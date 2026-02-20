newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.02.2026 | 08:20
Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Μεσογείων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Σημαντική είδηση:
20.02.2026 | 08:06
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων – Μηχανή παρέσυρε 74χρονη
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές
Κόσμος 20 Φεβρουαρίου 2026, 09:40

Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές

Μεγάλο μέρος του κοινού, αποτελούμενο από νεαρούς κυρίως, ύψωσε τα χέρια στον ναζιστικό χαιρετισμό και κραύγασε «Za dom-spremni!» («για την πατρίδα-έτοιμοι!»),

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Spotlight

Προκαταρκτική έρευνα για δυο συναυλίες που έδωσε ο υπερεθνικιστής Κροάτης τραγουδιστής που είναι γνωστός με το προσωνύμιο Τόμσον διενεργεί η βοσνιακή δικαιοσύνη, καθώς μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα στα οποία εικονίζονται θεατές να κάνουν ναζιστικό χαιρετισμό.

Ο 59χρονος τραγουδιστής -στον οποίο έχει απαγορευτεί να εμφανίζεται σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες-, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Μάρκο Πέρκοβιτς, είναι δημοφιλής στην Κροατία, παρά το ότι είναι αμφιλεγόμενη μορφή. Στις συναυλίες του συχνά μέρος του κοινού του επιδεικνύει τη συμπάθειά του στους ναζί.

Ολοκλήρωσε την περασμένη εβδομάδα τουρνέ που βάφτισε «Προσκυνητής», με δυο συναυλίες την Παρασκευή και το Σάββατο στο Σίροκι Μπρίεγκ, σε τομέα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης όπου οι κάτοικοι είναι κατά πλειονότητα Κροάτες.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και βίντεο από τη συναυλία που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης -το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν έχει ακόμη επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο- μεγάλο μέρος του κοινού, αποτελούμενο από νεαρούς κυρίως, ύψωσε τα χέρια στον ναζιστικό χαιρετισμό και κραύγασε «Za dom-spremni!» («για την πατρίδα-έτοιμοι!»), καθώς ο ερμηνευτής απευθυνόταν στο κοινό, ανάμεσα σε δυο τραγούδια.

Πρόκειται για σύνθημα των ουστάσι («αντάρτες» στα κροατικά), του προσκείμενου στους ναζί καθεστώτος που είχε επιβληθεί κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ουστάσι επιδόθηκαν σε διωγμούς και σφαγές εκατοντάδων χιλιάδων Σέρβων, Εβραίων, Κροατών που τάσσονταν εναντίον των φασιστών και Ρομά.

Ο αστέρας της φολκ-ροκ έχει επικριθεί, για τραγούδι του που ξεκινά με ακριβώς αυτό το σύνθημα, τονίζει το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Η φράση χρησιμοποιείτο επίσης από την παραστρατιωτική ομάδα HOS -δεν υπάρχει πια- στον πόλεμο για την ανεξαρτησία της Κροατίας εναντίον των σερβικών δυνάμεων (1991-1995) και ο τραγουδιστής διαβεβαιώνει πως το τραγούδι του σε αυτό αναφερόταν.

Όταν επικοινώνησε μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο, η βοσνιακή εισαγγελία ανέφερε ότι «δέχθηκε πολλές καταγγελίες» για τη συναυλία καθώς και καταγραφές «βίντεο» όσων συνέβησαν.

«Ο φάκελος διαβιβάστηκε σε εισαγγελέα, η απόφαση του οποίου (σ.σ. για ενδεχόμενη άσκηση ποινικών διώξεων) θα ανακοινωθεί μόλις ληφθεί», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Απαιτήθηκε η απαγόρευση εισόδου του τραγουδιστή στη Βοσνία

Το συμβάν πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στη χώρα, ειδικά από σερβοβόσνιους πολιτικούς, που απαίτησαν να απαγορευτεί στον Τόμσον η είσοδος στη Βοσνία. Η πρεσβεύτρια του Ισραήλ στη χώρα, η Γκαλίτ Πελέγκ, κατήγγειλε τις «σοκαριστικές σκηνές με νεαρούς στη Σίροκι Μπρίεγκ να κάνουν ναζιστικούς χαιρετισμούς» και τόνισε πως «τέτοιες εκδηλώσεις μίσους πρέπει να εξαλειφθούν», παροτρύνοντας τις αρχές να αντιμετωπίσουν το συμβάν με «αυστηρότητα» και να εγγυηθούν «λογοδοσία».

Η ομάδα του τραγουδιστή αντέτεινε μέσω Facebook ότι «η μόνη αλήθεια» είναι πως «γιορτάστηκαν η ζωή, η ενότητα και το συναίσθημα» στις συναυλίες στο Σίροκι Μπρίεγκ.

«Ο Τόμσον ουδέποτε εξύμνησε, και δεν θα εξυμνήσει ποτέ, τον ναζισμό ή τον φασισμό (…) Κάθε άλλη ερμηνεία είναι εσκεμμένη παραποίηση των γεγονότων», επέμεινε.

Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία παρότρυνε τις δικαστικές αρχές να ενεργήσουν, υπογραμμίζοντας ότι «η εξύμνηση και η μετατροπή της φασιστικής ιδεολογίας σε κοινοτοπία δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία».

Οι αποστολές του ΟΑΣΕ (του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) και του ΟΗΕ στο Σαράγεβο εξέφρασαν την «ανησυχία» τους, τονίζοντας τον «κίνδυνο μετατροπής του εξτρεμισμού σε κοινοτοπία».

