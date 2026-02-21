«Έχω παιδιά»: Η οικογενειακή κωμωδία που αφουγκράζεται τις ανησυχίες των γονιών

Η κωμική συνήθεια στην prime time του MEGA, η οικογενειακή κωμωδία «Έχω παιδιά», έρχεται με περισσότερα επεισόδια και περισσότερες ημέρες, επιβεβαιώνοντας πως η καθημερινή επιβίωση με παιδιά είναι το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό σενάριο.

Η σειρά που έβαλε στο μικροσκόπιο τους μικρούς και μεγαλύτερους άθλους που καλούνται να φέρουν εις πέρας καθημερινά οι γονείς, συνεχίζει να κερδίζει το χειροκρότημα των τηλεθεατών, προσφέροντας μια αληθινή και ρεαλιστική απεικόνιση του να παλεύεις να είσαι καλός γονιός στην Αθήνα του σήμερα.

Το νέο ραντεβού και οι περιπέτειες της οικογένειας Πολίτη

Από την Καθαρά Δευτέρα, το «Έχω Παιδιά» επιστρέφει με νέα επεισόδια σε ένα διευρυμένο ραντεβού: Δευτέρα 23, Τετάρτη 25 και Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 20:50. Στις νέες ιστορίες, η Σάρα αποφασίζει να τα βάλει με τον Σύλλογο Γονέων για έναν λειτουργικό ψύκτη στο σχολείο , ενώ μαζί με τον Μιχάλη ξεκινούν μια επιχείρηση «αποκάλυψης της αλήθειας» για τα παιδικά ψέματα, που θα τους αφήσει άφωνους.

Παράλληλα, οι «Υποσχέσεις» μπαίνουν στο στόχαστρο, καθώς το ζευγάρι προσπαθεί να κόψει τη συνήθεια των ανεκπλήρωτων λόγων, ανακαλύπτοντας πως η ειλικρίνεια είναι μια πολύ απαιτητική πρόκληση.

«Έχω παιδιά»: Οι πρωταγωνιστές και η έμπνευση του Λάμπρου Φισφή

Η επιτυχία της σειράς κρύβεται στην ταύτιση των σύγχρονων γονέων με το σενάριο. Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής, Λάμπρος Φισφής, έχει δηλώσει πως η έμπνευση του για το σενάριο δεν περιορίζεται μόνο στις δικές του εμπειρίες, αλλά συλλέγει ιστορίες από παντού – από την παιδική χαρά μέχρι τους συμμαθητές των παιδιών του. Μάλιστα, αποκάλυψε πως κομμάτια της προσωπικότητας της Σάρας τα έχει εμπνευστεί από τη σύζυγό του, η οποία βρίσκεται δίπλα του σε όλη τη δημιουργική του πορεία.

Η Ευγενία Σαμαρά έχει πει από την πλευρά της πως το κείμενο είναι τόσο εύστοχο που πολλοί φίλοι της – και δη άνθρωποι που έχουν παιδιά – αισθάνονται πως κάποιος τους… παρακολουθεί, ενώ ο τηλεοπτικός της σύζυγος Βασίλης Μαυρογεωργίου λαμβάνει συνεχώς μηνύματα ανακούφισης από γονείς: «Πάρα πολύς κόσμος μας λέει ότι τους δίνει κουράγιο να βλέπουν πραγματικά και αυτά που ζουν και αυτά που σκέφτονται, ότι τα ζουν κι άλλοι και ότι ρε παιδί μου δεν είναι κακό και να θυμώσεις λίγο και να ζοριστείς και να μην ξέρεις πώς να διαχειριστείς μια κατάσταση», έχει δηλώσει στο «Χαμογέλα και πάλι».

Τέλος, η Αθηνά Οικονομάκου έχει περιγράψει με συγκίνηση την ανταπόκριση του κοινού, σημειώνοντας πως ακόμη και στο σχολείο των παιδιών της, την πλησιάζουν για αγκαλιές σαν να είναι δικός τους άνθρωπος: «Το τι μηνύματα λαμβάνω… Πηγαίνω στο σχολείο και με κοιτάνε, αναρωτιούνται “αυτή κάτι είναι” κι έρχονται και με κάνουν κάτι αγκαλιές, σαν να είμαι στο σπίτι τους».

Μην χάσετε τις νέες περιπέτειες της οικογένειας Πολίτη! Συντονιστείτε στο MEGA από την Καθαρά Δευτέρα, καθώς και την Τετάρτη 25 και Πέμπτη 26/2 στις 20:50 για περισσότερο γέλιο, περισσότερες αλήθειες και ακόμα περισσότερα επεισόδια «Έχω Παιδιά».