Η γη της ελιάς: Κουτσομπολιά και αλήθειες

Οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς» είναι καταιγιστικές. Οι υποψίες του Λυκούργου φουντώνουν και η απόφαση του Κωνσταντίνου να πάρει διαζύγιο από την Ισμήνη πέφτει σαν κεραυνός εν αιθρία.

Παράλληλα, τα κουτσομπολιά για τη σχέση του Κωνσταντίνου με τη Φρύνη διαδίδονται και θορυβούν τη Μάνη.

Απόψε, στις 22.00.

Αναλυτικά η περίληψη του αποψινού επεισοδίου της σειράς Η γη της ελιάς

Ο Παυλής σοκάρεται από την αλήθεια που μαθαίνει σχετικά με τη Δάφνη, από την άλλη, όμως, δείχνει σκεπτικός και δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τις πληροφορίες. Η Ασπασία μεταφέρεται στο χειρουργείο με καρδιακό επεισόδιο και η Κούλα με τον Λεοντιάδη ανησυχούν πάρα πολύ για εκείνη. Ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη περνούν τις τελευταίες ξέγνοιαστες ώρες στην Αθήνα.

Παράλληλα, η Αθηνά και η Μαργαρίτα μαθαίνουν για το παράνομο ζευγάρι και συνειδητοποιούν ότι ο Τζον το ήξερε εδώ και καιρό. Την ίδια ώρα, οι υποψίες του Λυκούργου φουντώνουν, χωρίς όμως να έχει απτές αποδείξεις στα χέρια του. Ο Μιχάλης συμβουλεύει τον Κουράκο να πλησιάσει τη Δάφνη, μήπως καταφέρει να της αποσπάσει καμιά πληροφορία για το κύκλωμα. Η Μαριλένα κι ο Λυκούργος ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους στη δίκη της Ασπασίας και συλλέγουν μάρτυρες.

Η Κατερίνα επανεμφανίζεται κι εκβιάζει τον Αντώνη, ζητώντας άλλες 100.000 ευρώ. Ο Κωνσταντίνος εκμυστηρεύεται στον Λυκούργο ότι θα ζητήσει διαζύγιο μόλις γεννήσει η Ισμήνη.

