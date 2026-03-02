Ο στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την οριστική εξάλειψη της τρυπανοσωμίασης παίρνει νέα δυναμική: μια νέα θεραπεία διευκολύνει θεαματικά την αντιμετώπιση της διαβόητης ασθένειας που μεταδίδεται από την αφρικανική μύγα τσε-τσε.

Η τρυπανοσωμίαση, η οποία προκαλείται από το παρασιτικό πρωτόζωο Trypanosoma brucei, ονομάζεται και «ασθένεια του ύπνου» επειδή προσβάλλει τον εγκέφαλο και προκαλεί διαταραχές του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης. Προκαλεί επίσης δραματικές αλλαγές της συμπεριφοράς, επιθετικότητα ή ακόμα και ψύχωση.

Τη δεκαετία του 2000, στρατιώτες που μολύνονταν από μύγες στο εμπόλεμο Σουδάν επιτίθεντο σε νοσοκόμες ή εγκατέλειπαν το νοσοκομείο πριν ολοκληρωθεί η πολυήμερη φαρμακευτική θεραπεία, αναφέρει ο δικτυακός τόπος του Science.

Μέχρι τη δεκαετία του 1990, δεκάδες χιλιάδες κρούσματα καταγράφονταν κάθε χρόνο στην Αφρική, όμως ο αριθμός έπεσε σε μερικές εκατοντάδες περιστατικά ανά έτος χάρη στη βελτίωση των θεραπειών και τα προγράμματα καταπολέμησης της μύγας τσε-τσε.

Κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2022 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό έδειξε ότι η νέα θεραπεία αντιμετωπίζει περισσότερο από το 95% των κρουσμάτων τρυπανοσωμίασης. Είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χορήγηση, καθώς αποτελείται από τρία χάπια που λαμβάνονται εφάπαξ.

Το νέο φάρμακο, με την ονομασία ακοριζιβορόλη, όχι μόνο μειώνει τη διάρκεια της θεραπείας αλλά επιπλέον καταργεί την ανάγκη επίσκεψης σε νοσοκομείο, ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις φτωχές αφρικανικές χώρες όπου οι υποδομές υγείας είναι ανεπαρκείς.

Η βελτίωση είναι σημαντική. Σήμερα, τα ήπια κρούσματα τρυπανοσωμίασης αντιμετωπίζονται με έναν συνδυασμό χαπιών και ενδοφλέβιων ενέσεων, ενώ στα σοβαρά κρούσματα χορηγείται ένα χάπι, η φεξινιδαζόλη, το οποίο όμως πρέπει να λαμβάνεται καθημερινά για 10 ημέρες.

Για να ξεχωρίσου τα ήπια από τα σοβαρά κρούσματα, οι γιατροί πρέπει πρώτα να πραγματοποιούν οσφυονωτιαία παρακέντηση για να λάβουν δείγματα του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και να ελέγξουν με μικροσκόπιο για την παρουσία του παρασίτου.

Δεδομένου ότι η ακοριζιβορόλη αντιμετωπίζει τόσο τα ήπια όσο και τα σοβαρά κρούσματα, ουσιαστικά καταργεί την ανάγκη για αυτή την επεμβατική και επώδυνη εξέταση. Καταργεί επίσης τις εξετάσεις βιολογικών δειγμάτων στο μικροσκόπιο, καθώς μπορεί να χορηγείται σε όλους τους ασθενείς που βγαίνουν θετικοί σε ένα απλό τεστ αντισωμάτων.

Η ακοριζιβορόλη αναπτύχθηκε από την ελβετική μη κερδοσκοπική οργάνωση Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi), η οποία συνεργάστηκε με την γαλλική φαρμακοβιομηχανία Sanofi για την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) αυτή την εβδομάδα.

Το πράσινο φως του EMA ανοίγει το δρόμο για αδειοδότηση σε αφρικανικές χώρες όπως το Κογκό και για ένταξη του φαρμάκου στη λίστα συνιστώμενων θεραπειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η Sanofi θα προσφέρει το φάρμακο δωρεάν.

Ο ΠΟΥ έχει θέσει ως στόχο να εξαλείψει μέχρι το τέλος της δεκαετίας το T. brucei gambiense, το υποείδος του παρασίτου που προκαλεί τα περισσότερα κρούσματα σε ανθρώπους.

Ένα δεύτερο υποείδος, το T. brucei rhodesiense, προσβάλλει τον άνθρωπο σπάνια και θεωρείται δύσκολο να εκριζωθεί λόγω της παρουσίας του σε άγρια ζώα.