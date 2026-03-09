Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η σύζυγός του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και έπεσαν μαζί σε γκρεμό

Μια άγνωστη και δραματική πτυχή από την προσωπική ζωή του σπουδαίου ηθοποιού Βασίλη Λογοθετίδη έφερε στο φως ο Μάκης Δελαπόρτας. Μιλώντας για το παρελθόν του αγαπημένου κωμικού, αποκάλυψε μια ιστορία που είχε συγκλονίσει την εποχή της, αλλά έμεινε σε μεγάλο βαθμό κρυφή από το κοινό, λόγω του σεβασμού που έτρεφαν οι εφημερίδες προς το πρόσωπό του.

Καλεσμένος στο The 2night Show το βράδυ της Κυριακής 8 Μαρτίου, ο Μάκης Δελαπόρτας αναφέρθηκε σε ένα δραματικό περιστατικό που αφορούσε τη σύζυγο του Βασίλη Λογοθετίδη. Όπως είπε, η γυναίκα του ηθοποιού ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης που της έκανε μαθήματα, σε μια εποχή όπου μια τέτοια σχέση θεωρούνταν τεράστιο σκάνδαλο.

«Eπειδή σεβόντουσαν τον Λογοθετίδη αποσιωπήθηκε»

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, το ζευγάρι πήρε την απόφαση να δώσει τέλος στη ζωή του. Έπεσαν μαζί με αυτοκίνητο σε έναν γκρεμό, όμως τελικά σκοτώθηκε μόνο ο άνδρας, ενώ η σύζυγος του Λογοθετίδη επέζησε.

Το περιστατικό έγινε γνωστό τότε στον Τύπο και απασχόλησε έντονα τις εφημερίδες της εποχής. Ωστόσο, από σεβασμό προς τον σπουδαίο ηθοποιό, δεν δημοσιεύτηκε το όνομά του. Όπως εξήγησε ο Μάκης Δελαπόρτας, υπήρξε μια άτυπη συμφωνία μεταξύ των Μέσων να αναφέρεται μόνο το πατρώνυμο της γυναίκας και όχι η σχέση της με τον Λογοθετίδη.

«Ήρθε στην Ελλάδα το 18-19, παντρεύεται τη δεύτερη γυναίκα του και αποφασίζει να πάει να μάθει να σοφάρει. Όμως, η γυναίκα του ερωτεύεται τον δάσκαλο οδήγησης. Όμως, εκείνα τα χρόνια, επειδή ο Λογοθετίδης ήταν ο σπουδαίος Λογοθετίδης και για την εποχή κάτι τέτοιο θα θεωρούνταν μοιχεία, το ερωτευμένο ζευγάρι αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Και πέφτουν σε έναν γκρεμό.

»Και σκοτώνεται εκείνος, εκείνη δεν σκοτώνεται. Και γίνεται στις εφημερίδες και στα Μέσα τις εποχής ένα σκάνδαλο ότι ‘του Λογοθετίδη η γυναίκα έκανε αυτό που έκανε’. Όμως επειδή σεβόντουσαν τον Λογοθετίδη αποσιωπήθηκε, έγινε μία μυστική συμφωνία από όλους και γράφτηκε στα έντυπα της εποχής το πατρώνυμο της κυρίας και όχι του Λογοθετίδη».», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο όρκος που τον οδήγησε να μην ξαναπαντρευτεί

Ο Μάκης Δελαπόρτας υποστήριξε επίσης ότι το περιστατικό αυτό σημάδεψε βαθιά τον μεγάλο ηθοποιό. Όπως είπε, μετά από εκείνη την ιστορία ο Βασίλης Λογοθετίδης ορκίστηκε πως δεν θα παντρευτεί ξανά, καθώς έχασε την εμπιστοσύνη του στον θεσμό του γάμου.

Παρόλα αυτά, στη ζωή του υπήρξε για πολλά χρόνια η ηθοποιός Ίλυα Λιβυκού, με την οποία διατηρούσε σχέση περίπου 15 χρόνια.

Ένας από τους κορυφαίους κωμικούς του ελληνικού θεάτρου

Πέρα από την προσωπική του ζωή, ο Μάκης Δελαπόρτας αναφέρθηκε και στην καλλιτεχνική πορεία του Βασίλη Λογοθετίδη, τονίζοντας τη σημασία του για το ελληνικό θέατρο.

Όπως είπε, ο Λογοθετίδης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους κωμικούς ηθοποιούς της εποχής του, ένας πραγματικός «δάσκαλος» στο είδος του. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί τον αποκαλούσαν «ο αρχηγός της φυλής», αναγνωρίζοντας την τεράστια επιρροή και το κύρος που είχε στον χώρο της υποκριτικής.