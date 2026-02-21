magazin
«Έχω παιδιά»: Η οικογενειακή κωμωδία που αφουγκράζεται τις ανησυχίες των γονιών
TV 21 Φεβρουαρίου 2026, 15:21

«Έχω παιδιά»: Η οικογενειακή κωμωδία που αφουγκράζεται τις ανησυχίες των γονιών

Το «Έχω παιδιά» έρχεται στην prime time του MEGA με περισσότερα επεισόδια μέσα στην εβδομάδα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η κωμική συνήθεια στην prime time του MEGA, η οικογενειακή κωμωδία «Έχω παιδιά», έρχεται με περισσότερα επεισόδια και περισσότερες ημέρες, επιβεβαιώνοντας πως η καθημερινή επιβίωση με παιδιά είναι το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό σενάριο.

Η σειρά που έβαλε στο μικροσκόπιο τους μικρούς και μεγαλύτερους άθλους που καλούνται να φέρουν εις πέρας καθημερινά οι γονείς, συνεχίζει να κερδίζει το χειροκρότημα των τηλεθεατών, προσφέροντας μια αληθινή και ρεαλιστική απεικόνιση του να παλεύεις να είσαι καλός γονιός στην Αθήνα του σήμερα.

Το νέο ραντεβού και οι περιπέτειες της οικογένειας Πολίτη

Από την Καθαρά Δευτέρα, το «Έχω Παιδιά» επιστρέφει με νέα επεισόδια σε ένα διευρυμένο ραντεβού: Δευτέρα 23, Τετάρτη 25 και Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 20:50. Στις νέες ιστορίες, η Σάρα αποφασίζει να τα βάλει με τον Σύλλογο Γονέων για έναν λειτουργικό ψύκτη στο σχολείο , ενώ μαζί με τον Μιχάλη ξεκινούν μια επιχείρηση «αποκάλυψης της αλήθειας» για τα παιδικά ψέματα, που θα τους αφήσει άφωνους.

Παράλληλα, οι «Υποσχέσεις» μπαίνουν στο στόχαστρο, καθώς το ζευγάρι προσπαθεί να κόψει τη συνήθεια των ανεκπλήρωτων λόγων, ανακαλύπτοντας πως η ειλικρίνεια είναι μια πολύ απαιτητική πρόκληση.

«Έχω παιδιά»: Οι πρωταγωνιστές και η έμπνευση του Λάμπρου Φισφή

Η επιτυχία της σειράς κρύβεται στην ταύτιση των σύγχρονων γονέων με το σενάριο. Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής, Λάμπρος Φισφής, έχει δηλώσει πως η έμπνευση του για το σενάριο δεν περιορίζεται μόνο στις δικές του εμπειρίες, αλλά συλλέγει ιστορίες από παντού – από την παιδική χαρά μέχρι τους συμμαθητές των παιδιών του. Μάλιστα, αποκάλυψε πως κομμάτια της προσωπικότητας της Σάρας τα έχει εμπνευστεί από τη σύζυγό του, η οποία βρίσκεται δίπλα του σε όλη τη δημιουργική του πορεία.

Η Ευγενία Σαμαρά έχει πει από την πλευρά της πως το κείμενο είναι τόσο εύστοχο που πολλοί φίλοι της – και δη άνθρωποι που έχουν παιδιά – αισθάνονται πως κάποιος τους… παρακολουθεί, ενώ ο τηλεοπτικός της σύζυγος Βασίλης Μαυρογεωργίου λαμβάνει συνεχώς μηνύματα ανακούφισης από γονείς: «Πάρα πολύς κόσμος μας λέει ότι τους δίνει κουράγιο να βλέπουν πραγματικά και αυτά που ζουν και αυτά που σκέφτονται, ότι τα ζουν κι άλλοι και ότι ρε παιδί μου δεν είναι κακό και να θυμώσεις λίγο και να ζοριστείς και να μην ξέρεις πώς να διαχειριστείς μια κατάσταση», έχει δηλώσει στο «Χαμογέλα και πάλι».

Τέλος, η Αθηνά Οικονομάκου έχει περιγράψει με συγκίνηση την ανταπόκριση του κοινού, σημειώνοντας πως ακόμη και στο σχολείο των παιδιών της, την πλησιάζουν για αγκαλιές σαν να είναι δικός τους άνθρωπος: «Το τι μηνύματα λαμβάνω… Πηγαίνω στο σχολείο και με κοιτάνε, αναρωτιούνται “αυτή κάτι είναι” κι έρχονται και με κάνουν κάτι αγκαλιές, σαν να είμαι στο σπίτι τους».

