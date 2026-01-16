Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (16/1): Δράση με ντέρμπι «αιωνίων» στη Volleyleague και classico στη Euroleague

Μπάσκετ

NBA: Υπό διάλυση οι Μπακς, νέα βαριά ήττα από τους Σπερς

Σε ένα ματς που η διαφορά έφτασε έως και τους 39 πόντους, τελικά οι Μιλγουόκι Μπακς είναι και... χαρούμενοι που έχασαν μόλις με 18 (119-101) από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τα «Ελάφια» να συνεχίζουν τις πολύ κακές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα.