Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Καραμανλής και οι… αρουραίοι
Opinion 06 Μαρτίου 2026, 17:19

Ο Καραμανλής και οι… αρουραίοι

Ώστε έτσι συνέβησαν τα πράγματα!

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Επιστήμονες έφτιαξαν μέλι σοκολάτας φουλ στα αντιοξειδωτικά

Επιστήμονες έφτιαξαν μέλι σοκολάτας φουλ στα αντιοξειδωτικά

Spotlight

Πάνω στην ώρα της μάχης δεν επιχειρούνται απολογισμοί και δεν επιβάλλονται κυρώσεις για ανεύθυνες πολιτικές ή στρατιωτικές ενέργειες. Με την πάροδο πια της άμεσης απειλής, προβάλλει αυτόματα η ΑΝΑΓΚΗ να ξεκαθαρίσουν οι αιτίες που οδήγησαν στην εμπλοκή και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι που την προκάλεσαν.

Η αξίωση αυτή δεν είναι απλή ηθική επιταγή αποδόσεως δικαιοσύνης· αποτελεί ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την μελλοντική ψυχική ενότητα ενός λαού, πράγμα που δεν μπορεί να επιτευχθή με τέτοιους «λογαριασμούς» ανοικτούς. Στην δική μας περίπτωση, θα ήταν αδιανόητο να παραμείνουν ζώνες σκοτεινές και περιοχές απηγορευμένες, σε μια περιπέτεια που περιμένει τώρα την ΚΑΘΑΡΣΗ της. Μια περιπέτεια που, αν δεν οδήγησε σε εθνική καταστροφή, δημιούργησε ωστόσο τραγικά εθνοφθόρες επιπλοκές στο Κυπριακό θέμα και ανεπούλωτα τραύματα στον κυπριακό και τον ελληνικό λαό…

Σύρραξη με την Τουρκία, εκτός της Κύπρου, επί εδάφους ελληνικού, δεν υπήρξε. Και δεν φαίνεται πιθανή επέκτασή της, ασχέτως αν η χώρα μας παραμένη —αναγκαστικά— σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητος. Η προσεχής πορεία των αγώνων διαγράφεται στο πολιτικό και διπλωματικό πεδίο.

Έτσι, μπορούμε τώρα να στρέψωμε και πάλι το βλέμμα προς τα πίσω: Στο θαρραλέο και ξεκάθαρο χθεσινό του διάγγελμα, ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής υπογράμμισε το γεγονός ότι οι Τούρκοι επωφελήθηκαν του «άφρονος πραξικοπήματος της Κύπρου» που επεχείρησε το δικτατορικό καθεστώς στις 15 Ιουλίου, για να τολμήσουν την απόβασή τους. Οι μάχες που επακολούθησαν και οι ζωές που πήγαν χαμένες, η δολιότητα των Τούρκων, που δεν σεβάσθηκαν ούτε διεθνείς συμφωνίες ούτε εκεχειρίες, είναι μια αλυσιδωτή σειρά γεγονότων γνωστών. Μα ο «λογαριασμός» στην Ελλάδα παραμένει ανοιχτός:

Από ποιους έγιναν τα όσα έγιναν, το λέγει ήδη ο κ. Καραμανλής.

Πώς όμως θα λογοδοτήσουν;

Η σημερινή κυβέρνηση βρέθηκε «δεσμία τετελεσμένων γεγονότων» κι’ η διπλωματική μάχη που έδωσε απέσπασε την επιδοκιμασία του ελληνικού λαού και την μεταστροφή μιας διεθνούς κοινής γνώμης απερίφραστα εχθρικής απέναντι στο προηγούμενο δικτατορικό καθεστώς. Γι’ αυτά τα «τετελεσμένα γεγονότα» προσέθεσε και κάτι ακόμη ο κ. Καραμανλής: «Τα ενθυμείσθε όλοι, διότι και πρόσφατα είναι και δεν εξαλείφονται εύκολα από την εθνική μνήμη».

