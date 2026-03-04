Ιταλία: Οδηγός του Ερυθρού Σταυρού κατηγορείται για τον θάνατο 5 ηλικιωμένων – Τους δολοφόνησε με σύριγγες που περιείχαν αέρα
Ενας 25χρονος οδηγός του ιταλικού Ερυθρού Σταυρού κατηγορείται από την εισαγγελία του Φορλί για εκ προμελέτης ανθρωποκτονία πέντε ηλικιωμένων ασθενών.
Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο πέντε γυναικών, ίσως με σύριγγες οι οποίες περιείχαν αέρα και επέφεραν εμβολή.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν επρόκειτο για ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά για μεταφορές από οίκους ευγηρίας στο νοσοκομείο – και το αντίστροφο- ώστε να μπορέσουν να γίνουν κάποιες αναγκαίες εξετάσεις. Οι πέντε θάνατοι καταγράφηκαν από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025.
Όπως διέρρευσε, οι εισαγγελείς τοποθέτησαν κρυφές κάμερες στο πρώτων βοηθειών στο οποίο εργαζόταν ο κατηγορούμενος και προχώρησαν «σε κατάσχεση αιχμηρών αντικειμένων».
Σύμφωνα με πληροφορίες, παράλληλα, ερευνώνται άλλες τρεις περιπτώσεις ύποπτων θανάτων ηλικιωμένων, πάντα, γυναικών.
Ο Ιταλικός Ερυθρός Σταυρός έκανε γνωστό ότι ο οδηγός παύθηκε, προσωρινά, των καθηκόντων του.
Ο ίδιος αρνείται κάθε ευθύνη και προσθέτει ότι έχει παραδώσει στους εισαγγελείς αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι θα αποδείξουν την αθωότητά του.
«Δυο από τους πέντε θανάτους, επήλθαν μέχρι και δέκα ημέρες μετά την μεταφορά με το πρώτων βοηθειών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο οδηγός.
