Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Η εβδομάδα τελείωσε με μια απότομη γεωπολιτική κλιμάκωση: κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ακολουθούμενες από αντίποινα που επηρέασαν το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, την Ιορδανία και το Ιράκ.

Οι πρώτες επιδράσεις έχουν φανεί στις διαταραχές που έχουν εμφνιστεί στις κύριες θαλάσσιες οδούς -συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ- και στην περιφερειακή εναέρια κυκλοφορία. Τα αεροδρόμια στη Μέση Ανατολή παραμένουν κλειστά ή λειτουργούν με περιορισμούς, την ιδια στιγμή που σκάφος που έπλεε βόρεια του Ομάν και ανατολικά των Στενών, επλήγη από άγνωστο βλήμα πάνω από την ίσαλο γραμμή, ανέφερε βρετανική υπηρεσία.

Πριν τη σύγκρουση

«Το πιο δραματικό γεγονός της εβδομάδας έλαβε χώρα μετά το κλείσιμο της Παρασκευής και πιθανότατα θα πυροδοτήσει τις κινήσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων μόλις ανοίξουν οι αγορές», εκτιμά ο οικονομολόγος Ελ Εριάν με ανάρτησή του στο Linkedin.

Οι αγορές ήταν ήδη σε έξαρση πριν από το Σαββατοκύριακο. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κάτω από το 4,0%, αντανακλώντας όχι μόνο τις γεωπολιτικές εντάσεις αλλά και τις οικονομικές ανησυχίες. Αυτές περιλάμβαναν ανησυχίες στην αγορά εργασίας μετά την ανακοίνωση της Block για μείωση του εργατικού δυναμικού κατά 40% και ανανεωμένους φόβους στις ιδιωτικές πιστωτικές αγορές, που εντάθηκαν από μια έκθεση της UBS που προειδοποιούσε ότι τα ποσοστά αθέτησης θα μπορούσαν να φτάσουν το 15%.

Στο μέτωπο των δεδομένων, η καταναλωτική εμπιστοσύνη των ΗΠΑ εξέπληξε ανοδικά, αυξανόμενη στο 91,2 έναντι προσδοκιών για 86,6. Το κέρδος οφείλεται αποκλειστικά σε ισχυρότερες μελλοντικές προσδοκίες, ενώ οι τρέχουσες συνθήκες αποδυναμώθηκαν, θεωρεί ο διαπρεπής οικονομολόγος.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παρέμειναν αυξημένες στο 4,4%. Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού του Ιανουαρίου ήταν πιο ζεστά από το αναμενόμενο: ο δομικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ΔΤΠ) αυξήθηκε κατά 0,8% (έναντι πρόβλεψης 0,3%), το υψηλότερο από τις αρχές του 2022, ωθώντας τον ετήσιο δομικό ΔΤΠ στο 3,6%. Ο βασικός ΔΤΠ ξεπέρασε επίσης τις προσδοκίες.

Όπως επισήμανε ο Ελ Εριάν, αυτά τα στοιχεία ενισχύουν τις ανησυχίες ότι το «τελευταίο μίλι» ελέγχου του πληθωρισμού παραμένει δύσκολο. Στην Ευρωζώνη, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε ένα έτος μειώθηκαν ελαφρώς, ενώ οι τριετείς προοπτικές κινήθηκαν υψηλότερα.

Στις αγορές συναλλάγματος, το ιαπωνικό γεν αποδυναμώθηκε μετά από αναφορές ότι η Πρωθυπουργός Τακαΐτσι αντιτάχθηκε σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Οι μετοχές παρέμειναν υπό πίεση, με τον NASDAQ να καταγράφει την έκτη απώλειά του σε επτά εβδομάδες. Οι ροές ασφαλών καταφυγίων ώθησαν τον χρυσό κοντά στα 5.300 δολάρια ανά ουγγιά, το ασήμι αυξήθηκε ακόμη πιο απότομα και οι τιμές του πετρελαίου ολοκληρώθηκαν υψηλότερα.

«Καυτή» εβδομάδα λόγω Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ

Το ημερολόγιο της επόμενης εβδομάδας ήταν ήδη βαρύ και τώρα περιπλέκεται περαιτέρω λόγω της γεωπολιτικής κλιμάκωσης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι βασικές ανακοινώσεις περιλαμβάνουν την Μηνιαία Έκθεση για την Απασχόληση, την ISM Manufacturing and Services, τον ΔΤΠ, τις Λιανικές Πωλήσεις και το Beige Book της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Στην Ευρώπη, οι επενδυτές θα παρακολουθούν τον πληθωρισμό ΔΤΚ και ΔΤΠ, το ΑΕΠ, τις Λιανικές Πωλήσεις και την Ανεργία.

Η Ιαπωνία θα αναφέρει στοιχεία για την Εμπιστοσύνη των Καταναλωτών, τον Δείκτη Προμηθειών (PMI) και την Ανεργία.

Το Μεξικό θα δημοσιεύσει στοιχεία για τον ΔΤΚ και την Έρευνα Οικονομολόγων της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναφέρει τον ΔΤΚ. Τα επίσημα στοιχεία για την αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας θα παρακολουθούνται επίσης στενά.

Το διπλό χτύπημα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η σύγκρουση προκαλεί άμεσο σοκ στις αλυσίδες εφοδιασμού πέρα ​​από τις κύριες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Ακόμα και χωρίς το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα ήδη υλοποιούνται.

Τα ασφάλιστρα για τις αποστολές μέσω της περιοχής αυξάνονται ραγδαία, με ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες να αποσύρουν εντελώς την κάλυψη. Τα φορτηγά πλοία αναδρομολογούνται ή επιστρέφουν στα μέσα του ταξιδιού για να αποφύγουν τις ζώνες κινδύνου. Η πολιτική αεροπορία αντιμετωπίζει ξαφνικά κλεισίματα εναέριου χώρου και δαπανηρές εκτροπές, αυξάνοντας τα έξοδα καυσίμων και λειτουργίας. Αυτές οι τριβές προσθέτουν νέα πίεση στα ήδη ευάλωτα παγκόσμια δίκτυα εφοδιασμού.

Ανακούφιση από τον ΟΠΕΚ+

Παρόλο που ο ΟΠΕΚ+ ανακοίνωσε μια προκαταρκτική συμφωνία για την αύξηση της παραγωγής τον Απρίλιο κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα, το όφελος μπορεί να αντισταθμιστεί από τα σημεία συμφόρησης στις μεταφορές και τη διαμετακόμιση. Η αυξημένη παραγωγή δεν έχει μεγάλη χρησιμότητα εάν το πετρέλαιο δεν μπορεί να κινηθεί ομαλά μέσα από κρίσιμα σημεία συμφόρησης.

Για τις εταιρείες, το επεισόδιο υπογραμμίζει την ανάγκη για ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού και μια μετατόπιση από τα μοντέλα αποδοτικότητας «just-in-time» προς πιο ισχυρές στρατηγικές αποθεμάτων «just-in-case».

Άνεμος… στασιμοπληθωρισμού

Ο συνδυασμένος αντίκτυπος των υψηλότερων τιμών ενέργειας, των διαταραχών εφοδιασμού και των παρατεταμένων πιέσεων στον πληθωρισμό αυξάνει τον κίνδυνο ανανέωσης του στασιμοπληθωρισμού – βραδύτερης ανάπτυξης παράλληλα με την αύξηση του κόστους. Η παγκόσμια οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα, αλλά αυτό αντιπροσωπεύει ένα ακόμη εξωτερικό σοκ. Οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ένα ολοένα και πιο δύσκολο πολιτικό περιβάλλον καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται ενώ οι κίνδυνοι πληθωρισμού παραμένουν αυξημένοι.

Στη σφαίρα του Ελ Εριάν

Συνολικά, το περιβάλλον όπως πλέον έχει διαμορφωθεί, ενισχύει τρία καθοριστικά θέματα για το επόμενο έτος, σύμφωνα και με τον Ελ Εριάν.

Αρχικά τη μεταβλητότητα, με ξαφνικές, καθοδηγούμενες από ειδήσεις και εξελίξεις επικαιρότητας διακυμάνσεις της αγοράς.

Τη διασπορά, λόγω της αυξανόμενης απόκλισης μεταξύ της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων και ολόκληρου του τομέα.

Αλλά και τον κατακερματισμό που επέρχεται, με συνεχιζόμενες ρωγμές στο παγκόσμιο εμπόριο, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την πολυμερή συνεργασία.

Πηγή: ΟΤ