Αλλοίμονον αν ξεχασθούν! Τα ενθυμούνται όλοι και ΟΛΟΙ γνωρίζουν ποιοι ήσαν οι υπεύθυνοι. Όχι βέβαια τα μέλη μιας ανύπαρκτης ουσιαστικά κυβερνήσεως, που αγνοούσε ακόμη και τις πραξικοπηματικές ενέργειες ενώ επεχειρούντο ήδη στην Κύπρο. Μα εκείνοι που έδωσαν το σύνθημα για την ανατροπή του Μακαρίου, και όχι για να εξασφαλίσουν την Ένωση (έρριξαν το δήθεν «ενωτικό» προσωπείο και την απεκήρυξαν…), αλλά για να χειραγωγηθή η Κύπρος από μιαν εξουσία τόσο νόθο όσο και το δικτατορικό καθεστώς των Αθηνών.

Τους «υπευθύνους» τούς θυμάται λοιπόν και τους γνωρίζει καλά ο ελληνικός λαός. Και σεβόμενος τις έκτακτες εθνικές ανάγκες που εκλήθη να αντιμετωπίση η πολιτική κυβέρνηση του τόπου, παραμέρισε προσωρινά το αίτημα της καθάρσεως.

Και τώρα;

Θα ήταν βέβαια πολύ να περιμένη κανείς πως οι «υπεύθυνοι» θα έδιναν οι ίδιοι το πρέπον τέλος στην καταστροφική για το έθνος σταδιοδρομία τους. Αυτές οι πράξεις θάρρους ανήκουν σε άνδρες με αρκετή γενναιότητα για ν’ αντιμετωπίζουν τουλάχιστον τις συνέπειες των σφαλμάτων τους. Όχι όμως σε αρουραίους, που εξαφανίζονται με τους πρώτους κλυδωνισμούς…

Κατ’ ανάγκην, πρέπει η σημερινή κυβέρνηση να επιβάλη τις αναγκαίες κυρώσεις σ’ εκείνους που η ίδια χαρακτηρίζει «υπευθύνους για το άφρον πραξικόπημα της Κύπρου». Χάριν του λαού, του Στρατού και της εθνικής μας συνειδήσεως.


Το κείμενο αυτό (τίτλος του, «Οι ευθύνες και η κάθαρση»), ο ορισμός του υπεύθυνου άρθρου γνώμης, βρισκόταν στο πρωτοσέλιδο των «Νέων» που είχαν κυκλοφορήσει την Παρασκευή 16 Αυγούστου 1974. Ο κύριος τίτλος της εφημερίδας αναφερόταν στην κατάληψη του ενός τρίτου της Μεγαλονήσου από τους τούρκους εισβολείς («Κατελήφθη το 1/3 της Κύπρου»), ενώ ένα τμήμα του πρωτοσέλιδου ήταν αφιερωμένο στο διάγγελμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή προς τον ελληνικό λαό, αργά το βράδυ της προτεραίας, 15ης Αυγούστου.


Ώστε έτσι συνέβησαν τα πράγματα! Άλλοι ευθύνονταν για την εθνική τραγωδία, κάποιοι εξαφανισθέντες αρουραίοι, και όχι ο Καραμανλής, που δήθεν έβλεπε την Κύπρο να κείται μακράν…

«Θαρραλέο και ξεκάθαρο» το διάγγελμα τού τότε πρωθυπουργού, ««δεσμία τετελεσμένων γεγονότων» η κυβέρνησή του, επιτυχής η «διπλωματική μάχη» που δόθηκε από ελληνικής πλευράς μέσα σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δυσμενές, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Και όλα αυτά τα μαρτυρεί όχι κάποιο φύλλο της Δεξιάς, αλλά η ναυαρχίδα της «δημοκρατικής παρατάξεως», η εφημερίδα του Χρήστου Λαμπράκη (εκδότη) και του Γιάννη Καψή (διευθυντή), που μόνο «Καραμανλικούς» δε θα μπορούσε να τους χαρακτηρίσει κανείς…

Έως πότε άραγε θα εξακολουθούν κάποιοι, χωρίς την παραμικρή αιδώ, να κατηγορούν τον Καραμανλή για την Κυπριακή Τραγωδία, το «καταγωγικό τραύμα του 1974» κατά τον Ευάγγελο Βενιζέλο;

Ο χάρτης που εικονίζεται στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου προέρχεται από το φύλλο των «Νέων» της 16ης Αυγούστου 1974.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Καύσιμα: Αυξήσεις σοκ έως και 10 λεπτά/ευρώ έφερε ο πόλεμος στο Ιράν

Καύσιμα: Αυξήσεις σοκ έως και 10 λεπτά/ευρώ έφερε ο πόλεμος στο Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επιστήμονες έφτιαξαν μέλι σοκολάτας φουλ στα αντιοξειδωτικά

Επιστήμονες έφτιαξαν μέλι σοκολάτας φουλ στα αντιοξειδωτικά

Κόσμος
Ιράν: Χτύπησε το ιρακινό Κουρδιστάν και πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ – Το Ισραήλ έπληξε «ανώτερο Ιρανό διοικητή»

Ιράν: Χτύπησε το ιρακινό Κουρδιστάν και πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ – Το Ισραήλ έπληξε «ανώτερο Ιρανό διοικητή»

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Opinion
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Editorial 06.03.26

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;
Opinion 05.03.26

Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;

Η επίθεση ήταν αναπόφευκτη, διότι η συγκέντρωση τόσων αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή είχε τεράστιο οικονομικό κόστος και επιβάρυνε τρομακτικά την ψυχολογική ισορροπία αλλά και τη συνακόλουθη πειθαρχία των συγκεντρωμένων δυνάμεων

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 04.03.26

Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά

Μια προσεκτική ανάγνωση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποκαλύπτει ότι η διαφθορά ενδημεί εντός κι εκτός των συνόρων της χώρας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό
Editorial 04.03.26

Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη συγκυρία του πολέμου ως αφετηρία για την επανεκλογή της. Μια επένδυση μεγάλου ρίσκου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό
Πόλεμος ή Ειρήνη 02.03.26

Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό

Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τον πόλεμο που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εις βάρος του Ιράν, το φιλοδυτικό αίσθημα καταφεύγει σε δικαιολογίες. Με πρώτη την υπεράσπιση των γυναικών και των δικαιωμάτων

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Η κάθοδος στην άβυσσο
Editorial 01.03.26

Η κάθοδος στην άβυσσο

Ο πόλεμος που κήρυξαν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν διαμορφώνει ένα νέο τοπίο. Με μεγαλύτερους κινδύνους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική
Opinion 01.03.26

Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική

Οι πολιτικές μεταβολές έχουν σχεδόν πάψει να προκαλούν ανησυχίες και η παραδοσιακά μετριοπαθής μεσαία τάξη τις ανέχεται και, σε πολλές περιπτώσεις, τις αγκαλιάζει

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;
Editorial 28.02.26

Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμία παρουσία στη δίκη για τις υποκλοπές. Παρότι αυτές αφορούσαν υπουργούς, δικαστικούς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου
Opinion 27.02.26

Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου

Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική όταν ζητάμε τη σταδιακή κατάργηση των ιδρυμάτων και την εγκατάσταση των παιδιών σε οικογένειες ακόμη κι επαγγελματικής αναδοχής που υπάρχει ως θεσμός στη χώρα μας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;
Editorial 26.02.26

Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;

Η καταδίκη αυτών που υλοποίησαν τις υποκλοπές με παράνομο λογισμικό Predator κάνει ακόμη πιο επιτακτικό το κρίσιμο ερώτημα: Τι θα γίνει με τους ιθύνοντες νόες Κυριάκο Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη που τους έδωσαν εντολή και καθοδήγηση για να τις κάνουν;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χεζμπολάχ: Κάλεσε τους Ισραηλινούς να απομακρυνθούν τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 06.03.26

Η Χεζμπολάχ κάλεσε τους Ισραηλινούς να απομακρυνθούν τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο

Μία ημέρα πριν το μήνυμα της Χεζμπολάχ, παρόμοια προειδοποίηση προς στους κατοίκους μεγάλων τμημάτων του Λιβάνου απηύθυνε το Ισραήλ

Σύνταξη
Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές
On Field 06.03.26

Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές

Η επιβεβαίωση της αποτυχίας του Λανουά στο πόστο του αρχιδιαιτητή είναι ότι οι ορισμοί του και οι διαιτητές είναι «ανοιχτά βιβλία». Η ατιμωρησία σημαίνει ότι είναι ανίκανος να σταματήσει τον κατήφορο

Βάιος Μπαλάφας
«Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»
Κόσμος 06.03.26

«Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»

«Ελπίζουμε ότι ένα άτομο στην ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια ή την πρώτη δόση, διαφορετικά θα δώσουμε τη διεύθυνσή του στις Ένοπλες Δυνάμεις μας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
Μήτρες προς ενοικίαση – Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV
«Φούρνος εύκολου ψησίματος» 06.03.26

Μήτρες προς ενοικίαση - Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV

Η βιομηχανία της παρένθετης μητρότητας ανθεί, αλλά με ποιο κόστος για τις γυναίκες που εμπλέκονται; Η Alev Scott ερευνά το θέμα στο βιβλίο της Cash Cow.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Αναγνώριση 06.03.26

Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, διοργανώνει συνάντηση με γυναίκες από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα
Κόσμος 06.03.26

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα

«Μετά την παράδοση του νυν καθεστώτος και την επιλογή «εξαιρετικών και αποδεκτών» ηγετών, θα εργαστούμε για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής», σημείωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος
Στο in η απολογία του 06.03.26

Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος

Προφυλακίστηκε ο 53χρονος από το Καματερό - κατηγορούμενος για πορνογραφία και τοποθέτηση κρυφής κάμερας σε γυναικείες τουαλέτες - Ολόκληρη η απολογία του αποκλειστικά στο in - «Η πρώην μου λέει ψέματα και θέλει να με εκδικηθεί γιατί της ζήτησα να χωρίσουμε»

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά
Τουρισμός 06.03.26

ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά

Η προσέγγιση αυτή του ΕΟΤ εντάσσεται στη στρατηγική ισόρροπης προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, σε ευθυγράμμιση με την εθνική πολιτική ανάδειξης της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού

Σύνταξη
ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή

Οι πτήσεις οργανώνονται σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ, ακόμη και αν η χώρα τους δεν έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό.

Σύνταξη
«Επιχείρηση Επική Οργή»: Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν
Επιχείρηση Επική Οργή 06.03.26

Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δημιουργεί αξιοσημείωτες πρωτιές στον τομέα των πολεμικών επιχειρήσεων, από την πρώτη χρήση ορισμένων όπλων έως τις πρώτες στο είδος τους πολεμικές εμπλοκές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο
Αλλαγή σελίδας 06.03.26

Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο

Την ώρα που όλοι ασχολούνται πότε θα κυκλοφορήσει την 10η ταινία του, που θα σημάνει και το σκηνοθετικό του τέλος, ο Κουέντιν Ταραντίνο ετοιμάζεται να κατακτήσει το αγγλικό θέατρο.

Σύνταξη
Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο

«Δεν πρόκειται για επιφυλακτικότητα ή για αδιαφορία. Υπάρχει ένα είδος καταμερισμού εργασίας, διότι κάποιοι εταίροι έχουν ήδη υποσχεθεί βοήθεια» στην Κύπρο, «π.χ. οι Γάλλοι», λέει η Γερμανία, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Ιράν: «Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 06.03.26

«Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν

«Η μεσολάβηση θα πρέπει να απευθυνθεί σε εκείνους που υποτίμησαν τον ιρανικό λαό και ξεκίνησαν τον πόλεμο», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει

«Πάνω απ’ όλα, έδωσε έναν ιστορικό αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η φωνή της έγινε η μαχητική φωνή της Ελλάδας. Και ο αγώνας της μετατράπηκε σε εθνικό στόχο», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την Μελίνα Μερκούρη

Σύνταξη
Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ – «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»
Κόσμος 06.03.26

Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ - «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»

«Έχω σκοτώσει όλους τους ηγέτες τους - Αυτή η αίθουσα δεν υπάρχει πια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο που εξαπέλυσε στο Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ

Σύνταξη
Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;
1890 06.03.26

Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;

Πολύ πριν από τα βίντεο των social media, οι αδελφοί Λουί και Ογκίστ Λυμιέρ γύριζαν ταινίες διάρκειας μόλις 50 δευτερολέπτων που κατέγραφαν στιγμές της καθημερινότητας. Ένα νέο ντοκιμαντέρ επαναφέρει στο προσκήνιο τα φιλμ που γέννησαν το σινεμά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία
Πολιτική 06.03.26

Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία

Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταφορά Patriot και F-16 στη βόρεια Ελλάδα με την Αθήνα να στρέφει το βλέμμα στην γεωπολιτική συγκυρία με αιχμή τον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Απόρρητο