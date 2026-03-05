Καιρός: Χωρισμένη στα δύο η χώρα – Πότε θα ενισχυθούν οι άνεμοι
Στη μισή χώρα θα έχουμε βροχές, στην άλλη μισή «άνοιξη» - Τι αλλάζει τις επόμενες μέρες στον καιρό.
Τοπικές βροχές, κυρίως προς την κεντρική, ανατολική και βόρεια χώρα θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση για τον καιρό του μετεωρολόγου, Κλέαρχου Μαρουσάκη.
Οι βροχοπτώσεις θα σημειωθούν προς Μακεδονία, Θράκη, ανατολική και νότια Θεσσαλία. Σποράδες, ανατολική και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φθάσουν τα φαινόμενα μέχρι και στην βόρεια Εύβοια.
Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα περάσουμε στον καιρό του βοριά με μικρή πτώση στη θερμοκρασία
Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος και με πολύ καλές θερμοκρασιακές τιμές.
Πιο αναλυτικά προς τα ανατολικά, κεντρικά και βόρεια, οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν στον ουράνιο θόλο. Κατά διαστήματα, οι συννεφιές, κοντά στο μεσημέρι, θα συνοδευτούν από βροχοπτώσεις και παρόλα αυτά ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στην υπόλοιπη χώρα.
Επομένως, η χώρα χωρίζεται στα δύο, καθώς από τη μία πλευρά έχουμε την ανατολική και βόρεια χώρα, όπου το σκηνικό θα είναι πιο φθινοπωρινό και από την άλλη πλευρά τα δυτικά και νότια, όπου θα συνεχίσουν να βρίσκονται κάτω από την επίδραση ανοιξιάτικων καιρικών συνθηκών.
Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, χωρίς όμως οι εντάσεις τους να προβληματίζουν. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα αγγίζει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου
Ο καιρός τις επόμενες ημέρες
Αύριο, Παρασκευή, θα έχουμε πάλι κάποιες βροχοπτώσεις στην ανατολική – βορειοανατολική χώρα. Δεν αποκλείεται αύριο το πρωί να δούμε να βρέχει και στα βόρεια – βορειοανατολικά τμήματα του νομού Αττικής.
Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα περάσουμε στον καιρό του βοριά με μικρή πτώση στη θερμοκρασία, αλλά δεν θα κάνει αξιόλογο κρύο.
Σάββατο και Κυριακή θα εμφανιστούν έντονοι βοριάδες κοντά στα επίπεδα θυέλης. Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει και στην πτώση θερμοκρασίας, χωρίς να κάνει όμως αξιόλογο κρύο. Μια θερμοκρασιακή τιμή θα είναι οι 14 με 16 βαθμοί Κελσίου μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Επομένως, Σάββατο – Κυριακή και Δευτέρα περιμένουμε δυνατούς βοριάδες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Παράλληλα, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε ανοιξιάτικα επίπεδα, ενώ από το Σάββατο αναμένεται ενίσχυση των βόρειων ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας.
