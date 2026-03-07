Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Ξαναπαίρνουν το βάρος που έχασαν με τα νέα φάρμακα οι 2 στους 3
Υγεία 07 Μαρτίου 2026, 07:00

Ξαναπαίρνουν το βάρος που έχασαν με τα νέα φάρμακα οι 2 στους 3

Καλύτερη διάθεση και λιγότερο άγχος, αλλά απώλεια μυών φέρνουν τα νέα φάρμακα της παχυσαρκίας – Χρειάζεται συστηματική παρακολούθηση της χολής

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Spotlight

Μπορεί τα νέα φάρμακα για τον διαβήτη να χορηγούνται ολοένα και περισσότερο για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, οδηγώντας στη δημιουργία μιας αγοράς των 100 δις. δολ. ως το 2030, όμως όπως φαίνεται, σχεδόν οι μισοί από τους χρήστες οδηγούνται σε διακοπή της θεραπείας τους είτε γιατί δεν πάσχουν από διαβήτη, είτε γιατί δεν αντέχουν τις γαστρεντερικές ενοχλήσεις, είτε γιατί δεν αντέχουν το κόστος τους.

Και ενώ η έρευνα προχωρεί για την ανάπτυξη νέων παραγόντων GLP-1, όπως η από του στόματος χορηγούμενη σεμαγλουτίδη ή νεότερες ενέσιμες μορφές των παραγόντων αυτών, η χρήση τους για περίπου ενάμισι έτος δίνει τη δυνατότητα απώλειας μέχρι και του 24% του βάρους του ασθενούς.

Όμως η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διατήρηση του νέου βάρους, καθώς συνήθως τα δύο τρίτα των ασθενών ανακτούν το βάρος που έχασαν μόλις διακόψουν το φάρμακο.

Η απώλεια μυικής μάζας με τα GLP-1 υπερβαίνει την αναμενόμενη και είναι συγκρίσιμη με περίπου 10 χρόνια γήρανσης των μυών

Η άσκηση ενδυνάμωσης απαραίτητη, μαζί με την κατάλληλη διατροφή για την πρόληψη απώλειας μυικής μάζας

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μελέτη της Παχυσαρκίας η επιλογή θεραπείας κατά της παχυσαρκίας είναι καλύτερο να γίνεται με στόχο την αντιμετώπιση και των επιπλοκών της παχυσαρκίας στον κάθε ασθενή, και όχι μόνο την απώλεια βάρους.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν η Μπερενίς Σεγκρεστίν και ο Εμμανουέλ Ντισσέ από το τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Διατροφής του Hospices Civils de Lyon της Λυόν, καθώς και η Τζούντιθ Άρον – Βισνιούσκι από το τμήμα Διατροφής του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Σορβόνης Pitié Salpêtrière σε μελέτη τους που επιχειρεί να δομήσει τη θεραπεία της παχυσαρκίας πέραν της χρήσης των νεότερης γενιάς φαρμάκων.

Ποιό φάρμακο σε ποιόν;

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η τιρζεπατίδη φαίνεται προτιμότερη για την αποφρακτική άπνοια ύπνου, η σεμαγλουτίδη συνιστάται σε προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα γόνατος, ενώ για την καρδιακή ανεπάρκεια ή καρδιαγγειακή πρόληψη, οποιοσδήποτε παράγοντας μπορεί να ληφθεί υπόψη με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι αναστολείς GLP-1 ενδείκνυνται ως θεραπεία δεύτερης γραμμής σε ασθενείς με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 27 με επιπλοκές ή 30 χωρίς. Η προσεκτική επιλογή και θεραπεία του ασθενούς είναι απαραίτητη.

Σημαντική είναι και η διεπιστημονική προσέγγιση: Ο γιατρός -ειδικός στη διατροφή- συνταγογραφεί και παρακολουθεί τη θεραπεία, ενώ οι διαιτολόγοι έχουν σημαντικό ρόλο πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας προσαρμόζοντας τις διατροφικές οδηγίες ανάλογα με την ανοχή του ασθενή.

Οι ειδικοί προειδοποίησαν για αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης χολολίθων και συνέστησαν υπερηχογράφημα κοιλίας και προληπτική χρήση ουρσοδεοξυχολικού οξέος ανάλογα με την ύπαρξη χολολίθων ή όχι.

Απώλεια μυών

Η Κλοέ Αμουγιάλ Γκαλάντ από το διαβητολογικό τμήμα του νοσοκομείου Pitié Salpêtrière-Charles Foix του Παρισιού, ασχολήθηκε με τη σχέση μεταξύ σαρκοπενίας και αναλόγων GLP-1. «Η σαρκοπενία, που ορίζεται ως η μείωση της μυϊκής μάζας και λειτουργίας, αποτελεί κρίσιμο ζήτημα σε ασθενείς με παχυσαρκία που λαμβάνουν θεραπεία με GLP-1 RA, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ενήλικες», είπε.

Τυχαιοποιημένες μελέτες που περιελάμβαναν σεμαγλουτίδη (STEP 1, SUSTAIN 8), τιρζεπατίδη (SURMOUNT-1) και λιραγλουτίδη έδειξαν ότι η μείωση της άλιπης μάζας κυμαινόταν από 0-13%. Η παρατηρούμενη απώλεια άλιπης μάζας υπερβαίνει την αναμενόμενη μόνο με τη γήρανση και είναι συγκρίσιμη με περίπου 10 χρόνια γήρανσης των μυών.

Μετα-αναλύσεις έδειξαν ότι η άλιπη μάζα αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της συνολικής απώλειας βάρους, ποσοστό αντίστοιχο μετά από βαριατρική χειρουργική επέμβαση.

Ψυχική υγεία

Η Οφέλια Γκονταίν από την ομάδα Μεταφραστικής Ψυχιατρικής στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας Mondor και ερευνήτρια στο Γαλλικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας, στο Créteil της Γαλλίας, αναφέρθηκε στον πιθανό ρόλο των GLP-1 RAs στην ψυχική υγεία. «Το προσδόκιμο ζωής σε άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές μειώνεται κατά 13-16 χρόνια, κυρίως λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων που σχετίζονται με την παχυσαρκία και ψυχοτρόπων ανεπιθύμητων ενεργειών όπως η αύξηση βάρους, ο διαβήτης και η δυσλιπιδαιμία», είπε.

Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση που περιελάμβανε πάνω από 543 ασθενείς με σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές ανέφερε μέση απώλεια βάρους 5 κιλών με τους GLP-1 RAs, με ανεκτικότητα παρόμοια με αυτή του γενικού πληθυσμού.

Αυτοί οι φαρμακευτικοί παράγοντες μπορεί επίσης να έχουν νευροπροστατευτικές επιδράσεις δρώντας στις περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στη διάθεση και το άγχος. Αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει μειώσεις στα καταθλιπτικά συμπτώματα, αν και τα δεδομένα παραμένουν περιορισμένα.

Όσον αφορά τον εθισμό, ιδιαίτερα τη χρήση αλκοόλ, μελέτες σε ζώα και ανθρώπους υποδηλώνουν μειωμένη κατανάλωση και λιγότερες νοσηλείες που σχετίζονται με το αλκοόλ, με ισχυρότερες επιδράσεις σε άτομα με υπερβολικό βάρος και σε άνδρες.

Economy
DBRS: Διατηρεί το "ΒΒΒ" για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

DBRS: Διατηρεί το “ΒΒΒ” για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

World
Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

Υγεία
Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης
Παχυσαρκία ως νόσος 04.03.26

Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης

Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία αναδεικνύει τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και καταρρίπτει την εντύπωση ότι η νόσος οφείλεται σε κακές προσωπικές επιλογές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία
Παγκόσμια ημέρα 03.03.26

Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) προτείνει νέες δράσεις στο σύστημα υγείας σε συνδυασμό με τα νέα φάρμακα

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες
Υγεία 26.02.26

Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες

Ένα διατροφικό ολιγοθερμιδικό πλάνο βασισμένο στη βρώμη ήταν αρκετό ώστε να μειωθεί η LDL χοληστερόλη κατά 10% μέσα σε δύο ημέρες και να επαναπρογραμματιστεί το έντερο ώστε να λειτουργεί καλύτερα ολόκληρος ο οργανισμός.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;
Νέα κρίση 26.02.26

