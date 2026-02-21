Εντυπωσιακό βίντεο: Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στη Ραφήνα
Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε υπό συνθήκες αστάθειας στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή στήλη νερού που έμοιαζε να ενώνει τη θάλασσα με τα χαμηλά νέφη.
Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν στο λιμάνι της Ραφήνας το μεσημέρι του Σαββάτου όταν έκανε την εμφάνισή του υδροστρόβιλος.
Το θέαμα έκανε την εμφάνισή του λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι, σε μικρή απόσταση από την είσοδο του λιμανιού, σύμφωνα με το irafina.gr.
Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε υπό συνθήκες αστάθειας στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή στήλη νερού που έμοιαζε να ενώνει τη θάλασσα με τα χαμηλά νέφη.
Οι υδροστρόβιλοι παρατηρούνται κατά διαστήματα στις ελληνικές θάλασσες, κυρίως σε περιόδους έντονων καιρικών μεταβολών. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρότι συνήθως έχουν μικρή ένταση και διάρκεια, απαιτείται προσοχή από τα διερχόμενα σκάφη.
