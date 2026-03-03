Η Φλαμένγκο νίκησε με 8-0 και απέλυσε τον Φιλίπε Λουίς
Τέλος από την τεχνική ηγεσία της Φλαμένγκο ο Φιλίπε Λουίς – Στο τελευταίο του ματς στον πάγκο, η πρώην ομάδα του επικράτησε με 8-0 της Μαντουρέιρα.
Παρελθόν από τον πάγκο της Φλαμένγκο αποτελεί ο Φιλίπε Λουίς, όπως ανακοίνωσε η βραζιλιάνικη ομάδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τελευταίο ματς του Λουίς στον πάγκο, η Φλαμένγκο επικράτησε με 8-0 της Μαντουρέιρα και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Carioca, ωστόσο η απόφαση της απόλυσης είχε ήδη παρθεί.
Δείτε την ανάρτηση για την απόλυση του Φελίπε Λουίς από τη Φλαμένγκο
🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗧: Filipe Luis was SACKED by Flamengo the same day he won a game with a 8-0 result. pic.twitter.com/BybAQwoQwH
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 3, 2026
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν ΜΜΕ της Βραζιλίας, ο Λουίς απολύθηκε εξαιτίας του κακού ξεκινήματος που έκανε η ομάδα τη φετινή σεζόν, καθώς υπήρξε η ήττα στο Σούπερ Καπ από την Κορίνθιανς, ενώ το ίδιο συνέβη και στο Ρεκόπα Σουνταμερικάνα, με γκέλα αυτή τη φορά κόντρα στη Λάνους.
Υπενθυμίζεται ότι ο Λουίς ανέλαβε τη Φλαμένγκο τον Σεπτέμβριο του 2024 και στη θητεία του στον πάγκο, πανηγύρισε την κατάκτηση 6 τίτλων.
- Η Φλαμένγκο νίκησε με 8-0 και απέλυσε τον Φιλίπε Λουίς
- Η Γιουβέντους ανανέωσε το συμβόλαιο του ΜακΚένι (pic)
- Οι πιθανότητες για τον τίτλο στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα (pic)
- Ποιος είναι ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ για το καλοκαίρι μετά τον Τρινκιέρι
- «Ο Λουβαβού-Καμπαρό θα μπορούσε να αγωνιστεί στον Ερυθρό Αστέρα»
- Tι έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην επιστροφή του στην δράση (vid)
- Μπακς – Σέλτικς 81-108: Νέα βαριά ήττα για το Μιλγουόκι στην επιστροφή του Αντετοκούνμπο
- O Λίνεκερ αποθέωσε τον Μπρούνο Φερνάντες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις