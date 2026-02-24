science
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Η Αθήνα γίνεται πιο «έξυπνη»
Περιβάλλον 24 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Η Αθήνα γίνεται πιο «έξυπνη»

Αισθητήρες που μετρούν την κυκλοφορία και την ποιότητα του αέρα, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και αισθητήρες πληρότητας στους κάδους απορριμάτων, συνθέτουν το νέο τεχνολογικό τοπίο που δημιουργεί ο Δήμος Αθηναίων

ΡεπορτάζΕύη Σαλτού
A
A
Spotlight

Η Αθήνα αλλάζει πρόσωπο. Πίσω από τα νεοκλασικά και τους ιστορικούς δρόμους αναπτύσσεται ένα αόρατο δίκτυο τεχνολογίας που φιλοδοξεί να μετατρέψει την πρωτεύουσα σε μια σύγχρονη «έξυπνη πόλη». Αισθητήρες που μετρούν την κυκλοφορία και την ποιότητα του αέρα, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια αλλά και αισθητήρες πληρότητας στους κάδους απορριμμάτων συνθέτουν το νέο τεχνολογικό τοπίο.

Το ερώτημα, λοιπόν, που γεννάται είναι πόσο γρήγορα η ελληνική πρωτεύουσα μπορεί να μπει στον χάρτη των ευρωπαϊκών «smart cities»; Και η αλήθεια είναι πως ήδη ο Δήμος Αθηναίων έχει προχωρήσει σε μια σειρά από «έξυπνες» αλλαγές για τον σκοπό αυτόν.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Υποδομών Καθαριότητας περιλαμβάνει 360 οχήματα καθαριότητας εξοπλισμένα με τηλεματικά συστήματα, δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και καταγραφής, ενώ 50 οχήματα αποκομιδής εξοπλίζονται με συστήματα ζύγισης. Παράλληλα, 145 αισθητήρες αναγνώρισης εγκαθίστανται σε κάδους απορριμμάτων, όπου κάθε κάδος θα έχει μοναδικό ID που αναγνωρίζεται αυτόματα από την αποκομιδή και σταδιακά θα μπαίνουν και 1.000 αισθητήρες πληρότητας για κάδους, που θα μεταδίδουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για καλύτερη δρομολόγηση.

Στον δρόμο προς την «έξυπνη» πόλη, προτεραιότητα, όπως λένε τα στελέχη του Δήμου Αθηναίων, έχει η «έξυπνη» γειτονιά. Για τον σκοπό αυτόν, αναπτύσσονται ψηφιακές υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση έξυπνου εξοπλισμού και την ανάπτυξη πλατφορμών που επιτρέπουν την παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών, την παροχή συνδεσιμότητας και την ενημέρωση των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο του δήμου (WiFi) έχει ήδη τοποθετηθεί σε πλατείες, όπως και περιβαλλοντικοί αισθητήρες, που μετρούν θερμοκρασία, υγρασία, σωματίδια και ρύπους. Παράλληλα, τοποθετούνται σταθμοί φόρτισης για κινητά και άλλες φορητές συσκευές, όπως και συστήματα ψηφιακής σήμανσης. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός σε συνολικά 42 γειτονιές.

Με ένα σύστημα Εξοικονόμησης Πόρων Σχολικών Κτιρίων και Υποδομών, ο Δήμος Αθηναίων επιχειρεί τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ορθολογικής διαχείρισης πόρων (ενέργειας, νερού και καυσίμων) στα σχολικά κτίρια. Πώς; Μέσα από την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης (αισθητήρες, ασύρματες συσκευές επικοινωνίας, μονάδες τηλεμετρίας) καταναλώσεων πόρων στα σχολικά κτίρια, αλλά και την παροχή εργαλείων λήψης αποφάσεων για τον δήμο, όπως για παράδειγμα ο εντοπισμός υπερκαταναλώσεων. Ηδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε 83 σχολικές μονάδες και συνεχίζονται οι εγκαταστάσεις και στα υπόλοιπα.

Τέλος, τον επόμενο μήνα (το αργότερο τον Απρίλιο) αναμένεται να… κυκλοφορήσει ο Προσωποποιημένος Πολιτοκεντρικός Πανόπτης Πόλης, μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, που θα παρέχει απλοποίηση διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας καθώς και ενοποιημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες από όλα τα νομικά πρόσωπα και τους φορείς του δήμου.

