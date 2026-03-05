Οι αλλαγές που έρχονται φέτος στη φορολογία εισοδήματος

Του Απόστολου Αλωνιάτη

Είδαμε σε προηγούμενο σημείωμα μας τι αλλαγές προήλθαν με τον τελευταίο φορολογικό νόμο 5246 (ΦΕΚ Α’ 198/11-11-2025), «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» – που αποτελεί τροποποιήσει, μεταξύ άλλων, του φορολογικού νόμου, και κατά το μεγαλύτερο μέρος του, και περιέχει τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, για το φορολογικό έτος 2025. [Αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 με τον νόμο 5246/2025].

Όπως είχαμε σημειώσει στην πλειοψηφία των μέτρων, έχουν έναρξη εφαρμογής από 1 Ιανουαρίου 2026.

Σήμερα θα δούμε όλες αυτές τις αλλαγές που θα επέλθουν από 1.1.2026 και θα επηρεάσουν τα εισοδήματα των φορολογουμένων για το φορολογικό έτος 2026.

Τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών θα δουν άμεσα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι από την καταβολή του πρώτου μισθού ή της πρώτης σύνταξης, αφού οι κρατήσεις φόρων θα υπολογιστούν με την νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

Έναρξη ισχύος

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του νόμου καθορίστηκε η έναρξη ισχύος των άρθρων του νόμου

Με την επιφύλαξη των παρ. 2 έως 11, ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις αυτού.

Άρα όποια άρθρα δεν αναφέρονται με διαφορετική ημερομηνία στο άρθρο 47, ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στον ΦΕΚ δηλαδή από 11.11.2025 (ΦΕΚ Α’ 198/11-11-2025)

1.Το άρθρο 3, περί μείωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, και το άρθρο 8, περί αναμόρφωσης της κλίμακας φόρου εισοδήματος από ακίνητη περιουσία, ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2026.

Το άρθρο 9, περί επέκτασης και βελτίωσης των όρων απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος ακινήτων που μισθώνονται με μακροχρόνια μίσθωση, ισχύει για μισθώσεις που καταρτίζονται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνεπώς μετά την τροποποίηση που επέφερε το άρθρο 9 του νόμου «Αρθρο 9. Επέκταση και βελτίωση των όρων απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος ακινήτων που μισθώνονται με μακροχρόνια μίσθωση – Τροποποίηση παρ. 91 άρθρου 72 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ -ν.4172/2013)»

Η παράγραφός 91 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, που αφορά την απαλλαγή από τον φόρο ακινήτων διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

«91.α) Για τους τριάντα έξι (36) πρώτους μήνες μετά από τον μήνα, κατά τον οποίο συνάπτεται η σχετική σύμβαση μίσθωσης, δεν φορολογείται το εισόδημα φυσικών προσώπων που προέρχεται από εκμίσθωση κατοικιών με εμβαδόν έως εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.), προσαυξανόμενο κατά είκοσι (20) τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 11, άνω των δύο (2), του μισθωτή, εφόσον:

αα) το εισόδημα προέρχεται από σύμβαση μίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών που συνάπτεται μεταξύ της 8ης Σεπτεμβρίου 2024 και της 31ης Δεκεμβρίου 2026,

αβ) η εκμισθούμενη κατοικία:

i) κατά τα τρία προηγούμενα φορολογικά έτη από το έτος σύναψης της σύμβασης μίσθωσης και, αν η μίσθωση έχει καταρτιστεί το 2024, κατά τα φορολογικά έτη 2022 και 2023, έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κενό ακίνητο (έντυπο Ε2) ή δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο ακίνητο ούτε ως κύρια ούτε δευτερεύουσα κατοικία του εκμισθωτή ούτε ως ιδιοχρησιμοποιούμενο ούτε δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο (έντυπα Ε1 και Ε2) ή ii) κατά το εκάστοτε προηγούμενο της σύναψης της σύμβασης μίσθωσης φορολογικό έτος έχει διατεθεί αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), και οι συναφθείσες βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση, και

αγ) ο εκμισθωτής δεν έχει υποβάλει στη Φορολογική Διοίκηση δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για το ακίνητο κατά το έτος της μίσθωσης και έως την έναρξη αυτής ή για το ίδιο διάστημα έχει υποβάλει δήλωση βραχυχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου.

β) Αν εντός των τριών (3) ετών της περ. α) το ακίνητο:

βα) κενωθεί, η απαλλαγή παύει να ισχύει από το φορολογικό έτος που αυτό κενώνεται,

ββ) διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, η απαλλαγή παύει να ισχύει από το πρώτο έτος της μίσθωσης.

Η απαλλαγή συνεχίζει να ισχύει για το υπολειπόμενο διάστημα και εφόσον το ακίνητο κενωθεί άπαξ και εκμισθωθεί εκ νέου με μακροχρόνια μίσθωση εντός του διαστήματος της περ. α) ή σύμφωνα με την περ. γ).

γ) Η απαλλαγή ισχύει και εφόσον το ακίνητο, για το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. α), μισθώνεται τουλάχιστον για έξι (6) συνεχόμενους μήνες, άπαξ ή περισσότερες φορές, στις εξής κατηγορίες υπαλλήλων του δημοσίου τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143):

γα) σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/1014,

γβ) σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και

γγ) σε ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Εφόσον το ακίνητο διατεθεί εντός των τριών (3) ετών της περ. α) για βραχυχρόνια μίσθωση, η απαλλαγή της παρούσας περίπτωσης παύει να ισχύει αναδρομικά από το πρώτο έτος της μίσθωσης.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής της παρούσας παραγράφου αποδεικνύεται μόνο από εμπρόθεσμες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων και φορολογίας εισοδήματος και, ειδικά ως προς τα έτη 2022 και 2023, από δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως την 5η.12.2024. Η προσαύξηση των τετραγωνικών μέτρων χορηγείται σύμφωνα με τα εξαρτώμενα τέκνα του μισθωτή κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης μίσθωσης.»

Το άρθρο 11, περί μείωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και των Δωδεκανήσων, με πληθυσμό έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους, το άρθρο 12, περί παράτασης της αναστολής φόρου προστιθέμενης αξίας ακινήτων για το 2026 και το άρθρο 45, περί ρυθμίσεων για την εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε.», ισχύουν από την 1η.1.2026. Το άρθρο 13, περί καθεστώτος ενίσχυσης με τη μορφή υπερέκπτωσης δαπανών για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς της άμυνας και της κατασκευής οχημάτων και αεροσκαφών, ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης του άρθρου 14 και σε κάθε περίπτωση για δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την 1η.1.2026. Το άρθρο 16, περί κατάργησης του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, ισχύει για λογαριασμούς που εκδίδονται από την 1 η.1.2026. Το Μέρος Δ’, περί λοιπών ρυθμίσεων ζητημάτων προσωπικού του δημοσίου τομέα, ισχύει από την 1η.1.2026, πλην του άρθρου 40, περί επιδόματος ιδιαίτερων καθηκόντων στο προσωπικό των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και των Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο ισχύει από την 1η.7.2025, καθώς και του άρθρου 41, περί ρυθμίσεων για υπαλλήλους Κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών, το οποίο ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το άρθρο 43, περί εξαίρεσης από τον φόρο εισοδήματος του ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης, ισχύει για επιδόματα που καταβάλλονται από την 1η.1.2026.

Αλωνιάτης Απόστολος

Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της ENTERSOFTONE και συγγραφέας.

