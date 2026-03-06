Συνταγή: Πουτίγκα με σπόρους chia και μούρα
Μια συνταγή νόστιμη και υγιεινή.
- Βροχές με… ήλιο σήμερα – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα
- «Ζήτημα χρόνου» η Κούβα, λέει ο Τραμπ
- Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία - Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού
- Ερντογάν σε Ιράν: «Προειδοποιούμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό»
Δεν είναι από τις πιο γρήγορες, αλλά σίγουρα είναι μια συνταγή νόστιμη και υγιεινή, ότι πρέπει για το ξεκίνημα της μέρας μας. Πουτίγκα με σπόρους chia και μούρα.
Τα υλικά
3 φλιτζάνια γάλα, όποιο είδος προτιμάτε
1 κ.σ. κάρδαμο σε καρπούς, ελαφρώς σπασμένο
3 ξυλάκια κανέλας
1 φλιτζάνι στραγγιστό γιαούρτι
1/4 φλιτζανιού σιρόπι σφενδάμου, επιπλέον για σερβίρισμα (προαιρετικό)
2 κ.σ. κρεμώδες βούτυρο ξηρών καρπών (όπως αμυγδάλου ή φυστικιού)
1 κ.σ. καθαρό εκχύλισμα βανίλιας
1 κ.γ. ξύσμα πορτοκαλιού (από 1 πορτοκάλι)
3/4 φλιτζανιού σπόρους chia
σμέουρα, μύρτιλλα ή όποιο φρούτο προτιμάτε (το μήλο ταιριάζει επίσης τέλεια σε αυτήν τη συνταγή)
αμύγδαλα ή αν προτιμάτε σπιτική γκρανόλα
Η διαδικασία
Ζεστάνετε το γάλα, το κάρδαμο και τα ξυλάκια κανέλας σε μια μεσαία κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Αφήστε να σιγοβράσουν και στη συνέχεια απομακρύνετε από τη φωτιά. Αφήστε να περάσουν 20 λεπτά για να αφεθούν τα αρώματα.
Χτυπήστε το γιαούρτι, το σιρόπι σφενδάμου, το βούτυρο ξηρών καρπών, τη βανίλια και το ξύσμα πορτοκαλιού σε ένα μεγάλο μπολ μέχρι να ομογενοποιηθούν.
Στραγγίστε το μείγμα του γάλακτος μέσα από ένα λεπτό κόσκινο στο μείγμα του γιαουρτιού. Χτυπήστε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί. Προσθέστε τους σπόρους chia και χτυπήστε μέχρι να ενσωματωθούν.
Αφήστε το μείγμα στην άκρη, ανακατεύοντας περιστασιακά για να διαλυθούν τυχόν σβώλοι από τους σπόρους chia, μέχρι το μείγμα να αρχίσει να πήζει, περίπου 15 λεπτά.
Μοιράστε το μείγμα σε 6 βαζάκια. Καλύψτε και βάλτε τα στο ψυγείο μέχρι να πήξουν, τουλάχιστον 4 ώρες, αντέχουν μέχρι 5 μέρες.
Πριν το σερβίρισμα, γαρνίρετε με μούρα ή μήλα και καβουρδισμένα αμύγδαλα, γκρανόλα. Σερβίρετε με επιπλέον σιρόπι σφενδάμου, αν θέλετε.
Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε γάλα, ζωικό ή φυτικό, καθώς και τα φρούτα της αρεσκείας σας.
* Πηγή: Vita
- Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα
- Σεισμός 4,4 Ρίχτερ νοτιοδυτικά του Καστελλόριζου
- Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης – Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Κρίσιμο ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ
- «Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών
- Θεσσαλονίκη: Κλείνει για 48 ώρες ο Περιφερειακός λόγω flyover – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
- Τραμπ στους Φρουρούς της Επανάστασης: «Παραδοθείτε ή θα πεθάνετε όλοι»
- Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις