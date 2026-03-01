Ο Κόντης και η… παρερμηνεία για τον Παναθηναϊκό

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε μετά την άνετη νίκη του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο επί της ΑΕΛ και αναφέρθηκε και σε μια… παρερμηνεία σε δηλώσεις που έκανε για τον Παναθηναϊκό.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Κόντης:

«Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες, σήμερα έκαναν μια ολοκληρωμένη εμφάνιση στο πρώτο μέρος, βρήκαν λύσεις, θάρρος να παίξουν απέναντι σε έναν αντίπαλο με τον ίδιο σχηματισμό και δεν είναι εύκολο να βρίσκεις λύσεις. Θεωρώ ότι σκεπτόμενοι οι παίκτες μπορούν να κάνουν την διαφορά και εμείς έχουμε παίκτες που έβγαλαν προσωπικότητα, καλές συνεργασίες, πάθος και όλα αυτά τα στοιχεία που σου αρέσει να τα βλέπεις ως φίλαθλος της ομάδας. Και δεν μπορώ να μην πω ξανά μπράβο γιατί αυτή η νίκη αξίζει ολοκληρωτικά στους παίκτες», ανέφερε αρχικά και έπειτα τοποθετήθηκε για τα όσα είπε και άκουσε μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό:

«Παρερμηνεύτηκε η δήλωση μου, είπα ότι η Κηφισιά μας πίεσε πιο ψηλά, είχαμε πρόβλημα με τις πάσες μας αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μας πίεσε τόσο ψηλά, αυτό ήταν εντελώς αγωνιστικό. Προς Θεού αν μπορούμε να σκεφτούμε και να πω ότι η Κηφισιά είχε μεγαλύτερη δυναμική από τον Παναθηναϊκό.

Σημαντικό είναι να μην βάζουμε απλά έναν τίτλο αλλά όλη την δήλωση. Εγώ λέω πως είναι σημαντικό για τον ΟΦΗ να βρίσκουμε λύσεις και συμφωνώ ότι η ομάδα μας έχει δείξει ότι μπορεί να βρίσκει λύσεις σε όλα τα παιχνίδια, αρκεί να το πιστέψουν οι παίκτες και να το κάνουν με θάρρος», κατέληξε ο 50χρονος προπονητής.