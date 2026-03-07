Κυριακίδης: «Δεν έχουμε χρόνο για πανηγυρισμούς, ακολουθεί σημαντικό παιχνίδι στην Ευρώπη»
Όσα δήλωσε ο Ηλίας Κυριακίδης, αμέσως μετά τη νίκη της ΑΕΚ (1-0) επί της ΑΕΛ Novibet.
- Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα
- Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες - Πώς προετοιμάζονται οι μεγιστάνες για τον «Αρμαγεδδώνα»
- Γιατί προτάσσει η κυβέρνηση το θέμα των fake news;
- Παραιτήθηκε ολόκληρο το επιστημονικό συμβούλιο του ΕΟΔΥ
Η ΑΕΚ ζορίστηκε αρκετά απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, αλλά χάρη στο γκολ του Μουκουντί κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς, Ηλίας Κυριακίδης, μίλησε μετά το ματς.
Υπενθυμίζεται, ότι ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ δεν ήταν στον πάγκο λόγω της κόκκινης που δέχθηκε στον Βόλο και το κενό του κάλυψε ο Έλληνας τεχνικός.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κυριακίδης
Στο ποδόσφαιρο πρέπει να ασχολούμαστε με γεγονότα, όχι υποθετικά. Κανείς δεν θα σταθεί σε ένα χαμένο πέναλτι ή ευκαιρία. Μας ενδιαφέρει κόντρα σε πολυπρόσωπες άμυνες να παίζουμε με υπομονή και επιμονή.
Δεν τα είχαμε σε υψηλό βαθμό, αλλά κάναμε σημαντική νίκη. Ακολουθεί σημαντικό παιχνίδι στην Ευρώπη, άρα από απόψε δεν έχουμε κάποιο χρόνο για πανηγυρισμούς
- Κολωνία – Ντόρτμουντ 1-2: Αντίδραση για τους Βεστφαλούς μετά τη Μπάγερν
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-2: «Τρελό» ματς στο «Metropolitano» με νικητές τους «ροχιμπλάνκος»
- LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι
- LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα
- LIVE: Γιουβέντους – Πίζα
- Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)
- Αταλάντα – Ουντινέζε 2-2: Έμεινε πίσω στη μάχη της Ευρώπης η ομάδα του Μπέργκαμο
- Κυριακίδης: «Δεν έχουμε χρόνο για πανηγυρισμούς, ακολουθεί σημαντικό παιχνίδι στην Ευρώπη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις