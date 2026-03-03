Η Φλαμένγκο νίκησε με 8-0 και απέλυσε τον Φιλίπε Λουίς

Παρελθόν από τον πάγκο της Φλαμένγκο αποτελεί ο Φιλίπε Λουίς, όπως ανακοίνωσε η βραζιλιάνικη ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τελευταίο ματς του Λουίς στον πάγκο, η Φλαμένγκο επικράτησε με 8-0 της Μαντουρέιρα και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Carioca, ωστόσο η απόφαση της απόλυσης είχε ήδη παρθεί.

Δείτε την ανάρτηση για την απόλυση του Φελίπε Λουίς από τη Φλαμένγκο

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗧: Filipe Luis was SACKED by Flamengo the same day he won a game with a 8-0 result. pic.twitter.com/BybAQwoQwH — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 3, 2026

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν ΜΜΕ της Βραζιλίας, ο Λουίς απολύθηκε εξαιτίας του κακού ξεκινήματος που έκανε η ομάδα τη φετινή σεζόν, καθώς υπήρξε η ήττα στο Σούπερ Καπ από την Κορίνθιανς, ενώ το ίδιο συνέβη και στο Ρεκόπα Σουνταμερικάνα, με γκέλα αυτή τη φορά κόντρα στη Λάνους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λουίς ανέλαβε τη Φλαμένγκο τον Σεπτέμβριο του 2024 και στη θητεία του στον πάγκο, πανηγύρισε την κατάκτηση 6 τίτλων.