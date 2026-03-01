sports betsson
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Ολυμπιακός – Εθνικός 5-0: Ασταμάτητες οι Ερυθρόλευκες, συνεχίζουν με 11/11
Ποδόσφαιρο 01 Μαρτίου 2026, 15:10

Ολυμπιακός – Εθνικός 5-0: Ασταμάτητες οι Ερυθρόλευκες, συνεχίζουν με 11/11

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 5-0 του Εθνικού για την 11η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής για το ποδόσφαιρο γυναικών και συνεχίζει με το απόλυτο 11/11 στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 5-0 του Εθνικού Πειραιώς για την 11η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής στο ποδόσφαιρο γυναικών και συνεχίζει με το απόλυτο 11/11 στο πρωτάθλημα.

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού δημιούργησαν πάρα πολλές ευκαρίες, είχαν δοκάρια και είχαν τις προϋποθέσεις να κάνουν τον δείκτη του σκορ ακόμα μεγαλύτερο με την συγκομιδή τους τελικά να σταματάει στα πέντε γκολ. Τα γκολ πέτυχαν Γιάννου (2), Κατσάνου (2) και Βενιαμίν.

Με εξαιρετική άμυνα και επιθετικό ποδόσφαιρο, τα κορίτσια του Θρύλου, που αγωνίστηκαν με αρκετές απουσίες, χωρίς τις Λόγου, Πελεκούδα, Δημητρίου και Σιαπλαούρα, κυριάρχησαν απόλυτα στο ματς, πέτυχαν πέντε τέρματα στο πρώτο ημίχρονο και επικράτησαν με χαρακτηριστική άνεση του Εθνικού στο Ρέντη, συνεχίζοντας με το απόλυτο των 11 νικών και 33 βαθμών την πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Τα γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός

Πιο αναλυτικά, στο 13ο λεπτό, ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ (1-0), με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι της Βενιαμίν και διπλασίασε τα τέρματά του, με σκόρερ την Γιάννου (19). Στο 34ο και 42ο λεπτό, η Κατσάνου «βρήκε» δίχτυα, για το 4-0 των «ερυθρόλευκων», με την Γιάννου να «χτυπάει» ξανά (44), για το 5-0 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε το προβάδισμά του και έφτασε σε μία άνετη νίκη (5-0) κόντρα στον Εθνικό.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Ματζάνα, Μισιρλή, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη, Κατσάνου, Τρυγούτη, Τζανή, Γιάννου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Φεγγούλη, Βαλκάνη).

Headlines:
Πετρέλαιο
Ιράν: Ο πόλεμος απειλεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό

Ιράν: Ο πόλεμος απειλεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό

Κόσμος
Ιράν και Ισραήλ ανταλλάσσουν σφοδρά χτυπήματα – Εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου

Ιράν και Ισραήλ ανταλλάσσουν σφοδρά χτυπήματα – Εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Super League 2 01.03.26

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε μέσω live streaming από το MEGA News την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος για την 3η αγωνιστική των play offs της Super League 2.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
Super League 2 01.03.26

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε μέσω live streaming από το MEGA News την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος για την 3η αγωνιστική των play offs της Super League 2.

Σύνταξη
Ο Εμμανουήλ Καραλής, η αγκαλιά με τον πατέρα του, ο Ντουμπλάντις και η κλήση του Μπούμπκα (pic, vids)
Στίβος 01.03.26

Ο Εμμανουήλ Καραλής, η αγκαλιά με τον πατέρα του, ο Ντουμπλάντις και η κλήση του Μπούμπκα (pic, vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία και όσα έγιναν στην Παιανία δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ – Ο αθλητής του Ολυμπιακού πέρασε για πάντα στο πάνθεον του παγκόσμιου στίβου

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός

Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Εθνικός για την 11η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών.

Σύνταξη
H εξαιρετική εμφάνιση που έκανε ο Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ, «διπλός» ο Χιτικούδης
Μπάσκετ 01.03.26

H εξαιρετική εμφάνιση που έκανε ο Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ, «διπλός» ο Χιτικούδης

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νεοκλής Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ από τους Νορθ Καρολάινα – Φοβερός ο «διπλός» Νικόλας Χιτικούδης στη νίκη του Ρόμπερτ Μόρις

Σύνταξη
Ντεμπούτο με νέα πρόσωπα για Γρηγορίου – Πώς θα παίξει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Ντεμπούτο με νέα πρόσωπα για Γρηγορίου – Πώς θα παίξει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα του σημερινού (1/3, 20.00) εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - Πώς θα παίξει ο Άρης στη Λεωφόρο...

Σύνταξη
Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι
Euroleague 01.03.26

Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και το συμβόλαιο που θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι – Τα δεδομένα για την Μπαρτσελόνα, τα σενάρια για τον Ολυμπιακό και στη… μέση η Ζαλγκίρις.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Στα 20 μου ήξερα τα πάντα για τον θάνατο: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του «πάντα χαμογελαστού» Μάρτιν Σορτ
Τραγωδίες παντού 01.03.26

Στα 20 μου ήξερα τα πάντα για τον θάνατο: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του «πάντα χαμογελαστού» Μάρτιν Σορτ

Ο Μάρτιν Σορτ το βράδυ της Δευτέρας είπε «αντίο» στην κόρη του Κάθριν, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της. Αυτό δεν ήταν το μοναδικό τραγικό γεγονός που «χτύπησε» τον 75χρονο γνωστό ηθοποιό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
Super League 2 01.03.26

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε μέσω live streaming από το MEGA News την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος για την 3η αγωνιστική των play offs της Super League 2.

Σύνταξη
Πάπας Λέων για τον πόλεμο στο Ιράν: «Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο»
Κόσμος 01.03.26

«Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο» - Το μήνυμα του Πάπα για τον πόλεμο στο Ιράν

Τη βαθιά ανησυχία του εξέφρασε ο Πάπας Λέων ΙΔ' για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν, τονίζοντας ότι «η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές ούτε με όπλα»

Σύνταξη
Ιράν: Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ
Κόσμος 01.03.26

Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ

Η επίθεση στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.

Σύνταξη
Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι
Culture Live 01.03.26

Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι

Ο Σούπερμαν έχει πίσω του μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές στην ιστορία των κόμικς, όμως η μεταφορά του «The Death of Superman» στο νέο DC Universe θα έμοιαζε πρόωρη και προβλέψιμη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026
inTickets 01.03.26

Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη τους κυκλοφορία και δέκα από την τελευταία τους εμφάνιση, τα Ημισκούμπρια επιστρέφουν για ένα και μοναδικό live στην Πλατεία Νερού, το Σάββατο 20 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens 2026.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε μεταξύ άλλων την οδύνη του «για τον άδικο χαμό των μαθητριών και των μαθητών στο Ιράν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ»

Σύνταξη
Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή
Είχαν τσακωμούς 01.03.26

Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό - Τη Δευτέρα η νεκροτομή της

Ο 38χρονος υποστήριξε στις Αρχές ότι βρήκε τη σύντροφό του πεσμένη στις σκάλες, μέσα σε λίμνη αίματος - Γείτονες αναφέρου ότι άκουγαν συχνά φασαρίες και τσακωμούς από το σπίτι τους στον Κολωνό

Σύνταξη
Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν
Ελλάδα 01.03.26

Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν

Με κεντρικό σύνθημα στο πανό του ΠΑΜΕ «Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή. Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή», οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους λαούς της Μέσης Ανατολής.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Ιράν: Ο πόλεμος μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού
Διεθνής Οικονομία 01.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού

Η διακοπή των τεράστιων εξαγωγών ενέργειας της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες οικονομικές συνέπειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο Εμμανουήλ Καραλής, η αγκαλιά με τον πατέρα του, ο Ντουμπλάντις και η κλήση του Μπούμπκα (pic, vids)
Στίβος 01.03.26

Ο Εμμανουήλ Καραλής, η αγκαλιά με τον πατέρα του, ο Ντουμπλάντις και η κλήση του Μπούμπκα (pic, vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία και όσα έγιναν στην Παιανία δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ – Ο αθλητής του Ολυμπιακού πέρασε για πάντα στο πάνθεον του παγκόσμιου στίβου

Σύνταξη
Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες
Κόσμος 01.03.26

Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες

«Πολίτες του Ιράν τώρα είναι η ώρα να ενώσετε τις δυνάμεις σας για να ανατρέψετε το καθεστώς και να εξασφαλίσετε το μέλλον σας», αναφέρει ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στους Ιρανούς

Σύνταξη
Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν

Το αρχαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλικό κείμενο που έχει διασωθεί, ηλικίας άνω των 2.100 ετών, απομακρύνθηκε από το Μουσείο του Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, μετά τις έκτακτες οδηγίες των αρχών εν μέσω της κρίσης με το Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ελ. Βενιζέλος»: Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από Αθήνα με προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» που έχουν προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή

Από χθες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Χάιφα, Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός

Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Εθνικός για την 11η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών.

Σύνταξη
Κηφισιά: Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα – Δεν είχε δίπλωμα οδήγησης
Ελλάδα 01.03.26

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα - Παραβίασε «κόκκινο» για να διαφύγει, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης

Συνελήφθη χθες 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν με 197 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ/ώρα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ιράν: Δεν κακοκαρδίζει Ισραήλ – ΗΠΑ, αλλά «πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση»
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Μητσοτάκης για Ιράν: Δεν κακοκαρδίζει Ισραήλ – ΗΠΑ, αλλά «πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για την ανάγκη να υπάρξει αποτελεσματικός «έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου», κάνει όμως και μια αναφορά στο διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
Ομοβροντία διαψεύσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία στα περί στόχευσής της από ιρανικούς πυραύλους
Κόσμος 01.03.26 Upd: 14:58

Ομοβροντία διαψεύσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία στα περί στόχευσής της από ιρανικούς πυραύλους

Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή» για την Κύπρο. Και ο Κύπριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον βρετανό πρωθυπουργό τόνισε ότι δεν υπήρξε απειλή για το νησί.

Σύνταξη