«Η Αθήνα μετατρέπεται σε smart city. Υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με στόχο τη δημιουργία μιας «έξυπνης πόλης» που θα αλλάξει στην πράξη την καθημερινότητα όλων μας. Η κορυφαία διάκριση «Smart City of the Year», που απέσπασε η Αθήνα στα φετινά «Best City Awards», επιβεβαιώνει ότι όταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός σχεδιάζεται με επίκεντρο τον πολίτη και το περιβάλλον, μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματικές υπηρεσίες και καλύτερη διαχείριση πόρων. Από την ολοκληρωμένη διαχείριση της καθαριότητας σε πραγματικό χρόνο με τα 360 απορριμματοφόρα με τηλεματική και τους 1.000 αισθητήρες σε κάδους και την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων για την εξοικονόμηση πόρων έως τις Ψηφιακές Υπηρεσίες Εξυπνης Γειτονιάς, χτίζουμε βήμα βήμα ένα ενιαίο οικοσύστημα που κάνει τον δήμο πιο ανθρώπινο και φιλικό για κατοίκους κι επισκέπτες» δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Δασμοί Τραμπ: Επί ποδός οι Έλληνες εξαγωγείς – Τα νέα δεδομένα

Δασμοί Τραμπ: Επί ποδός οι Έλληνες εξαγωγείς – Τα νέα δεδομένα

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε
Διάστημα 23.02.26

Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε

Ερμής. Αφροδίτη, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας θα είναι για λίγο ορατοί στον νοτιοδυτικό ουρανό λίγα λεπτά μετά τη Δύση. Τέσσερις από τους πλανήτες θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

Σύνταξη
Γιατί η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από ακραία φαινόμενα – Η επιστημονική εξήγηση
Περιβάλλον 23.02.26

Γιατί η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από ακραία φαινόμενα – Η επιστημονική εξήγηση

Η Δυτική Ελλάδα βιώνει εντονότερα και πιο συχνά ακραία φαινόμενα - Ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Αθανάσιος Αργυρίου, εξηγεί τους λόγους

Σύνταξη
Χιονοστιβάδες: Τι αλλάζει με την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.02.26

Χιονοστιβάδες: Τι αλλάζει με την κλιματική κρίση

Μελέτες υποδηλώνουν ότι η κλιματική αλλαγή θα κάνει τις χιονοστιβάδες μικρότερες και λιγότερο συχνές, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας λιώνει το χιόνι και συντομεύει τη σεζόν.

Σύνταξη
Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή
Ετοιμάζονται 22.02.26

Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή

Στη δεκαετία που ακολουθεί, θα κληθούμε να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές σκέφτονται και τα ρομπότ κινούνται ανάμεσά μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γεώτρηση-ρεκόρ στην Ανταρκτική αποκαλύπτει 23 εκατομμύρια χρόνια κλιματικής ιστορίας
Χρονοκάψουλα στον πάγο 20.02.26

Γεώτρηση-ρεκόρ στην Ανταρκτική αποκαλύπτει 23 εκατομμύρια χρόνια κλιματικής ιστορίας

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι το κάλυμμα πάγου στη Δυτική Ανταρκτική είχε υποχωρήσει στο μακρινό παρελθόν, κάτι που μπορεί να συμβεί και στο μέλλον με καταστροφικές συνέπειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA
Συμβάν Τύπου Α 20.02.26

Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA

Οι βλάβες του Starliner στο ταξίδι προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε «σοβαρό ατύχημα». Στη Γη, στελέχη της NASA και της Boeing τσακώνονταν για την επιστροφή του πληρώματος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά
Woman 24.02.26

H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά

Παρά την ιστορική πρωτιά της Ισλανδίας και την πρόοδο στην εκπαίδευση, η γυναικεία εκπροσώπηση στην ανώτατη ηγεσία παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» της παγκόσμιας οικονομίας.

Σύνταξη
Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν
Ακροδεξιός κίνδυνος 24.02.26

Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν

Τα σχέδια των ΗΠΑ να χρηματοδοτήσουν δεξαμενές σκέψης που είναι ευθυγραμμισμένες με το MAGA στην Ευρώπη απαιτούν μια δυναμική αντι-ηγεμονική απάντηση από τις δημοκρατικές δυνάμεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κηφισιά: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ» – Έτρεχε για δέκα χιλιόμετρα
Ελλάδα 24.02.26

Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ» - Έτρεχε με υψηλές ταχύτητες για 10 χιλιόμετρα

Ο 72χρονος αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο με την αστυνομία στη συνέχεια να τον καταδιώκει από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε

Σύνταξη
Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία – Η αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ ΠΠ
Κόσμος 24.02.26

Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία – Η αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ ΠΠ

Η «ολιγοήμερη στρατιωτική επιχείρηση» του Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Ουκρανία, που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, μετατράπηκε σε πόλεμο που συνεχίζεται 4 χρόνια μετά χωρίς ορατό τέλος

Σύνταξη
Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν
Κόσμος 24.02.26

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

 Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι της Ταϊβάν και έγινε σε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων

Σύνταξη
Δασμοί, διχασμός, δημοσκοπήσεις: Ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο για την Κατάσταση της Ένωσης εν μέσω αμφισβήτησης
Μετράει ρωγμές 24.02.26

Δασμοί, διχασμός, δημοσκοπήσεις: Ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο για την Κατάσταση της Ένωσης εν μέσω αμφισβήτησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβαίνει στο βήμα του Καπιτωλίου για να διακηρύξει μια «χρυσή εποχή» που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη φτάσει. Όμως η πραγματικότητα είναι λιγότερο θριαμβευτική

