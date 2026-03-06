Συνταγή: Πουτίγκα με σπόρους chia και μούρα

magazin
Μια συνταγή νόστιμη και υγιεινή.

Δεν είναι από τις πιο γρήγορες, αλλά σίγουρα είναι μια συνταγή νόστιμη και υγιεινή, ότι πρέπει για το ξεκίνημα της μέρας μας.  Πουτίγκα με σπόρους chia και μούρα.

Τα υλικά

3 φλιτζάνια γάλα, όποιο είδος προτιμάτε
1 κ.σ. κάρδαμο σε καρπούς, ελαφρώς σπασμένο
3 ξυλάκια κανέλας
1 φλιτζάνι στραγγιστό γιαούρτι
1/4 φλιτζανιού σιρόπι σφενδάμου, επιπλέον για σερβίρισμα (προαιρετικό)
2 κ.σ. κρεμώδες βούτυρο ξηρών καρπών (όπως αμυγδάλου ή φυστικιού)
1 κ.σ. καθαρό εκχύλισμα βανίλιας
1 κ.γ. ξύσμα πορτοκαλιού (από 1 πορτοκάλι)
3/4 φλιτζανιού σπόρους chia
σμέουρα, μύρτιλλα ή όποιο φρούτο προτιμάτε (το μήλο ταιριάζει επίσης τέλεια σε αυτήν τη συνταγή)
αμύγδαλα ή αν προτιμάτε σπιτική γκρανόλα

Η διαδικασία

Ζεστάνετε το γάλα, το κάρδαμο και τα ξυλάκια κανέλας σε μια μεσαία κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Αφήστε να σιγοβράσουν και στη συνέχεια απομακρύνετε από τη φωτιά. Αφήστε να περάσουν 20 λεπτά για να αφεθούν τα αρώματα.

Χτυπήστε το γιαούρτι, το σιρόπι σφενδάμου, το βούτυρο ξηρών καρπών, τη βανίλια και το ξύσμα πορτοκαλιού σε ένα μεγάλο μπολ μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Στραγγίστε το μείγμα του γάλακτος μέσα από ένα λεπτό κόσκινο στο μείγμα του γιαουρτιού. Χτυπήστε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί. Προσθέστε τους σπόρους chia και χτυπήστε μέχρι να ενσωματωθούν.

Αφήστε το μείγμα στην άκρη, ανακατεύοντας περιστασιακά για να διαλυθούν τυχόν σβώλοι από τους σπόρους chia, μέχρι το μείγμα να αρχίσει να πήζει, περίπου 15 λεπτά.

Μοιράστε το μείγμα σε 6 βαζάκια. Καλύψτε και βάλτε τα στο ψυγείο μέχρι να πήξουν, τουλάχιστον 4 ώρες, αντέχουν μέχρι 5 μέρες.

Πριν το σερβίρισμα, γαρνίρετε με μούρα ή μήλα και καβουρδισμένα αμύγδαλα, γκρανόλα. Σερβίρετε με επιπλέον σιρόπι σφενδάμου, αν θέλετε.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε γάλα, ζωικό ή φυτικό, καθώς και τα φρούτα της αρεσκείας σας.

