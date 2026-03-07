Κυριακίδης: «Δεν έχουμε χρόνο για πανηγυρισμούς, ακολουθεί σημαντικό παιχνίδι στην Ευρώπη»

Η ΑΕΚ ζορίστηκε αρκετά απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, αλλά χάρη στο γκολ του Μουκουντί κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς, Ηλίας Κυριακίδης, μίλησε μετά το ματς.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ δεν ήταν στον πάγκο λόγω της κόκκινης που δέχθηκε στον Βόλο και το κενό του κάλυψε ο Έλληνας τεχνικός.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κυριακίδης

Στο ποδόσφαιρο πρέπει να ασχολούμαστε με γεγονότα, όχι υποθετικά. Κανείς δεν θα σταθεί σε ένα χαμένο πέναλτι ή ευκαιρία. Μας ενδιαφέρει κόντρα σε πολυπρόσωπες άμυνες να παίζουμε με υπομονή και επιμονή.

Δεν τα είχαμε σε υψηλό βαθμό, αλλά κάναμε σημαντική νίκη. Ακολουθεί σημαντικό παιχνίδι στην Ευρώπη, άρα από απόψε δεν έχουμε κάποιο χρόνο για πανηγυρισμούς