Το μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου: «Μία μάνα νίκησε τη Χρυσή Αυγή, φανταστείτε 57 μάνες τι μπορούν να κάνουν»

«Βγήκε η απόφαση του Εφετείου που δικαιώνει τον αγώνα της Μάγδας Φύσσα για το παιδί της» είπε στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στην απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας που επικύρωσε το Πενταμελές Εφετείο κρίνοντας ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

«Είναι μεγάλη μέρα αυτή» είπε και συμπλήρωσε πως «μία μάνα νίκησε τη Χρυσή Αυγή, την έβγαλε εγκληματική οργάνωση».

«Φανταστείτε πόσες μάνες, 57 μάνες τι μπορούν να κάνουνε» κατέληξε αναφερόμενος στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, λίγες μέρες πριν την έναρξη πριν την έναρξη της δίκης.

Δείτε το βίντεο