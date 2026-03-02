Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok
Στον απόηχο της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε στον πρωθυπουργό για την ενέργεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, με ένα βίντεο στο TikTok εξηγεί πως η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης δεν κατέληξε σε μια δίκαιη πράσινη μετάβαση και εξαπολύει πυρά προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο κ Ανδρουλάκης δίνει έμφαση στο κόστος που πληρώνουν νοικοκυριά και ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, παρουσιάζοντας την πρόταση του ενώ αναδιατυπώνει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για αγροτικό πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ στην αντλία, φθηνότερο αγροτικό ρεύμα και μεταφορά νοικοκυριών από τα ακριβά κυμαινόμενα τιμολόγια σε φθηνότερα σταθερού τύπου.
«Πριν από λίγους μήνες, άλλαξαν οι λογαριασμοί ενέργειας για να τους καταλαβαίνουμε καλύτερα. Αυτό που δεν άλλαξε, είναι η πολιτική της κυβέρνησης και οι αριθμοί που πραγματικά μας κοστίζουν. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους.
27% των ηλικιωμένων και των μονογονεϊκών οικογενειών. Πέντε ισχυροί όμιλοι νέμονται τον ενεργειακό χώρο της χώρας. Για να πάρεις όρους σύνδεσης, πρέπει να έχεις μπάρμπα στην Κορώνη» σημείωσε για να προσθέσει.
«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Γι’ αυτό τον έφερα στη Βουλή, όχι μόνο για να απαντήσει σε μένα, αλλά πάνω απ’ όλα για να απαντήσει σε εσάς που πληρώνετε καθημερινά το κόστος των πολιτικών του επιλογών. Το ζήτημα της ενέργειας δεν λύνεται στα χαρτιά, αλλά στην πράξη.
Με πετρέλαιο χωρίς ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αντλία και με φθηνότερο ρεύμα για τους αγρότες.
Και με άμεση μεταφορά εκατομμυρίων νοικοκυριών από τα ακριβά πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια σε φθηνότερα σταθερού τύπου. Έτσι! Για την αλλαγή».
@nikos.androulakisΚαιρός για ενεργειακή κριτική. Έτσι, για την αλλαγή.♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
