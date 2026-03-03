Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «Σήμα Διαφορετικότητας» – Πιστοποίηση πολιτικών συμπερίληψης στην εργασία

Άνοιξε χθες, Δευτέρα 2 Μαρτίου, η πλατφόρμα αιτήσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων για το «Σήμα Διαφορετικότητας». Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 ή έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των 100 επιχειρήσεων, που θα έχουν υποβάλλει επιτυχώς την αίτησή τους.

Η συμμετοχή πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το «Σήμα Διαφορετικότητας» απονέμεται σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και καταπολέμησης των διακρίσεων, ενισχύοντας την οργανωτική λειτουργία τους, την ανταγωνιστικότητα και τη σύνδεσή τους με σύγχρονα πρότυπα βιωσιμότητας.

Η ψηφιακή πλατφόρμα παρουσιάστηκε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρέχοντας καθοδήγηση για τα βήματα πιστοποίησης και τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η συμπερίληψη δεν αποτελεί παράλληλη κοινωνική δράση»

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε μήνυμα που απέστειλε σε σχετική χθεσινή εκδήλωση για τη «Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη στην Εργασία: Από την Πολιτική στην Πράξη», τόνισε πως «η μετάβαση από την πολιτική στην πράξη σημαίνει ότι περνάμε από τις αρχές στην εφαρμογή και στον μηχανισμό αξιολόγησης. Η θεσμοθέτηση του Σήματος Διαφορετικότητας έχει αυτόν ακριβώς το στόχο. Η συμπερίληψη δεν αποτελεί παράλληλη κοινωνική δράση. Βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής για την ανάπτυξη. Εδώ συναντώνται οι στόχοι της Πολιτείας με τις επιδιώξεις της αγοράς, ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να συμμετέχει παραγωγικά στην οικονομική ζωή».

Επίσης, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι «κοινωνική συνοχή και οικονομική ανάπτυξη αποτελούν δύο όψεις της ίδιας στρατηγικής», υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η συμπερίληψη να αποτελέσει σταθερό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς εργασίας μέσα από μέτρηση, διαφάνεια και συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα.