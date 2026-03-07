Γιαντράν – Παναθηναϊκός 4-5 πεν. (22-22 κ.δ): Στους «8» του Euro Cup το «τριφύλλι»!

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Euro Cup υδατοσφαίρισης Ανδρών, σε βάρος της Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι, μέσα στο Μαυροβούνιο, με τη χρυσή ισοπαλία 22-22, στον επαναληπτικό μεταξύ τους αγώνα της φάσης των «16».

Η συναρπαστική ρεβάνς, στην κανονική διάρκειά της έληξε με την Γιαντράν μπροστά 18-17. Επειδή, όμως στον πρώτο αγώνα στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με 17-16, οι δύο ομάδες πήγαν στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. Εκεί οι πράσινοι νίκησαν 5-4 και η τελική ισοπαλία 22-22, τους έδωσε την πρόκριση με συνολικό σκορ 33-32.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει δύο γκολ διαφορά (0-2). Βέβαια, οι γηπεδούχοι είχαν την απάντηση και έφεραν το ματς στα ίσα πολύ γρήγορα (2-2). Έως το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου, οι «πράσινοι» έβρισκαν πάντα το γκολ που τους έδινε κεφάλι στο σκορ, ωστόσο έβλεπαν πάντα τους γηπεδούχους να έχουν απάντηση. Το 6-6 ήταν το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες τελείωσαν την πρώτη περίοδο.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, το συγκρότημα του Δημήτρη Μάζη διατήρησε το προβάδισμά του, καταφέρνοντας να βρει ξανά το συν 2 (7-9). Και πάλι οι Μαυροβούνιοι είχαν το τρόπο να μειώσουν, όχι όμως να ισοφαρίσουν. Ο Παναθηναϊκός πήγε με το προβάδισμα στην αλλαγή πλευρών (8-9).

Η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου βρήκε σε καλύτερη κατάσταση την ομάδα του Βλαντιμίρ Γκοΐκοβιτς. Οι παίκτες της Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι κατάφεραν να φέρουν τούμπα το ματς (12-11). Στην ανατροπή αυτή, οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν σερί 3-0 για να πάρουν ξανά τα πρωτεία στην αναμέτρηση (12-14). Όμως και πάλι, οι Μαυροβούνιοι μείωσαν στο ελάχιστο τη διαφορά, με το προβάδισμα να παραμένει στον Παναθηναϊκό (13-14).

Στα πέναλτι, οι δύο τερματοφύλακες απέκρουσαν αρχικά από ένα (της Γιαντράν το πρώτο, του Παναθηναϊκού το τρίτο, αλλά καθοριστική ήταν η απόκρουση του τερματοφύλακα του ΠΑΟ Βάιμπεργκ στο έκτο πέναλτι της Γιαντράν, που εκτέλεσε ο Βαλέτα Καλατράβα και ενώ τριφύλλι ήταν μπροστά 5-4.

Οι συνθέσεις, τα γκολ, τα στατιστικά, η διακύμανση, όλα τα αναλυτικά στοιχεία του αγώνα, ΕΔΩ.

ΓΙΑΝΤΡΑΝ ΧΕΡΤΖΕΚ ΝΟΒΙ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22-22 (κ.α. 18-17, πέν. 4-5)

Τα οκτάλεπτα: 6-6, 2-3, 5-5, 5-3 / πεν. 4-5.

ΓΙΑΝΤΡΑΝ ΧΕΡΤΖΕΚ ΝΟΒΙ (Βλαντιμίρ Γκοΐκοβιτς): Άντριτς, Χόλοντ, Στούπαρ, Γιάνοβιτς 8, Βούγιοβιτς 1, Βαλέρα Καλατράβα 5, Μερκούλοφ 1, Στραχίνια Γκοΐκοβιτς 4, Λάζιτς, Σλάντοβιτς 1, Ματιγιάσεβιτς, Βασίλιε Ράντοβιτς 2, Ίλια Ράντοβιτς, Βράνες.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης):Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 3, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 3, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης 1, Κουρούβανης 1, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 6, Κοπελιάδης 2, Μπαντίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.