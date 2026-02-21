Για «βιβλικό δικαίωμα» του Ισραήλ στα εδάφη της Μέσης Ανατολής, κάνει λόγο ο Αμερικανός πρεσβευτής

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, υποστήριξε μιλώντας στον podcasters Τάκερ Κάρλσον ότι το Ισραήλ έχει το βιβλικό δικαίωμα να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή – ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της.

«Δεν θα υπήρχε πρόβλημα αν την καταλάμβαναν ολόκληρη», είπε ο Χάκαμπι στον Κάρλσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Ο διορισμένος από την κυβέρνηση Τραμπ και πρώην κυβερνήτης του Αρκάνσας συζήτησε με τον Κάρλσον τις ερμηνείες των γραφών της Παλαιάς Διαθήκης στο πλαίσιο του χριστιανικού εθνικιστικού κινήματος των ΗΠΑ.

Ο Κάρλσον ρώτησε τον Χάκαμπι για ένα βιβλικό εδάφιο στο οποίο ο Θεός υπόσχεται στον Αβραάμ ότι οι απόγονοί του θα λάβουν γη «από το ρέμα της Αιγύπτου μέχρι τον μεγάλο ποταμό, τον Ευφράτη – τη γη των Κενιτών, των Κενιζιτών, των Καδμονιτών, των Χετταίων, των Περιζιτών, των Ρεφαϊτών, των Αμοριτών, Καναναίων, Γεργασιτών και Ιεβουσαίων».

Ο Κάρλσον επεσήμανε ότι αυτή η περιοχή στη σύγχρονη γεωγραφία θα περιλάμβανε «βασικά ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

«Η Λεβαντίνη… το Ισραήλ, η Ιορδανία, η Συρία, ο Λίβανος – θα περιλάμβανε επίσης μεγάλα τμήματα της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράκ», είπε ο Κάρλσον.

Ο Χάκαμπι είπε: «Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έφτανε τόσο μακριά, αλλά θα ήταν ένα μεγάλο κομμάτι γης».

BREAKING: US Ambassador to Israel Mike Huckabee tells Tucker Carlson that Israel has the Biblical right to take over all of the Middle East. “It would be fine if they took it all.” pic.twitter.com/BN4fXh03ga — Tucker Carlson Network (@TCNetwork) February 20, 2026

Ο «εκλεκτός λαός»

Συνέχισε: «Το Ισραήλ είναι μια γη που ο Θεός έδωσε, μέσω του Αβραάμ, σε έναν λαό που επέλεξε. Ήταν ένας λαός, ένας τόπος και ένας σκοπός».

Πιεζόμενος από τον Κάρλσον για το αν το Ισραήλ έχει δικαίωμα σε αυτή τη γη, ο Χάκαμπι απάντησε:

«Θα ήταν εντάξει αν την έπαιρναν όλη».

«Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα εδώ… Δεν θέλουν να το καταλάβουν, δεν ζητούν να το καταλάβουν», είπε.

Ο Κάρλσον αμφισβητεί όλο και περισσότερο την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, μετακινώντας τον από το κέντρο στην περιφέρεια του κινήματος Make America Great Again.

Ο Χάκαμπι εκπροσωπεί μια πιο παραδοσιακή συντηρητική θέση υπέρ του Ισραήλ.