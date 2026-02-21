Ούιπεστ – Ολυμπιακός 16-15: Πρώτη και άνευ ουσίας ήττα στη σεζόν για τις «ερυθρόλευκες»

Στην Ουγγαρία ταξίδεψε ο Ολυμπιακός για να αντιμετωπίσει την Ούιπεστ, με τις Ερυθρόλευκες να χάνουν μετά από μεγάλη μάχη με 16-15, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του LEN Champions League γυναικών. Αυτή ήταν και η πρώτη τους ήττα στη σεζόν συνολικά, μετά από 20 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Υπενθυμίζεται, ότι από την 4η αγωνιστική των ομίλων, οι «ερυθρόλευκες» έχουν εξασφαλισμένη τη συμμετοχή τους στην οκτάδα του Champions League, με 12 βαθμούς και βρίσκονται σταθερά στην κορυφή, στο +3 από τη δεύτερη Ούιπεστ και στο +6 από την τρίτη Ντουναϊσβάρος.

Στις 21/3, στη «μάχη» της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Champions League, κόντρα στην Ντουναϊσβάρος στην Ουγγαρία, η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα χρειάζεται τουλάχιστον έναν βαθμό για την εξασφάλιση της πρωτιάς.

Στα του αγώνα, η Ούιπεστ ξεκίνησε έχοντας το προβάδισμα και κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 4-3, με τον Ολυμπιακό να βγάζει αντίδραση και με πρωταγωνίστρια τη Μυριοκεφαλιτάκη να ισοφαρίζει σε 6-6 στο ημίχρονο. Το τρίτο οκτάλεπτο άνηκε στις γηπεδούχες οι οποίες κατάφεραν να προηγηθούν με τρία γκολ χάρη στο 11-8. Με το ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου η Ούιπεστ βρέθηκε στο 14-9, αλλά οι Ερυθρόλευκες ισοφάρισαν 14-14. Από εκεί πέρα σημειώθηκαν τρία γκολ με τα δύο να ανήκουν τις γηπεδούχες που έκαναν το 16-15.

Η βαθμολογία του πρώτου ομίλου του Champions League:

1). Ολυμπιακός 12

2). Ούιπεστ 9

3). Ντουναϊσβάρος 6

4). Αλιμος ΝΑΣ 0

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 2-3, 5-2, 5-7

Η διακύμανση:

1ο οκτάλεπτο: 1-0 Τίμπα (περιφέρεια, 7:33), 1-1 Πλευρίτου (περιφέρεια, 6:12), 2-1 Χάιντου (περιφέρεια, 4:19), 2-2 Σάντα (π/π, 3:35), 3-2 Μάσαϊ (πέναλτι, 2:35), 3-3 Τριχά (πέναλτι, 2:22), Χάιντου (κόντρα, 0:53)

2ο οκτάλεπτο: 5-3 Τίμπα (περιφέρεια, 6:48), 5-4 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστό, 6:27), 6-4 Χάιντου (π/π, 6:08), 6-5 Μυριοκεφαλιτάκη (π/π, 5:33), 6-6 Νίνου (περιφέρεια, 3:53)

3ο οκτάλεπτο: 7-6 Φαράγκο (πέναλτι, 7:40), 8-6 Περεστέγκι-Νάγκι (περιφέρεια, 6:58), 8-7 Πλευρίτου (πέναλτι, 5:15), 8-8 Πλευρίτου (περιφέρεια, 3:47), 9-8 Μπάσκα (περιφέρεια, 3:30), 10-8 Φαράγκο (περιφέρεια, 2:07), 11-8 Χετζλ (περιφέρεια, 1:18)

4ο οκτάλεπτο: 12-8 Φαράγκο (π/π, 7:40), 12-9 Μυριοκεφαλιτάκη (κόντρα, 6:04), 13-9 Μπάκσα (περιφέρεια, 4:46), 14-9 Μάσαϊ (π/π, 4:26), 14-10 Τριχά (περιφέρεια, 3:15), 14-11 Τριχά (περιφέρεια, 2:32), 14-12 Σάντα (πέναλτι, 2:07), 14-13 Τριχά (κόντρα, 1:49), 14-14 Τριχά (κόντρα, 1:36), 15-14 Τίμπα (πέναλτι, 1:18), 15-15 Τριχά (περιφέρεια, 1:00), 16-15 Τίμπα (περιφέρεια, 0:22)

ΟΥΙΠΕΣΤ (Μάρτον Μπέντζουρ): Γκολοπένσα, Αουμπέλι, Αρμάι, Κις, Αλάκζα, Χάιντου 3, Μπάκσα 2, Φαράγκο 3, Φεκέτε, Τίμπα 4, Μάσαϊ 2, Περεστέγκι-Νάγκι 1, Καρπάτι, Χετζλ 1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 2, Τριχά 6, Αντριους, Σιούτη, Μπίκου, Νίνου 1, Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν