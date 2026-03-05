«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Ένα πολύ ιδιαίτερο και συγκινητικό φινάλε με ξεχωριστούς καλεσμένους επιφύλασσε το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA.

Στο πλατό της εκπομπής βρέθηκαν οι συντελεστές της παράστασης «Αστόρια», που κάνει πρεμιέρα στις 19 Μαρτίου στο Θέατρο Παλλάς, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το κλίμα και την αισθητική της παραγωγής. Οι ηθοποιοί και τραγουδιστές μίλησαν με τον Λάκη Λαζόπουλο για τη δουλειά που έχει γίνει, αλλά και για τη χαρά της συνάντησής τους επί σκηνής.

Αρχικά, ο Λάκης Λαζόπουλος κάλεσε στη σκηνή τους: Έβελυν Ασουάντ, Θεοδοσία Σαββάκη, Θεανώ Κλάδη, Δημήτρης Γαλανάκης, Μιχάλης Κουτσκουδής και Ανατολή Τσελαρίδου τραγούδησαν και χόρεψαν δίνοντας μια πρόγευση από τη συλλογική προσπάθεια πίσω από το ανέβασμα της «Αστόρια», υπογραμμίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη σημασία της ομάδας και της ενέργειας που χτίζεται καθημερινά στις πρόβες.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Μπέσσυ Μάλφα και του Χρήστου Στέργιογλου, οι οποίοι στάθηκαν στη διαχρονικότητα του έργου και στη συγκίνηση που κουβαλά η ιστορία του.

«Με τα Τέμπη ζούμε μία ύβρη»

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν και στην τραγωδία των Τεμπών, από την οποία συμπληρώθηκαν τρία χρόνια το περασμένο Σάββατο.

«Τι να πούμε γι’ αυτά, τα Τέμπη, ζούμε μία ύβρη. Καταρχάς έχουν μείνει άθαφτα παιδιά που πεθάνανε, μπαζωθήκανε και… είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει με αυτούς τους υπευθύνους. Δεν ξέρω τι να πω, έχω παίξει πάρα πολλούς κακούς ανθρώπους στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Δηλαδή από serial killers, έχω παίξει μαφιόζους, έχω παίξει πάρα πολλούς κακούς χαρακτήρες και έβρισκα κάποια δικαιολογία για να τους δώσω ένα… το δίκιο τους να το υποστηρίξω. Εδώ αν μου πουν να παίξω έναν από αυτούς που είναι υπεύθυνοι και που κυβερνάνε ακόμα, δεν ξέρω να βρω κανένα δίκιο, μάλλον δεν θα μπορέσω να τους παίξω. Δεν παίζονται αυτοί οι άνθρωποι» είπε ο Χρήστος Στέργιογλου.

«Εγώ δυσκολεύομαι να μιλήσω γι’ αυτό. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αν υπήρχε αξιοπρέπεια και περηφάνια, αυτοί οι άνθρωποι είχαν… έπρεπε να έχουν παραιτηθεί» είπε με τη σειρά της η Μπέσσυ Μάλφα και κατέληξε λέγοντας «ένας περήφανος λαός δεν είναι πια περήφανος. Όποιος είναι γονιός ξέρει».

Η εκπομπή ολοκληρώθηκε με την Μπεσσυ Μάλφα, τον Χρήστο Στέργιογλου και τον Λάκη Λαζόπουλο να ερμηνεύουν το τραγούδι «Το Παράπονο» και δίπλα έπαιζε ένα συγκλονιστικό βίντεο για την τραγωδία των Τέμπων.

