Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση

Να παρθούν πρωτοβουλίες για το Ιράν, όχι όμως με θύματα αμάχους, ζήτησε από τη Λάρισα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος τονίζοντας πως «δεν μπορεί ένας αυτόκλητος «σερίφης», όπως λειτουργούν σήμερα οι κύριοι Τραμπ και Νετανιάχου, να διαχειρίζεται τα συμφέροντα των λαών γιατί παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο».

«Να γίνει ασφαλής επαναπατρισμός όλων των Ελλήνων που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές»

Ο επικεφαλής του κόμματος της Κουμουνδούρου υποστήριξε πως «ποτέ μια στρατιωτική επέμβαση δεν αποκατέστησε τη δημοκρατία και τα συμφέροντα των λαών».

Ο ίδιος εξήγησε ότι η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «παραμένει ξεκάθαρη και είναι το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή της Ελλάδας και δεν θα χρησιμοποιηθούν οι βάσεις στη χώρα μας σε αυτήν τη στρατιωτική επέμβαση».

Το αίτημα να αναληφθεί μία πρωτοβουλία της Ελλάδας για τη Μέση Ανατολή

Κάλεσε, επίσης, να γίνει ασφαλής επαναπατρισμός όλων των Ελλήνων που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές, όπως και να υπάρξει στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι δεν έγινε δεκτό από την κυβέρνηση το αίτημά του να αναληφθεί μία πρωτοβουλία της Ελλάδας για τη Μέση Ανατολή σημειώνοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης δεν το επέλεξε».

«Όταν ξεκίνησε η ένταση, γιατί σαφέστατα υπήρχαν παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων στο Ιράν από το θεοκρατικό καθεστώς, επίσης είχαμε ζητήσει να υπάρχει μια ειρηνική διέξοδος με βάση τις επιλογές των πολιτών του Ιράν, χωρίς στρατιωτική επέμβαση. Και πάλι δεν υπήρξε καμία πρωτοβουλία. Μετά την απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, ζητήσαμε να υπάρχει επίλυση με βάση τις επιλογές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να υπάρξει μια λύση που να δίνει και ασφάλεια και ειρήνη και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τόνισε.

«Υπάρχουν σοβαρά ανοιχτά ζητήματα στη χώρα»

Όσον αφορά την εσωτερική πολιτική κατάσταση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επεσήμανε ότι «υπάρχουν σοβαρά ανοιχτά ζητήματα στη χώρα, σε όλα τα πεδία της οικονομίας και της καθημερινότητας και βέβαια στα μεγάλα αγαθά της υγείας και της παιδείας και προστίθενται συνεχώς νέα σκάνδαλα».

Παράλληλα έκανε αναφορά στις υποθέσεις των υποκλοπών, της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ για να υπογραμμίσει: «Η λύση που ζητούν όλοι οι πολίτες είναι «να τα βρείτε για να φύγουν το συντομότερο, γιατί δεν αντέχουμε». Αυτή είναι και η σταθερή επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και έναν χρόνο».

Για τα ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο, ανέφερε, νωρίτερα από το Ομόλιο, που είχε επισκεφθεί, ότι «χωρίς ζωή στην ύπαιθρο δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Χωρίς περιφέρεια και χωρίς πρωτογενή τομέα δεν θα είναι ίδια η Ελλάδα που αγαπάμε και στην οποία πιστεύουμε. Οι άνθρωποι της υπαίθρου αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, καθώς είναι εκείνοι που διασφαλίζουν την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων και της αγροτικής παραγωγής. Γι’ αυτό και η Πολιτεία οφείλει να στέκεται ουσιαστικά δίπλα τους, με πραγματικές πολιτικές που θα στηρίζουν την ύπαιθρο: Με ενίσχυση των κοινωνικών λειτουργιών, με σύγχρονες υποδομές, με ισχυρή αυτοδιοίκηση και με στήριξη της παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος απέτισε φόρο τιμής και απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση για τη μνήμη του μεγάλου αγωνιστή της Αγροτιάς, Μαρίνου Αντύπα, που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Αγιάς, η Κοινότητα Ομολίου, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Μαρίνος Αντύπας», ο Νέος Αγροτικός Συνεταιρισμός και ο Αναγκαστικός Δασικός Συνεταιρισμός διαχείρισης Συνιδιόκτητου Δάσους Ομολίου.