Μπέτις θα «φτιάξει» τη σεζόν

Έχουμε επισημάνει πολλάκις πως η τέταρτη θέση και η έξοδος στην Ευρώπη, δεν αναιρούν ότι φέτος ο Παναθηναϊκός έχει αποτύχει παταγωδώς. Μόνο μία επιτυχία θα μπορούσε να «φτιάξει» την τελική εντύπωση για το Τριφύλλι: η διάκριση μέσω του Europa League. Στην πράξη, αυτή η προοπτική περνάει μέσα από την πρόκριση με τη Μπέτις, στους «16» της διοργάνωσης.

Το έργο του Παναθηναϊκού προμηνύεται εξαιρετικά δύσκολο. Η αντίπαλος του είναι από τις ισχυρές στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, διατηρείται πέμπτη στη βαθμολογία παρά τη μικρή κάμψη της και έχει στον πάγκο τον πολύπειρο Μάνουελ Πελεγκρίνι. Έναν εξαιρετικό προπονητή, με επιτυχίες στην καριέρα του και ο οποίος δουλεύει στην Ανδαλουσία από τον Ιούλιο του 2020. Υπό την καθοδήγηση του, η Μπέτις βγήκε από τη σκιά της Σεβίλλης, κατέκτησε τίτλο με το Κύπελλο Ισπανίας το 2022, ενώ πέρυσι έγινε φιναλίστ για πρώτη φορά στην ιστορία της, στον τελικό του Conference League του 2025, αν και ηττήθηκε από την Τσέλσι.

Είναι προφανές πως οι «βερδιμπλάνκος» δεν έχουν ως αβαντάζ μόνο την προηγμένη ποδοσφαιρική καταγωγή τους. Έχουν έναν από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη, ο οποίος εφαρμόζει το σχέδιο του για έκτη συνεχόμενη σεζόν και έχει εδραιώσει τη Μπέτις στις πιο ισχυρές δυνάμεις του πρωταθλήματος.

Στον αντίποδα, ας μην αναλωνόμαστε ξανά στα στα «εγκλήματα» (με την αθλητική έννοια του όρου) που υπέπεσαν οι παράγοντες που είχαν τις τύχες του Παναθηναϊκού μέχρι τον Οκτώβριο. Δεν έχει νόημα η επανάληψη. Απλώς τα αναφέρουμε στη συζήτηση, για να αντιληφθούν γιατί θα συνιστά υπέρβαση η πρόκριση για το Τριφύλλι.

Ιρανικό πλοίο βομβαρδίστηκε στο κομβικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς

Ιρανικό πλοίο βομβαρδίστηκε στο κομβικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς

