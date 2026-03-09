Έπος: Τερματοφύλακας έδιωξε και έστειλε την μπάλα σε μπαλκόνι σπιτιού! (vid)
Τρομερό διώξιμο από τερματοφύλακα που έστειλε την μπάλα σε μπαλκόνι σπιτιού
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση Μποέμιανς απέναντι στη Σλόβαν Λίμπερετς, με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Τόμας Κούμπεκ.
Στο 19ο λεπτό του αγώνα, ο έμπειρος γκολκίπερ της Σλόβαν επιχείρησε να απομακρύνει τη μπάλα μετά από μια επικίνδυνη στιγμή μπροστά από την εστία του. Ωστόσο, το δυνατό του διώξιμο ήταν τόσο άστοχο που η μπάλα κατέληξε εκτός γηπέδου και συγκεκριμένα σε μπαλκόνι σπιτιού που βρίσκεται δίπλα στο στάδιο.
Το παράξενο περιστατικό προκάλεσε γέλια στις κερκίδες και πολύ γρήγορα έγινε viral στα social media!
Δείτε το βίντεο με το επικό διώξιμο που έκανε ο τερματοφύλακας
O jedinou trefu prvního poločasu v zápase Bohemky s Libercem se postaral Tomáš Koubek.😍pic.twitter.com/D6wIYec48g
— Sporťák (@SportakCZ) March 7, 2026
Για την ιστορία, ο αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν ήταν ιδιαίτερα θεαματικός αφού έμεινε στη λευκή ισοπαλία (0-0), ωστόσο το highlight ήταν αδιαμφισβήτητα το άτσαλο διώξιμο του Κούμπεκ.
