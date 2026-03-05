newspaper
Καιρός: Χωρισμένη στα δύο η χώρα – Πότε θα ενισχυθούν οι άνεμοι
Ελλάδα 05 Μαρτίου 2026, 11:57

Καιρός: Χωρισμένη στα δύο η χώρα – Πότε θα ενισχυθούν οι άνεμοι

Στη μισή χώρα θα έχουμε βροχές, στην άλλη μισή «άνοιξη» - Τι αλλάζει τις επόμενες μέρες στον καιρό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Τοπικές βροχές, κυρίως προς την κεντρική, ανατολική και βόρεια χώρα θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση  για τον καιρό του μετεωρολόγου, Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Οι βροχοπτώσεις θα σημειωθούν προς Μακεδονία, Θράκη, ανατολική και νότια Θεσσαλία. Σποράδες, ανατολική και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φθάσουν τα φαινόμενα μέχρι και στην βόρεια Εύβοια.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα περάσουμε στον καιρό του βοριά με μικρή πτώση στη θερμοκρασία

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος και με πολύ καλές θερμοκρασιακές τιμές.

Πιο αναλυτικά προς τα ανατολικά, κεντρικά και βόρεια, οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν στον ουράνιο θόλο. Κατά διαστήματα, οι συννεφιές, κοντά στο μεσημέρι, θα συνοδευτούν από βροχοπτώσεις και παρόλα αυτά ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στην υπόλοιπη χώρα.

Επομένως, η χώρα χωρίζεται στα δύο, καθώς από τη μία πλευρά έχουμε την ανατολική και βόρεια χώρα, όπου το σκηνικό θα είναι πιο φθινοπωρινό και από την άλλη πλευρά τα δυτικά και νότια, όπου θα συνεχίσουν να βρίσκονται κάτω από την επίδραση ανοιξιάτικων καιρικών συνθηκών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, χωρίς όμως οι εντάσεις τους να προβληματίζουν. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα αγγίζει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Παρασκευή, θα έχουμε πάλι κάποιες βροχοπτώσεις στην ανατολική – βορειοανατολική χώρα. Δεν αποκλείεται αύριο το πρωί να δούμε να βρέχει και στα βόρεια – βορειοανατολικά τμήματα του νομού Αττικής.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα περάσουμε στον καιρό του βοριά με μικρή πτώση στη θερμοκρασία, αλλά δεν θα κάνει αξιόλογο κρύο.

Σάββατο και Κυριακή θα εμφανιστούν έντονοι βοριάδες κοντά στα επίπεδα θυέλης. Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει και στην πτώση θερμοκρασίας, χωρίς να κάνει όμως αξιόλογο κρύο. Μια θερμοκρασιακή τιμή θα είναι οι 14 με 16 βαθμοί Κελσίου μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Επομένως, Σάββατο – Κυριακή και Δευτέρα περιμένουμε δυνατούς βοριάδες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Παράλληλα, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε ανοιξιάτικα επίπεδα, ενώ από το Σάββατο αναμένεται ενίσχυση των βόρειων ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας.

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Γράφημα 05.03.26

Μέσα στα τελευταία έξι χρόνια οι τέσσερις πιο ζεστοί χειμώνες στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του meteo - Φέτος, υπήρξαν μόνο λίγες και σύντομες περίοδοι κρύου, κυρίως στις αρχές έως μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Novoville app 05.03.26

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Σύνταξη
Λάρισα: Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Συγκρούστηκε με δύο οχήματα
Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα 05.03.26

Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο - Συγκρούστηκε με δύο οχήματα

«Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου», λέει οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο - Ο ηλικιωμένος είχε αναχωρήσει από την Καλαμαριά με τελικό προορισμό τη Χαλκίδα

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ
Κινητοποίηση 05.03.26

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ

Η απεργία στα πλοία αποφασίστηκε από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και με αίτημα τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή

Σύνταξη
Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί
Πιέσεις για απελευθέρωση 05.03.26

Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί

Παραμονές της άφιξης του ερανιστικού του υπουργείου Μεταφορών στην Ολομέλεια, ζητούν συγχρονισμένα την εξίσωση των Επαγγελματικών ΙΧ με τα ταξί.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έκθεση-σοκ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ελληνικές φυλακές: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς από αστυνομικούς για ομολογίες
Ελλάδα 04.03.26

Έκθεση-σοκ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ελληνικές φυλακές: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς από αστυνομικούς για ομολογίες

Η έκθεση εξετάζει τη μεταχείριση και τις συνθήκες κράτησης ατόμων σε επτά ανδρικές και δύο γυναικείες φυλακές, καθώς και σε αρκετούς αστυνομικούς χώρους κράτησης.

Σύνταξη
Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ
Σνομπαρία 05.03.26

Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ευχήθηκαν στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του, ωστόσο εκείνος επέλεξε να τους σνομπάρει, απατώντας μόνο στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Και η μάχη των Μπέκαμ συνεχίζεται.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Σύνταξη
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Τεχνολογία 05.03.26

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γράφημα 05.03.26

Μέσα στα τελευταία έξι χρόνια οι τέσσερις πιο ζεστοί χειμώνες στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του meteo - Φέτος, υπήρξαν μόνο λίγες και σύντομες περίοδοι κρύου, κυρίως στις αρχές έως μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη
«Ιδιώτες θησαυρίζουν» 05.03.26

ΠΑΣΟΚ: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ που ζητά απαντήσεις για τις «χιλιάδες απευθείας αναθέσεις», ύψους 1,5 δισ., σε συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων. Αντί να στηρίξει την υγεία , την παιδεία και τις υποδομές επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να θησαυρίζουν.

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο
Πολιτική 05.03.26

Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο

Ορισμένοι κύκλοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις και προβαίνουν σε μια νέα απόπειρα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα, λέει η Τουρκία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση
Πολιτική αντιπαράθεση 05.03.26

Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση

Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της στήριξης της Κύπρου, υπογραμμίζοντας με έμφαση, ωστόσο, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει καμία συμμετοχή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Τι απαντά η ΝΔ

Σύνταξη
Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο
Αθλητισμός & Σπορ 05.03.26

Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο

Η είσοδος του γνωστού δημιουργού διαδικτυακού περιεχομένου και επιχειρηματία KSI στο μετοχικό σχήμα της Dagenham & Redbridge FC δεν αποτελεί απλώς μια εντυπωσιακή κίνηση προβολής.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 05.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη, τις 35 Σαρακοστιανές και Πασχαλινές συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Plan B 05.03.26

Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Περίπου δέκα ημέρες έμειναν για τη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης, ωστόσο η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα πραγματοποιηθεί η τελετή των Όσκαρ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

