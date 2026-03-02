newspaper
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 11:53
Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται – Η ημερομηνία και τα ποσά ανά παιδί
Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
Πολιτική 02 Μαρτίου 2026, 12:36

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok

Spotlight

Στον απόηχο της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε στον πρωθυπουργό για την ενέργεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, με ένα βίντεο στο TikTok εξηγεί πως η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης δεν κατέληξε σε μια δίκαιη πράσινη μετάβαση και εξαπολύει πυρά προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ Ανδρουλάκης δίνει έμφαση στο κόστος που πληρώνουν νοικοκυριά και ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, παρουσιάζοντας την πρόταση του ενώ  αναδιατυπώνει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για αγροτικό πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ στην αντλία, φθηνότερο αγροτικό ρεύμα και μεταφορά νοικοκυριών από τα ακριβά κυμαινόμενα τιμολόγια σε φθηνότερα σταθερού τύπου.

«Πριν από λίγους μήνες, άλλαξαν οι λογαριασμοί ενέργειας για να τους καταλαβαίνουμε καλύτερα. Αυτό που δεν άλλαξε, είναι η πολιτική της κυβέρνησης και οι αριθμοί που πραγματικά μας κοστίζουν. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους.

27% των ηλικιωμένων και των μονογονεϊκών οικογενειών. Πέντε ισχυροί όμιλοι νέμονται τον ενεργειακό χώρο της χώρας. Για να πάρεις όρους σύνδεσης, πρέπει να έχεις μπάρμπα στην Κορώνη» σημείωσε για να προσθέσει.

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Γι’ αυτό τον έφερα στη Βουλή, όχι μόνο για να απαντήσει σε μένα, αλλά πάνω απ’ όλα για να απαντήσει σε εσάς που πληρώνετε καθημερινά το κόστος των πολιτικών του επιλογών. Το ζήτημα της ενέργειας δεν λύνεται στα χαρτιά, αλλά στην πράξη.

Με πετρέλαιο χωρίς ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αντλία και με φθηνότερο ρεύμα για τους αγρότες.

Και με άμεση μεταφορά εκατομμυρίων νοικοκυριών από τα ακριβά πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια σε φθηνότερα σταθερού τύπου. Έτσι! Για την αλλαγή».

@nikos.androulakisΚαιρός για ενεργειακή κριτική. Έτσι, για την αλλαγή.♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Citi: Η διάρκεια της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν θα δώσει την κατεύθυνση των αγορών

Citi: Η διάρκεια της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν θα δώσει την κατεύθυνση των αγορών

Κόσμος
Ηχούν ξανά σειρήνες στην Κύπρο, εκκενώνονται οι βάσεις

Ηχούν ξανά σειρήνες στην Κύπρο, εκκενώνονται οι βάσεις

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας
Πολιτική 02.03.26

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 01.03.26

Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Τσίπρας για Ιράν: «Η Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών»
Πολιτική 01.03.26

Τσίπρας για Ιράν: «Η Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών»

Υπέρ των λύσεων που προσφέρει το Διεθνές Δίκαιο τάχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Κάλεσε, δε, τον πρωθυπουργό να μην εμπλέξει τη χώρα σε πόλεμο.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων

Το ΚΚΕ «προειδοποιεί εδώ και χρόνια για αυτούς τους κινδύνους, καταγγέλλοντας τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την εγκατάσταση και επέκταση των στρατιωτικών τους βάσεων στην Ελλάδα»

Σύνταξη
Υπ. Ναυτιλίας: Σε αυξημένη επιφυλακή – Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή το υπουργείο Ναυτιλίας - Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ

Στόχος της επικοινωνίας ήταν να επιβεβαιωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και να παρασχεθούν οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»
Επικαιρότητα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»

Για απόδοση ευθυνών με τρόπο αυστηρό και κάλυψη κενών μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών με το συλλογικό τραύμα να παραμένει ανοιχτό και η αίσθηση περί συγκάλυψης των ευθυνών ισχυρή.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
Δήλωση Μάντζου 28.02.26

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»
Δήλωση Παππά 28.02.26

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως η υπόθεση του θανάτου της 67χρονης, «θα τεθεί άμεσα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων, τη θεσμική λογοδοσία και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες
Επικαιρότητα 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες

«Η ομοϊδεάτης και συνοδοιπόρος  του κ. Μητσοτάκη επέλεξε να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους Ευρωπαίους και να αγνοήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που συγκροτούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Μήνυμα 27.02.26

«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το πανό της Νέας Αριστεράς ανέγραφε «Η πληγή των Τεμπών είναι ακόμη ανοιχτή - Δικαιοσύνη Τώρα» ώστε «να υπενθυμίσει ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για ζωές», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Επικαιρότητα 26.02.26

ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Η ίδια η σύμβαση παραχώρησης ενεργειακών οικοπέδων στη Chevron «περιέχει ανησυχητικές προβλέψεις για πιθανά μελλοντική 'απώλεια περιοχών', όπου 'η Ελλάδα δε θα διαθέτει πλέον δικαιώματα'», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»
Σάββατο 28/2 26.02.26

Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»

«Ο ελληνικός λαός «με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί
Πολιτική 26.02.26

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί

Μεταξύ άλλων στο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο που προβλέπει  αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας Ίντερνετ καφέ

Σύνταξη
Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου
Ζημιές 02.03.26

Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου

«Δεν θα επιτρέψουμε σε πράξεις βανδαλισμού να πλήξουν τις υποδομές που υπηρετούν την κοινωνία μας» δήλωσε ο δήμαρχος Χερσονήσου με αφορμή περιστατικό βανδαλισμού του κλειστού γυμναστηρίου.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Σύνταξη
Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας
Πολιτική 02.03.26

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων

Σύνταξη
Γαλλία: Δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου – «Λάθος» η εμπλοκή της Χεζμπολάχ
Κόσμος 02.03.26

Η Γαλλία δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου - «Λάθος η εμπλοκή της Χεζμπολάχ»

Η Γαλλία, όπως η Βρετανία και η Γερμανία, μιλούν μεν για την ανάγκη αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή αλλά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν ενεργά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Σύνταξη
Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα «ελιξίριο» ενάντια στη γήρανση
Επιθυμητή παρενέργεια 02.03.26

Ποιο γνωστό εμβόλιο βρέθηκε να επιβραδύνει τη γήρανση

Μεγάλη αμερικανική μελέτη έδειξε ότι εκτός από την προστασία που προσφέρει ενάντια στον έρπητα συμβάλλει και στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης στα ηλικιωμένα άτομα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ
Πολιτική 02.03.26

Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ

Η ΕΕ ψέγει το Ιράν και το διεθνές δίκαιο εμφανίζεται πιο αδύναμο από ποτέ. Τι έθιξε ο Γεραπετρίτης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα τρία «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και το «σφυροκόπημα» του Ανδρουλάκη προς τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Τα τρία «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και το «σφυροκόπημα» του Ανδρουλάκη προς τον Μητσοτάκη

Με τριπλή θεσμική παρέμβαση, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο την υπόθεση των υποκλοπών μετά και την απόφαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, εντείνοντας το «πρέσινγκ» απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου. Πού στοχεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ
Μεξικό 02.03.26

«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ

Ο «Ελ Μέντσο» μπορεί να συμβόλιζε τη βίαιη ισχύ και τη δημόσια εικόνα του καρτέλ, αλλά η Ροζαλίντα Γκονζάλεζ Βαλένθια φέρεται να διαχειριζόταν τη σιωπηλή οικονομική μηχανή που το κρατούσε ζωντανό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καραλής: «Μου δίνει τεράστια δύναμη ο πατέρας μου και ο κόσμος, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει» (vid)
Άλλα Αθλήματα 02.03.26

Καραλής: «Μου δίνει τεράστια δύναμη ο πατέρας μου και ο κόσμος, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στο MEGA μετά την ιστορική επίδοση του 6.17 στο άλμα επί κοντώ και εξέφρασε τη χαρά του, αλλά και τη μεγάλη στήριξη που έχει από τον πατέρα του και τον κόσμο.

Σύνταξη
+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027
Τα Νέα της Αγοράς 02.03.26

+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Σύνταξη
Κύπρος: Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια – Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση
Βίντεο με την πτώση drone 02.03.26

Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια - Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση στην Κύπρο

Σε συναγερμό τέθηκαν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι έπειτα από πτώση στρατιωτικού drone στον αεροδιάδρομο - Η Κυπρός δηλώνει ότι δεν αποτελεί μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σύνταξη
Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;
Θεές 02.03.26

Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;

Η εμφάνιση της Rosalía στα BRIT Awards 2026 ήταν μία από τις πιο αναμενόμενες της φετινής τελετής, ωστόσο η παρουσία της συνεργάτιδά της, τραγουδίστριας και συνθέτριας Björk, ήταν έκληξη -Οι δύο ερμήνευσαν το hit τους «Berghain».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υποκλοπές: Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους – Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων
Ελλάδα 02.03.26

«Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους» - Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων

«Οι υποκλοπές με Predator γινόταν σε συνεργασία των ιδιωτών με στελέχη των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών» - Για τις σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με τους καταδικασμένους ιδιώτες μιλά ο Ζαχαρίας Κεσσές

Σύνταξη
SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ
«Ζέσταμα» πριν τα Όσκαρ 02.03.26

SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ

Το βράδυ της Κυριακής ο κόσμος του θεάματος πραγματοποίησε τον τελευταίο του μεγάλο σταθμό πριν τα Όσκαρ, με την τελετή των SAG Awards 2026 και έβαλε φωτιά στη «μάχη» για το χρυσό αγαλματάκι στις 15 Μαρτίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου
Ελλάδα 02.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου για να ξέρετε σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία, η ιστορία του βίου τους.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Απόρρητο