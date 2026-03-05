newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση
Κόσμος 05 Μαρτίου 2026

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

Το 2013, η Ισλανδία αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως, και οι πρόσφατες απειλές Τραμπ αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον

Η κυβέρνηση στην Ισλανδία θα προτείνει στο κοινοβούλιο της χώρας να διεξαχθεί το φθινόπωρο ένα δημοψήφισμα με το ερώτημα αν θα πρέπει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση RUV.

Σύμφωνα με αυτή την πηγή, η κυβέρνηση θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα ένα νομοσχέδιο για το θέμα και το δημοψήφισμα πιθανότατα θα οριστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το 2013, η Ισλανδία αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων.

Ωστόσ0, η αύξηση του κόστους ζωής και ο πόλεμος στην Ουκρανία αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον της νησιωτικής χώρας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Άλλος ένας λόγος που καθιστά πιο πιεστικό το ζήτημα ήταν οι πρόσφατες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί προσάρτησης της Γροιλανδίας.

«Πρόκειται για την ασφάλεια – να ανήκουμε κάπου»

Τον Φεβρουάριο, η πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Κρίστρουν Φροσταντότιρ, είπε ότι το δημοψήφισμα θα γίνει εντός των επόμενων μηνών.

«Τους επόμενους μήνες, θα εργαστούμε για την προετοιμασία του δημοψηφίσματος, ενός δημοψηφίσματος για την πιθανή επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση», είχε δηλώσει μετά από συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια σειρά επισκέψεων πολιτικών της ΕΕ στην Ισλανδία και πολιτικών της Ισλανδίας στις Βρυξέλλες, το τελευταίο διάστημα. Εάν οι Ισλανδοί ψηφίσουν «ναι», θα μπορούσαν να ενταχθούν στην ΕΕ πριν από οποιαδήποτε άλλη υποψήφια χώρα, εκτιμούν πηγές που μίλησαν στο Politico.

«Η συζήτηση για τη διεύρυνση αλλάζει», δήλωσε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης η επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, η οποία συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας, Κάτριν Γκουναρσντότιρ, τον Ιανουάριο στις Βρυξέλλες. «Πρόκειται όλο και περισσότερο για την ασφάλεια, για το να ανήκουμε κάπου και για τη διατήρηση της ικανότητάς μας να ενεργούμε σε έναν κόσμο ανταγωνιστικών σφαιρών επιρροής. Αυτό αφορά όλους τους Ευρωπαίους», υπογράμμισε.

Κόσμος
Ιρανός ΥΠΕΞ: Το Plan A των ΗΠΑ απέτυχε

Ιρανός ΥΠΕΞ: Το Plan A των ΗΠΑ απέτυχε

Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 05.03.26

Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να πάρει τον έλεγχο περιοχών όπου δραστηριοποιούνταν η Χεζμπολάχ. Επίσης, στέλνει βοήθεια για τους πολίτες που εκτοπίστηκαν λόγω ισραηλινών επιθέσεων.

Σύνταξη
Ιράν: Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία – Ο πόλεμος των ΗΠΑ χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού
Μέση Ανατολή 05.03.26

Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία - Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού

Η ιστορική καταγραφή των πολεμικών εκστρατειών των ΗΠΑ με στόχο την αλλαγή καθεστώτος, όπως υποστηρίζουν για το Ιράν, δείχνει ότι το χάσμα μεταξύ των δύο - το σημείο στο οποίο οι εκστρατείες στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη σταμάτησαν - είναι εκεί όπου οι πόλεμοι πεθαίνουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Και η Φινλανδία στον χορό των πυρηνικών – Θα άρει πλήρως την απαγόρευση εγκατάστασής τους στο έδαφός της
Πυρηνική αποτροπή 05.03.26

Και η Φινλανδία στον χορό των πυρηνικών – Θα άρει πλήρως την απαγόρευση εγκατάστασής τους στο έδαφός της

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας στη Φινλανδία, Άντι Χάκανεν, η νομοθεσία «είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η στρατιωτική άμυνα της χώρας ως μέρος του ΝΑΤΟ και να αξιοποιηθεί πλήρως η αποτροπή».

Σύνταξη
Η σημαία της ΕΕ έναντι του Τραμπ στα χέρια του Σάντσεθ – Η κυβίστηση Μακρόν και ο κατευναστικός Μερτς
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Η σημαία της ΕΕ έναντι του Τραμπ στα χέρια του Σάντσεθ – Η κυβίστηση Μακρόν και ο κατευναστικός Μερτς

Σάντσεθ-Μακρόν κατήγγειλαν ως παράνομο τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, μετά από ένα τηλεφώνημα Τραμπ, η Γαλλία δίνει τις βάσεις της για αμυντικούς σκοπούς. Και ο Μερτς αποφεύγει να στενοχωρήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λίβανος: «Ουδέτερη ζώνη» στα νότια του ποταμού Λιτάνι σχεδιάζει να δημιουργήσει ο ισραηλινός στρατός
Κόσμος 05.03.26

Λίβανος: «Ουδέτερη ζώνη» στα νότια του ποταμού Λιτάνι σχεδιάζει να δημιουργήσει ο ισραηλινός στρατός

Ο στρατός του Λιβάνου από την πλευρά του λέει ότι αφόπλισε τη Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας, από τον ποταμό Λιτάνι μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ, μια έκταση πλάτους περίπου 30 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ λένε ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί. Αυτό αποδίδεται εν μέρει στις επιθέσεις που δέχεται, αλλά και στην προσπάθειά του να διατηρήσει δύναμη πυρός.

Σύνταξη
Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
