Σoκ στις ΗΠΑ: Αθλητής του NFL βρέθηκε νεκρός σε γκαράζ

Μία τραγική είδηση από τις ΗΠΑ, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αφού 25χρονος αθλητής του NFL, Ρόνσντεϊλ Μουρ βρέθηκε νεκρός σε γκαράζ, προκαλώντας σοκ στον αμερικάνικο αθλητισμό.

Ο νεαρός αθλητής εντοπίστηκε νεκρός, χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν αυτοπυροβολισμό και έχει ξεκινήσει έρευνα για το θλιβερό περιστατικό.

Το NFL εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν, εκφράζοντας τη συμπαράστασή προς την οικογένεια του και τους οικείους του.

Η ανακοίνωση του NFL