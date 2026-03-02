science
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τρυπανοσωμίαση: Νέα θεραπεία ανοίγει το δρόμο για εξάλειψη της ασθένειας της μύγας τσε-τσε
Επιστήμες 02 Μαρτίου 2026, 18:40

Τρυπανοσωμίαση: Νέα θεραπεία ανοίγει το δρόμο για εξάλειψη της ασθένειας της μύγας τσε-τσε

Η φρικτή ασθένεια της τρυπανοσωμίασης μπορεί πλέον να θεραπευτεί με τρία χάπια που λαμβάνονται εφάπαξ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Stammtisch» διατηρεί τις φιλίες δυνατές — ακόμη κι όταν η ζωή είναι γεμάτη υποχρεώσεις

«Stammtisch» διατηρεί τις φιλίες δυνατές — ακόμη κι όταν η ζωή είναι γεμάτη υποχρεώσεις

Spotlight

Ο στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την οριστική εξάλειψη της τρυπανοσωμίασης παίρνει νέα δυναμική: μια νέα θεραπεία διευκολύνει θεαματικά την αντιμετώπιση της διαβόητης ασθένειας που μεταδίδεται από την αφρικανική μύγα τσε-τσε.

Η τρυπανοσωμίαση, η οποία προκαλείται από το παρασιτικό πρωτόζωο Trypanosoma brucei, ονομάζεται και «ασθένεια του ύπνου» επειδή προσβάλλει τον εγκέφαλο και προκαλεί διαταραχές του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης. Προκαλεί επίσης δραματικές αλλαγές της συμπεριφοράς, επιθετικότητα ή ακόμα και ψύχωση.

Τη δεκαετία του 2000, στρατιώτες που μολύνονταν από μύγες στο εμπόλεμο Σουδάν επιτίθεντο σε νοσοκόμες ή εγκατέλειπαν το νοσοκομείο πριν ολοκληρωθεί η πολυήμερη φαρμακευτική θεραπεία, αναφέρει ο δικτυακός τόπος του Science.

Μέχρι τη δεκαετία του 1990, δεκάδες χιλιάδες κρούσματα καταγράφονταν κάθε χρόνο στην Αφρική, όμως ο αριθμός έπεσε σε μερικές εκατοντάδες περιστατικά ανά έτος χάρη στη βελτίωση των θεραπειών και τα προγράμματα καταπολέμησης της μύγας τσε-τσε.

Κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2022 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό έδειξε ότι η νέα θεραπεία αντιμετωπίζει περισσότερο από το 95% των κρουσμάτων τρυπανοσωμίασης. Είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χορήγηση, καθώς αποτελείται από τρία χάπια που λαμβάνονται εφάπαξ.

Το νέο φάρμακο, με την ονομασία ακοριζιβορόλη, όχι μόνο μειώνει τη διάρκεια της θεραπείας αλλά επιπλέον καταργεί την ανάγκη επίσκεψης σε νοσοκομείο, ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις φτωχές αφρικανικές χώρες όπου οι υποδομές υγείας είναι ανεπαρκείς.

Παρασιτικά τρυπανοσώματα ανάμεσα σε ερυθρά αιμοσφαίρια (US CDC)

Παρασιτικά τρυπανοσώματα ανάμεσα σε ερυθρά αιμοσφαίρια (US CDC)

Η βελτίωση είναι σημαντική. Σήμερα, τα ήπια κρούσματα τρυπανοσωμίασης αντιμετωπίζονται με έναν συνδυασμό χαπιών και ενδοφλέβιων ενέσεων, ενώ στα σοβαρά κρούσματα χορηγείται ένα χάπι, η φεξινιδαζόλη, το οποίο όμως πρέπει να λαμβάνεται καθημερινά για 10 ημέρες.

Για να ξεχωρίσου τα ήπια από τα σοβαρά κρούσματα, οι γιατροί πρέπει πρώτα να πραγματοποιούν οσφυονωτιαία παρακέντηση για να λάβουν δείγματα του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και να ελέγξουν με μικροσκόπιο για την παρουσία του παρασίτου.

Δεδομένου ότι η ακοριζιβορόλη αντιμετωπίζει τόσο τα ήπια όσο και τα σοβαρά κρούσματα, ουσιαστικά καταργεί την ανάγκη για αυτή την επεμβατική και επώδυνη εξέταση. Καταργεί επίσης τις εξετάσεις βιολογικών δειγμάτων στο μικροσκόπιο, καθώς μπορεί να χορηγείται σε όλους τους ασθενείς που βγαίνουν θετικοί σε ένα απλό τεστ αντισωμάτων.

Η ακοριζιβορόλη αναπτύχθηκε από την ελβετική μη κερδοσκοπική οργάνωση Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi), η οποία συνεργάστηκε με την γαλλική φαρμακοβιομηχανία Sanofi για την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) αυτή την εβδομάδα.

Το πράσινο φως του EMA ανοίγει το δρόμο για αδειοδότηση σε αφρικανικές χώρες όπως το Κογκό και για ένταξη του φαρμάκου στη λίστα συνιστώμενων θεραπειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η Sanofi θα προσφέρει το φάρμακο δωρεάν.

Ο ΠΟΥ έχει θέσει ως στόχο να εξαλείψει μέχρι το τέλος της δεκαετίας το T. brucei gambiense, το υποείδος του παρασίτου που προκαλεί τα περισσότερα κρούσματα σε ανθρώπους.

Ένα δεύτερο υποείδος, το T. brucei rhodesiense, προσβάλλει τον άνθρωπο σπάνια και θεωρείται δύσκολο να εκριζωθεί λόγω της παρουσίας του σε άγρια ζώα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Stammtisch» διατηρεί τις φιλίες δυνατές — ακόμη κι όταν η ζωή είναι γεμάτη υποχρεώσεις

«Stammtisch» διατηρεί τις φιλίες δυνατές — ακόμη κι όταν η ζωή είναι γεμάτη υποχρεώσεις

Κόσμος
Τραμπ: Θα επικρατήσουμε εύκολα – Κολοσσιαία απειλή για την Αμερική το Ιράν

Τραμπ: Θα επικρατήσουμε εύκολα – Κολοσσιαία απειλή για την Αμερική το Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα «ελιξίριο» ενάντια στη γήρανση
Επιθυμητή παρενέργεια 02.03.26

Ποιο γνωστό εμβόλιο βρέθηκε να επιβραδύνει τη γήρανση

Μεγάλη αμερικανική μελέτη έδειξε ότι εκτός από την προστασία που προσφέρει ενάντια στον έρπητα συμβάλλει και στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης στα ηλικιωμένα άτομα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα
Ξυπνητήρι σε μισώ 27.02.26

«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα

Το ευέλικτο ωράριο που εφάρμοσε σχολείο της Ελβετίας επέτρεψε στους μαθητές να κοιμούνται περισσότερο και παράλληλα βελτίωσε τις επιδόσεις τους.

Σύνταξη
Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων
Μικτές οικογένειες 27.02.26

Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων

Γενετική μελέτη αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες Homo sapiens ζευγάρωναν πιο συχνά με άνδρες Νεάντερταλ από ό,τι οι άνδρες Homo sapiens με γυναίκες του άλλου είδους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν
Επιστήμες 26.02.26

Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν

Ο Χόκινγκ συμμετείχε σε συνέδριο που χρηματοδότησε ο Έπσταϊν το 2006, όμως οι δύο γυναίκες που εμφανίζονται στην επίμαχη φωτογραφία ήταν όπως φαίνεται οι νοσοκόμες του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες
«Χλευάζουν την επιστήμη» 25.02.26

Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες

Υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, το υπουργείο Υγείας ήρε τις συστάσεις για παιδικά εμβόλια που προλαμβάνουν κοινές ασθένειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαζικός τάφος της Εποχής του Σιδήρου αποκαλύπτει πρωτοφανή αγριότητα κατά γυναικών και παιδιών
Προϊστορικό μακελειό 24.02.26

Μαζικός τάφος της Εποχής του Σιδήρου αποκαλύπτει πρωτοφανή αγριότητα κατά γυναικών και παιδιών

Τα δεκάδες γυναικόπαιδα που κατέληκαν στον μαζικό τάφο του Γκομόλαβα βρήκαν βίαιο θάνατο. Το μακελειό ίσως ήταν επίδειξη δύναμης, εκτιμούν ερευνητές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους
Κάποτε στην Αφρική 20.02.26

«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους

Ο Spinosaurus mirabilis, ή «σπινόσαυρος ο ξεχωριστός», είχε μήκος 12 μέτρα και ήταν ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους σαρκοφάγους δεινόσαυρους.

Σύνταξη
Τσικουνγκούνια: Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα
Ιός τσικουνγκούνια 18.02.26

«Είναι θέμα χρόνου» - Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα

Ο ιός τσικουνγκούνια μεταδίδεται από το ασιατικό κουνούπι τίγρη, τροπικό είδος που έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την επιβίωσή του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ερντογάν: Σοβαροί οι κίνδυνοι από τη σύγκρουση στο Ιράν για την παγκόσμια ασφάλεια -«Η φωτιά πρέπει να σβήσει»
Πόλεμος στο Ιράν 02.03.26

Ερντογάν: Σοβαροί οι κίνδυνοι από τη σύγκρουση στο Ιράν για την παγκόσμια ασφάλεια -«Η φωτιά πρέπει να σβήσει»

«Προτεραιότητά μας είναι να εξασφαλίσουμε κατάπαυση του πυρός και να ανοίξουμε τον δρόμο για διάλογο», είπε ο Ερντογάν. Τόνισε ότι κανείς δεν θα αντέξει τις οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες του πολέμου.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα

Με ψυχραιμία αλλά χωρίς να υποτιμά την κρισιμότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι καθησυχαστικός για πιθανό ιρανικό χτύπημα στην αμερικανική βάση στη Σούδα. «Δεν είναι καθόλου μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών. Βεβαίως, έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας» τονίζει. Ανακοινώνει ότι ξεκινά πρόγραμμα επαναπατρισμού Ελλήνων και μιλά για την αταλάντευτη στάση της Ελλάδας υπέρ του διεθνούς δικαίου. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
Τραμπ: «Το Ιράν αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας για το πυρηνικό του πρόγραμμα – Τους διαλύουμε»
Κόσμος 02.03.26

