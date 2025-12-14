To NFL επιστρέφει στο Μόναχο

To NFL επιβεβαιώνει τη σταθερή της στροφή προς την ευρωπαϊκή αγορά, ανακοινώνοντας ότι θα διεξαγάγει αγώνες κανονικής περιόδου στο Μόναχο τόσο το 2026 όσο και το 2028. Η βαυαρική πρωτεύουσα, που φιλοξένησε ήδη αγώνες το 2022 και το 2024, επιστρέφει δυναμικά στο διεθνές καλεντάρι της κορυφαίας λίγκας αμερικανικού football, με το Allianz Arena –έδρα της Μπάγερν Μονάχου– να αποτελεί ξανά το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Το Μόναχο προστίθεται στο Βερολίνο, όπου έχουν ήδη προγραμματιστεί αγώνες κανονικής περιόδου για το 2027 και το 2029, διαμορφώνοντας έναν σαφή γερμανικό άξονα στην ευρωπαϊκή στρατηγική της NFL. Συνολικά, η Γερμανία έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα πέντε επίσημους αγώνες της λίγκας: τον πρώτο ιστορικό αγώνα στο Μόναχο το 2022, δύο στη Φρανκφούρτη το 2023, έναν ακόμη στο Μόναχο το 2024 και τον φετινό στο Βερολίνο.

Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Η Γερμανία θεωρείται η μεγαλύτερη αγορά φιλάθλων της NFL στην Ευρώπη, με περίπου 20 εκατομμύρια φίλους του αθλήματος. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της NFL DACH, Αλεξάντερ Στάινφορτ, «η Γερμανία έχει τεράστια στρατηγική σημασία για τη λίγκα στην Ευρώπη και η επιστροφή στο Μόναχο αντανακλά τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της NFL σε αυτή την αγορά».

Παράλληλα, η NFL συνεχίζει να επεκτείνει το διεθνές της αποτύπωμα. Για τη σεζόν 2026 έχουν ήδη επιβεβαιωθεί τρεις ακόμη αγώνες κανονικής περιόδου, ενώ αναμένονται πρόσθετες ανακοινώσεις. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δύο αγώνες στο Λονδίνο, ένας στη Μελβούρνη και ένας στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στο εμβληματικό Μαρακανά. Η γεωγραφική αυτή διασπορά υπογραμμίζει τη φιλοδοξία της NFL να μετατραπεί σε πραγματικά παγκόσμιο πρωτάθλημα, με την Ευρώπη –και ειδικά τη Γερμανία– να κατέχει κεντρικό ρόλο στο σχέδιο αυτό. Μεγαλεπίβολο είναι η αλήθεια…