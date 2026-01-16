Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (16/1): Δράση με ντέρμπι «αιωνίων» στη Volleyleague και classico στη Euroleague
Αυτό είναι το αναλυτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/1).
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Παρασκευής (16/1) ξεχωρίζουν το ντέρμπι της Volley League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και οι αγώνες της Euroleague, με το Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα να δεσπόζει.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (16/1) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
08:00 Novasports Start WTA 250 Τένις
10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Ουγκό Ουμπέρ Αδελαΐδα Τένις
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Conference League, Νοκ-άουτ Πλέι-Οφ
16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαυροβούνιο – Ισπανία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών
19:30 Novasports 2HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League
19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια Euroleague
21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΖΑΟΝ – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League
21:30 Novasports 6HD Καστεγιόν – Λεγανές Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Αταλάντα Serie A 2025-26
22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Τζιρόνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Μίντλεσμπρο EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κάζα Πία Liga Portugal
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ
