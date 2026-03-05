Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση στην Ισλανδία θα προτείνει στο κοινοβούλιο της χώρας να διεξαχθεί το φθινόπωρο ένα δημοψήφισμα με το ερώτημα αν θα πρέπει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση RUV.

Σύμφωνα με αυτή την πηγή, η κυβέρνηση θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα ένα νομοσχέδιο για το θέμα και το δημοψήφισμα πιθανότατα θα οριστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το 2013, η Ισλανδία αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων.

Ωστόσ0, η αύξηση του κόστους ζωής και ο πόλεμος στην Ουκρανία αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον της νησιωτικής χώρας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Άλλος ένας λόγος που καθιστά πιο πιεστικό το ζήτημα ήταν οι πρόσφατες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί προσάρτησης της Γροιλανδίας.

«Πρόκειται για την ασφάλεια – να ανήκουμε κάπου»

Τον Φεβρουάριο, η πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Κρίστρουν Φροσταντότιρ, είπε ότι το δημοψήφισμα θα γίνει εντός των επόμενων μηνών.

«Τους επόμενους μήνες, θα εργαστούμε για την προετοιμασία του δημοψηφίσματος, ενός δημοψηφίσματος για την πιθανή επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση», είχε δηλώσει μετά από συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια σειρά επισκέψεων πολιτικών της ΕΕ στην Ισλανδία και πολιτικών της Ισλανδίας στις Βρυξέλλες, το τελευταίο διάστημα. Εάν οι Ισλανδοί ψηφίσουν «ναι», θα μπορούσαν να ενταχθούν στην ΕΕ πριν από οποιαδήποτε άλλη υποψήφια χώρα, εκτιμούν πηγές που μίλησαν στο Politico.

«Η συζήτηση για τη διεύρυνση αλλάζει», δήλωσε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης η επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, η οποία συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας, Κάτριν Γκουναρσντότιρ, τον Ιανουάριο στις Βρυξέλλες. «Πρόκειται όλο και περισσότερο για την ασφάλεια, για το να ανήκουμε κάπου και για τη διατήρηση της ικανότητάς μας να ενεργούμε σε έναν κόσμο ανταγωνιστικών σφαιρών επιρροής. Αυτό αφορά όλους τους Ευρωπαίους», υπογράμμισε.