Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι «αιωνίων» για τη Volley League γυναικών

Μετά το ιστορικό «ραντεβού» με την Μιλάνο στο Ρέντη, για τα playoffs του CEV Champions League, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού επιστρέφει στη «μάχη» του πρωταθλήματος.

Σήμερα Κυριακή (22/2) στις 18:30 (MEGA News), τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό, τον οποίο υποδέχονται στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Volley League.

Πρόκειται για ένα σπουδαίο παιχνίδι για το πρωτάθλημα που έχει και μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες.

Κούμπουρα ενόψει του ματς: «Με τον κόσμο μας για τη νίκη»

Δηλώσεις ενόψει του ντέρμπι έκανε η Μίλιτσα Κούμπουρα, η οποία ανέφερε: «Αύριο (σ.σ. σήμερα (22/2) έχουμε έναν πολύ σημαντικό αγώνα, τόσο ψυχολογικά όσο και βαθμολογικά. Παίζουμε με τον Παναθηναϊκό και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε το καλύτερό μας παιχνίδι και να είμαστε σταθερά σε υψηλό επίπεδο, για να κερδίσουμε. Περιμένουμε τον κόσμο μας να μας βοηθήσει, ώστε να πετύχουμε αυτή τη νίκη».