Σύνταξη
Από τον Έπσταϊν στις αρχαιότητες των Χμερ: Οι σκιές γύρω από τη συλλογή του Λέον Μπλακ
Αυτοκρατορία των Χμερ 24.02.26

Από τον Έπσταϊν στις αρχαιότητες των Χμερ: Οι σκιές γύρω από τη συλλογή του Λέον Μπλακ

Έγγραφα του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για καμποτζιανές αρχαιότητες στη συλλογή του Λέον Μπλακ, εγείροντας ερωτήματα για την προέλευσή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το ολοκληρωτικό πέπλο στην Ευρώπη
Αυξάνονται οι πολέμιοι 24.02.26

Το ολοκληρωτικό πέπλο στην Ευρώπη

Οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη επιβάλει ολική ή μερική απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ στους δημόσιους χώρους και η αντιπαράθεση κορυφώνεται

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι
«Success story» 24.02.26

Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι

Τι είναι η ανάπτυξη; Είναι η μακροχρόνια αύξηση της πραγματικής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών μιας χώρας, η οποία συνήθως μετράται μέσω του πραγματικού ΑΕΠ. Η Ελλάδα τα καταφέρνει ή μήπως όχι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά
Ιστορία 24.02.26

Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά

«Υπάρχει μια πλευρά της που πιστεύω ότι οι άνθρωποι ακόμα δεν καταλαβαίνουν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αννα Σαουάι που πρόκειται να ενσαρκώσει την Γιόκο Όνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Αν καταρρεύσει το παραδοσιακό μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω»
Προκλήσεις 24.02.26

Αν καταρρεύσει το μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω» - Σε ένα κόσμο που οι μηχανές θα έχουν το «πάνω χέρι»

Αν η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση φτάσουν στο σημείο να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη εργασία σε μαζική κλίμακα, το παραδοσιακό μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω» θα καταρρεύσει. Το σενάριο όσο τρομακτικό και αν είναι δεν είναι απίθανο και ενδεχομένως θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του αιώνα μας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν
«Σύννεφα» στο Κρεμλίνο 24.02.26

Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά στη Ρωσία και η πολεμική οικονομία του Πούτιν αναζητά εναγωνίως νέα έσοδα, εν μέσω πτώσης στις εξαγωγές πετρελαίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γεννήσεις εκτός γάμου: Ο παγκόσμιος χάρτης μιας σιωπηρής κοινωνικής επανάστασης
Στο 9,7% η Ελλάδα 24.02.26

Γεννήσεις εκτός γάμου: Ο παγκόσμιος χάρτης μιας σιωπηρής κοινωνικής επανάστασης

Από την Κολομβία και τη Χιλή έως την Ελλάδα, την Ιαπωνία και την Τουρκία, τα ποσοστά αποκαλύπτουν βαθιές πολιτισμικές διαφορές και νέες μορφές οικογένειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ουκρανία: 5 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί, σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια
Πέντε τραυματίες 24.02.26

Αιματηρή ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ο πρώην πρόεδρος Γιουν άσκησε έφεση στην καταδίκη του να εκτίσει ισόβια κάθειρξη
Νότια Κορέα 24.02.26

Ο πρώην πρόεδρος Γιουν άσκησε έφεση στην καταδίκη του σε ισόβια

Ο Γιουν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την οργάνωση εξέγερσης με την επιβολή στρατιωτικού νόμου το 2024, και τώρα ασκεί έφεση ενάντια σ' αυτήν την απόφαση.

Σύνταξη
Ρωσία: Αστυνομικός νεκρός και άλλοι 2 τραυματίες σε έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας
Σταθμός Σαβιέλοβα 24.02.26

Αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι 2 τραυματίστηκαν σε έκρηξη στη Μόσχα

Εκρηξη σημειώθηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Σαβιέλοβα της Μόσχας, στην οποία σκοτώθηκαν ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν δύο ακόμη, ενώ νεκρός είναι και ο φερόμενος ως δράστης.

Σύνταξη
Καραϊβική: Περιφερειακή σύνοδος με την παρουσία του Ρούμπιο
CARICOM 24.02.26

Ο Ρόυμπιο σε περιφερειακή σύνοδο στην Καραϊβική

Στη σύνοδο των αρχών κρατών και κυβερνήσεων της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM), η οποία αναμένεται να διεξαχθεί στο αρχιπέλαγος του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, θα συμμετέχει ο Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Κάπου 20 χώρες καταδικάζουν την «de facto προσάρτηση» από το Ισραήλ
Κοινή ανακοίνωση 24.02.26

Δεκάδες χώρες καταδικάζουν την «de facto προσάρτηση» του Ισραήλ στη Δυτική Οχθη

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν κάπου είκοσι χώρες, με την οποία καταδικάζουν «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» την «απαράδεκτη de facto προσάρτηση» του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Σύνταξη