Τραμπ: «Το Ιράν αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας για το πυρηνικό του πρόγραμμα – Τους διαλύουμε»

Το πρόγραμμα συμβατικών βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος αναπτύσσονταν ραγδαία και δραματικά, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια έκτακτων δηλώσεων από τον Λευκό Οίκο

Σύνταξη
O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου
Έφτασε στο βάθρο; 02.03.26

O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου

Ο Χάρισον Φορντ έλαβε το SAG Life Achievement Award και ο Γούντι Χάρελσον, ο οποίος προλόγισε τη βράβευση του ηθοποιού, θέλησε να μιλήσει για τη φιλία τους - σκορπίζοντας γέλιο στην αίθουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πρέσβης Ιράν στην Ισπανία: Το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη, αν χρειαστεί
Πρέσβης Ιράν στην Ισπανία 02.03.26

Reza Zabib: Το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη, αν χρειαστεί

Τρόμο προκαλεί η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η επίθεση στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου εντείνοντας την γεωπολιτική αστάθεια. Η Τεχεράνη απειλεί ανοιχτά με αντίποινα -πλέον- και την Ευρώπη, στοχεύοντας οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στη γηραιά Ήπειρο.

Σύνταξη
LIVE: Μαυροβούνιο – Ελλάδα
Μπάσκετ 02.03.26

LIVE: Μαυροβούνιο – Ελλάδα

LIVE: Μαυροβούνιο – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαυροβούνιο – Ελλάδα για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση έξι μηνών στον 47χρονο που το είχε σκάσει από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκη 02.03.26

Φυλάκιση έξι μηνών στον 47χρονο που το είχε σκάσει από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο

Ο 47χρονος δραπέτευσε από το μπαλκόνι τού θαλάμου νοσηλείας και εντοπίστηκε δύο μέρες αργότερα από αστυνομικούς σε οικισμό Ρομά, στα Διαβατά, στη δυτική Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Punch: Πώς ένας επτά μηνών μακάκος έγινε παγκόσμιο φαινόμενο
Viral 02.03.26

Punch: Πώς ένας επτά μηνών μακάκος έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Απορρίφθηκε από τη μητέρα του και δέχθηκε εκφοβισμό από τα άλλα μικρά, όμως ο επτά μηνών μακάκος Punch κατάφερε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές και μια πρωτοφανή έκρηξη συμπαράστασης στα social media

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βουλή: Ανησυχία για τις εξελίξεις με Ιράν – Να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί, λέει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Βουλή: Ανησυχία για τις εξελίξεις με Ιράν – Να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί, λέει η αντιπολίτευση

Ανησυχία τους για τις εξελίξεις και την εμπλοκή της Κύπρου με τα πλήγματα στις βρετανικές βάσεις, εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μουρίνιο: «Αν η ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους αποδειχθεί, η καριέρα του Πρεστιάνι στη Μπενφίκα τελείωσε»
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Μουρίνιο: «Αν η ρατσιστική επίθεση αποδειχθεί, ο Πρεστιάνι θα τελειώσει από τη Μπενφίκα»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκαθάρισε πως αν αποδειχθεί η ρατσιστική επίθεση που ισχυρίζεται ο Βινίσιους οτι δέχθηκε από τον παίκτη του Τζιανλούκα Πρεστιάνι, τότε ο Αργεντινός θα αποτελέσει παρελθόν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ στήνει μια ίντριγκα με πλαστογραφίες και κληρονομιές με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν
The Christophers 02.03.26

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ στήνει μια ίντριγκα με πλαστογραφίες και κληρονομιές με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν

Με φόντο τη λονδρέζικη ποπ αρτ και ένα επικίνδυνο σχέδιο «μεταθανάτιας ανακάλυψης» έργων, η νέα ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ φέρνει τον Ίαν ΜακΚέλεν και τη Μικαέλα Κόελ στο επίκεντρο μιας ιστορίας όπου η τέχνη μπλέκεται με την απάτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ντουμπάι: Οι συγκλονιστικές δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την επίθεση της 1ης Μαρτίου
Ντοκουμέντα 02.03.26

Οι συγκλονιστικές δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την επίθεση της 1ης Μαρτίου στο Ντουμπάι

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και για τρίτο 24ωρο. Τα αντίποινα του Ιράν για την επίθεση των ΗΠΑ και Ιράν δεν άφησαν εκτός το Ντουμπάι.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση κλιμακώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση κλιμακώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου

«Συμφέρον του ελληνικού λαού είναι να δυναμώσει η πάλη για την απεμπλοκή της Ελλάδας απ’ τον πόλεμο», επισημαίνει το ΚΚΕ για τις εξελίξεις στην Κύπρο και ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Απόρρητο