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;

Οι νέοι ενήλικες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ψυχική τους υγεία, λόγω των αδύναμων οικογενειακών δεσμών, της πρόωρης χρήσης smartphone και της υψηλής κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων

Σύνταξη
Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις
Ενημέρωση ασθενών 21.02.26

Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους στο φαρμακείο, επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί και ξεκινούν εκστρατεία ενημέρωσης των ασθενών                                

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν
Μέση Ανατολή 07.03.26

Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν

Τα κράτη του Κόλπου χρησιμοποιούσαν ακριβούς πυραύλους Patriot για να αμυνθούν από τα κύματα των Shahed που εκτοξεύονταν από το Ιράν, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο. Όμως, τα αποθέματά τους μειώνονται

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ
Δύσκολη αποστολή 07.03.26

Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ

Ενώ όλα έδειχαν να πηγαίνουν μια χαρά στον κόσμο του Ocean’s Eleven, ο σκηνοθέτης Λι Άιζακ Τσανγκ αποχώρησε λόγω «δημιουργικών διαφορών» και το project βρίσκεται στον αέρα. 

Σύνταξη
Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία
Πολιτική 07.03.26

Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί... απωθημένο των εγχώριων δεξιών αλλά και των εκπροσώπων του ακραίου κέντρου επειδή δεν ταυτίζεται με το αφήγημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις επιχειρήσεις τους έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μέση Ανατολή: Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου – Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες
Το κρίσιμο ερώτημα 07.03.26

Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου - Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες

Η γεωπολιτική αστάθεια που πυροδοτούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα σύνθετο σκηνικό για την ελληνική οικονομία. Παρόλο που η Ελλάδα εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η «αιμορραγία» είναι σχεδόν αδύνατο να εκμηδενιστεί και όσο περνάει ο χρόνος, χωρίς να αποκλιμακώνεται η κατάσταση, ο κίνδυνος να μεγαλώσει είναι μεγαλύτερος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Με δράσεις τα σχολεία λένε «στοπ» στη βία
Πρόγραμμα πρόληψης 07.03.26

Με δράσεις τα σχολεία λένε «στοπ» στη βία

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο, «ΤΑ ΝΕΑ» παρακολουθούν μια από τις δίωρες εβδομαδιαίες δράσεις σε ένα από τα σχολεία που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Ισημερινός: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στα σύνορα με την Κολομβία
«Βασικός σύμμαχος» 07.03.26

Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στον Ισημερινό

Στρατιωτική επιχείρηση με τη συμμετοχή των ΗΠΑ διεξήχθη στον Ισημερινό, στα σύνορα με την Κολομβία, που είχε στόχο «έναν καταυλισμό της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών CDF».

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προκαλούν τον Τραμπ – «Περιμένουμε» τα πολεμικά σας στα Στενά του Ορμούζ
Φρουροί της Επανάστασης 07.03.26

«Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία τάνκερ από πολεμικά των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ»

Προκαλούν τον Ντόναλντ Τραμπ οι Φρουροί της Επανάστασης, χαιρετίζοντας «τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ», και περιμένοντας «την παρουσία τους».

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»
Μπάσκετ 07.03.26

Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»

Μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε τη σημασία ης νίκης του Ολυμπιακού αλλά και στη νοοτροπία διαχείρισής της από όλους στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;
Πόλεμος 06.03.26

Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;

Ανώτατα στελέχη του Ιράν έχουν στοχοποιηθεί ή και δολοφονηθεί, αλλά ειδικοί και αξιωματούχοι λένε ότι η κυβερνητική δομή στην Τεχεράνη παρέμεινε εκπληκτικά ανθεκτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα

Άλλη μια επιβεβαίωση κυριαρχίας στην Bundesliga από την Μπάγερν που «διατυμπανίζει» ότι ο τίτλος της ανήκει και ότι είναι τυπική υπόθεση. Γκολ και ασίστ ο Λουίς Ντίας που άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη

Σύνταξη