Μην χάσετε τις νέες περιπέτειες της οικογένειας Πολίτη! Συντονιστείτε στο MEGA από την Καθαρά Δευτέρα, καθώς και την Τετάρτη 25 και Πέμπτη 26/2 στις 20:50 για περισσότερο γέλιο, περισσότερες αλήθειες και ακόμα περισσότερα επεισόδια «Έχω Παιδιά».

Τρόφιμα – ποτά
Κρασί: Εξαγορές, ζημιές και η υπόθεση Σπυρόπουλου – Γιατί τα μισά οινοποιεία είναι προς πώληση

Κρασί: Εξαγορές, ζημιές και η υπόθεση Σπυρόπουλου – Γιατί τα μισά οινοποιεία είναι προς πώληση

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

inWellness
inTown
Stream magazin
«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» – Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου
Ιστορική εικόνα 21.02.26

«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» - Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου

«Οι θεοί της φωτογραφίας ήταν με το μέρος μου», δήλωσε ο Φιλ Νομπλ, ο φωτογράφος του Reuters που τράβηξε τη φωτογραφία της σύλληψης του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ενώ περιγράφει πώς έγινε το μαγικό κλικ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κάρολος επισκέφθηκε την Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου
Γιατί το έκανε; 21.02.26

Ο Κάρολος επισκέφθηκε την Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας εμφανίστηκε σε μια επίδειξη μόδας στο Λονδίνο την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ με την υποψία παράβασης καθήκοντος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα
Fizz 21.02.26

Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα

«Βουλιάζει» το νησί του Σαρωνικού με πληρότητα 100% για το συγκεκριμένο τριήμερο. Η παρουσία του Μπραντ Πιτ έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα, με τους δημοσιογράφους να τον ακολουθούν σε κάθε του βήμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Λάιζα Μινέλι ερωτεύτηκε σφοδρά τον Σκορσέζε και αποφάσισε να κόψει τα ναρκωτικά λόγω Ελίζαμπεθ Τέιλορ
Θρύλος 20.02.26

Η Λάιζα Μινέλι ερωτεύτηκε σφοδρά τον Σκορσέζε και αποφάσισε να κόψει τα ναρκωτικά λόγω Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Η ζωή της Λάιζα Μινέλι είναι τόσο κινηματογραφική, όσο και η καριέρα της: πάθη, έρωτες, πόνος, προδοσία και μια απώλεια που την στιγμάτισε για πάντα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Roblox: Πεδίο δράσης παιδεραστών και predators για την κομητεία του Λος Άντζελες – Ντόμινο καταγγελιών
Go Fun 20.02.26

Roblox: Πεδίο δράσης παιδεραστών και predators για την κομητεία του Λος Άντζελες – Ντόμινο καταγγελιών

Μια νέα, δριμεία δικαστική επίθεση εξαπέλυσε η κομητεία του Λος Άντζελες κατά της δημοφιλούς πλατφόρμας Roblox, κατηγορώντας την εταιρεία ότι μετέτρεψε έναν θεωρητικά ασφαλή ψηφιακό χώρο σε «εκτροφείο» για επίδοξους θηρευτές ανηλίκων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δέσμευση ή απιστία; Η εξελικτική βιολογία εξηγεί το δίλημμα – και απαντά αν είμαστε «προγραμματισμένοι» να απατάμε
Relationsex 20.02.26

Δέσμευση ή απιστία; Η εξελικτική βιολογία εξηγεί το δίλημμα – και απαντά αν είμαστε «προγραμματισμένοι» να απατάμε

Η δρ Τζάστιν Γκαρσία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε με δύο αντικρουόμενες ορμές: τη δέσμευση και τη σεξουαλική ποικιλία. Όταν όμως η δεύτερη γίνεται απιστία, το πλήγμα στην ψυχική υγεία και την εμπιστοσύνη είναι βαθύ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Λουκέτο» σε 6 εταιρίες της Σάρα Φέργκιουσον μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου
Χωρίς χρέη 20.02.26

«Λουκέτο» σε 6 εταιρίες της Σάρα Φέργκιουσον μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου

Έξι εταιρείες που συνδέονται με τη Σάρα Φέργκιουσον οδηγούνται σε διάλυση, καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο οι αποκαλύψεις για τις επαφές της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, εντείνοντας την πίεση γύρω από το όνομά της.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρικ Ντέιν: Οι τελευταίες στιγμές του ΜακΣτίμι, η αυτοκτονία, η απώλεια φωνής – «Πρέπει να είσαι δυνατός»
RIP 20.02.26

Έρικ Ντέιν: Οι τελευταίες στιγμές του ΜακΣτίμι, η αυτοκτονία, η απώλεια φωνής – «Πρέπει να είσαι δυνατός»

Καθώς το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον αγαπημένο τηλεοπτικό γιατρό του Grey's Anatomy, τον ΜακΣτίμι, οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τις τελευταίες ημέρες του Έρικ Ντέιν είναι σπαρακτικές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βιολάντα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο μοιραίο εργοστάσιο – Η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ελλάδα 21.02.26

Βιολάντα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο μοιραίο εργοστάσιο – Η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του κεντρικού εργοστασίου της Βιολάντα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργατριών, αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σύνταξη
«Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι»: Η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε την Κυψέλη
Σοκ 21.02.26

«Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι»: Η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε την Κυψέλη

«Είχα πάει στο φαρμακείο, ούτε δέκα λεπτά δεν έκανα, και μπήκα μέσα στο σπίτι και τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά». Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από τη μητέρα της 25χρονης.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Παραίτηση-βόμβα εφέτη: «Αρνούμαι να υπηρετώ μια Δικαιοσύνη που νοσεί»
Ελλάδα 21.02.26

Παραίτηση-βόμβα εφέτη: «Αρνούμαι να υπηρετώ μια Δικαιοσύνη που νοσεί»

Με μία συνταρακτική επιστολή-ανάρτηση, ο εφέτης Γιάννης Ευαγγελάτος ανακοίνωσε την παραίτησή του από το δικαστικό σώμα, τονίζοντας πως «σε μια Δικαιοσύνη που νοσεί, η ανοχή είναι συνενοχή» - «Το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη μετατρέπεται σε πεδίο άγονης αντιπαράθεσης» και «μόνο από τύχη ή σύμπτωση μπορείς να βρεις το δίκιο σου», σημειώνει χαρακτηριστικά

Σύνταξη
«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» – Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι
Χάλυβας και γυαλί 21.02.26

«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» - Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι

«Μια χαρούμενη μέρα» - Με την ολοκλήρωση του γυάλινου σταυρού στον κεντρικό πύργο, η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνι Γκαουντί φτάνει στο τελικό ύψος των 172,5 μέτρων, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι

LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μπέρνλι για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον

LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Μπράιτον για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου
Κόσμος 21.02.26

Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου

Ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου δήλωσε στους FT ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ομολόγους του της ΕΕ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απόφαση Τραμπ για νέους δασμούς

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναιτωλικός για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές
Μήνυμα ελπίδας 21.02.26

Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές

Στην εθνική διάσκεψη της ιταλικής αριστερής οργάνωσης Compagno e il Mondo μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σε όλη την Ευρώπη ενάντια στις σύγχρονες ολιγαρχίες και τις κλεπτοκρατίες και θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ
«Δεν το βρίσκω κομψό» 21.02.26

Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ

Όπως δήλωσε ο Μάικλ Ιμπεριόλι σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Independent, το «The Sopranos» αφορά τον σύγχρονο καπιταλισμό - και όχι μονάχα μια οικογένεια μαφιόζων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 23η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν

LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν για την 23η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Οι εκτεταμένες πλημμύρες στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών
Κλιματική αλλαγή 21.02.26

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών

Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα, όπως οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες, πλήττουν καλλιέργειες σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Μαρόκο διαταράσσοντας την εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης

Σύνταξη
Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές
ΚΚΕ 21.02.26

Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές

«Αρνήθηκαν να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας, οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα βρίσκονταν στη μάντρα της Καισαριανής αν είχαν υπογράψει δηλώσεις μετανοίας, αποκήρυξης του κομμουνισμού», είπε ο Νίκος Σοφιανός

Σύνταξη
Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές – Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση
AI 21.02.26

Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές - Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση

Παράγοντες που δεν ποσοτικοποιούνται αποτελούν κρίσιμους φραγμούς που προσώρας δεν επιτρέπουν την πλήρη αντικατάσταση των ανθρώπων από την AI, λέει ο αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, Μαρκ Κιούμπαν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Γιουβέντους – Κόμο
Serie A 21.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Κόμο

LIVE: Γιουβέντους – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Κόμο για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα
ΗΠΑ 21.02.26

Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα

Το συντηρητικό δικαστήριο είχε δώσει στον Τραμπ σχεδόν όλα όσα επιθυμούσε – μέχρι τώρα, που δύο από τους τρεις διορισθέντες του γύρισαν την πλάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά ξεπέρασε τις 800 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του και η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον βράβευσε πριν την έναρξη του αγώνα της Β’ ομάδας με την Καλαμάτα.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