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Instagram

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
ΔΕΗ: Στο τραπέζι με Αμερικανούς hyperscalers για το mega data center στη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΗ: Στο τραπέζι με Αμερικανούς hyperscalers για το mega data center στη Δυτική Μακεδονία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Τράπεζες
CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν
Κόσμος 20.02.26

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν που έδωσε γενναία μάχη με τη νόσο ALS, πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την σύζυγό του και τις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια

Σύνταξη
Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές
Κόσμος 20.02.26

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράν - Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές

Το Ιράν πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας θέλοντας να στείλει μήνυμα στις ΗΠΑ ότι είναι προετοιμασμένο να απαντήσει αποφασιστικά σε ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση

Σύνταξη
Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία
Κόσμος 20.02.26

Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία

Η Visit Sweden, το επίσημο site για τουρισμό στη Σουηδία, έχει δηλώσει ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να μοιραστεί «μια πολύ σουηδική οπτική για την ελευθερία και την ευθύνη απέναντι στη φύση»

Σύνταξη
Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων
Αθώα θύματα 20.02.26

Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων

Οι άμαχοι πληρώνουν δυσανάλογα βαρύ φόρο αίματος στις ανά τον κόσμο ένοπλες συγκρούσεις, με το 97% των θυμάτων να καταγράφεται πέρυσι σε κατοικημένες περιοχές

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ λέει πως θα διατάξει τη δημοσιοποίηση των «αρχείων» για τα… ΑΤΙΑ και τους εξωγήινους
Και τα... ΑΤΙΑ 20.02.26

Ο Τραμπ βγάζει στη φόρα τα «αρχεία» για τους εξωγήινους

«Θα δώσω διαταγή (...) να αρχίσουν διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή», δήλωσε ο Τραμπ, έπειτα από την επίθεση που εξαπέλυσε στον Ομπάμα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο
«Δημοκρατική συνύπαρξη» 20.02.26

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο νόμος περί αμνηστίας από τη βουλή της Βενεζουέλας

«Ο νόμος για τη δημοκρατική συνύπαρξη υιοθετήθηκε» είπε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου στη Βενεζουέλα, αναφερόμενος στην ομόφωνη αποδοχή του νομοσχεδίου περί χορήγησης αμνηστίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drones στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας
Κριμαία 20.02.26

Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση στη Σεβαστούπολη

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε από θραύσματα ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε από ρωσικές δυνάμεις στη Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας, ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος.

Σύνταξη
Κούβα: Διεθνής εφοδιοπομπή που υποστηρίζεται από την Τούνμπεργκ αναμένεται να φθάσει τον Μάρτιο
Αναμένεται τον Μάρτιο 20.02.26

Η Τούνμπεργκ υποστηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα

Η Τούνμπεργκ στηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα επειδή «η διεθνής αλληλεγγύη είναι η μόνη αρκετά ισχυρή δύναμη που μπορεί να αντισταθεί σε αυτοκρατορικές μορφές όπως ο Τραμπ και ο Νετανιάχου».

Σύνταξη
Ιράν προς ΣΑ του ΟΗΕ: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά θα απαντήσουμε αποφασιστικά – Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ
Επιστολή στον ΟΗΕ 20.02.26

Ιράν: Θα απαντήσουμε αποφασιστικά - Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ

Το Ιράν «δεν επιδιώκει ένταση ούτε πόλεμο και δεν θα ξεκινήσει κανέναν πόλεμο», αλλά σε περίπτωση επίθεσης «θα απαντήσει αποφασιστικά», καθιστώντας νόμιμους στόχους όλα τα μέσα των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: «Πολύ λυπηρή» για τον Τραμπ η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριους
Σκάνδαλο Επσταϊν 20.02.26

«Πολύ λυπηρή» η σύλληψη του Αντριους, για τον Τραμπ

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριου, στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο Επσταϊν.

Σύνταξη
Αργεντινή: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 20.02.26

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες

Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Μπουένος Αϊρες όταν ορισμένοι από τους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες εναντίον των αστυνομικών.

Σύνταξη
Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο
Κόσμος 19.02.26

Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο

Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης εάν το σημείο όπου βρέθηκε το ακέφαλο πτώμα στην Φλωρεντία είναι ο τόπος του εγκλήματος ή εάν μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε εκεί. Αργότερα, βρέθηκε και ένα μαχαίρι που εξετάζεται

Σύνταξη
Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 19.02.26

Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Την οργή του Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσαν οι δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι περί «αριστερού εξτρεμισμού» που έχει διαδοθεί σε σειρά χωρών, αποτελεί πληγή για όλη την Ευρώπη

Σύνταξη
Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα
Κόσμος 19.02.26

Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα

Ο νεαρός, γνωστός με το ψευδώνυμο Mikazz στην Πορτογαλία, ζούσε μια παράλληλη ζωή στο διαδίκτυο, όπου ήταν ο αρχηγός μιας ομάδας που διέπραττε και επιδείκνυε πράξεις ακραίας βίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»
Editorial 20.02.26

Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»

Ο υπουργός Υγείας ας αφήσει τις ρητορικές υπερβολές και ας αναρωτηθεί γιατί οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ διαμαρτύρονται

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Ο στόχος 20.02.26

Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Το νέο σύστημα υπόσχεται απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων - Η «Εργάνη ΙΙ» και η ψηφιακή κάρτα εργασίας στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό της μη δηλωμένης εργασίας

Σύνταξη
Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση όταν δέχεστε διαφημιστικές κλήσεις χωρίς να το επιθυμείτε
«Μητρώο 11» 20.02.26

Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση όταν δέχεστε διαφημιστικές κλήσεις χωρίς να το επιθυμείτε

Πρόσφατα το Εφετείο Πειραιά, αποφάσισε αποζημίωση 50.000 ευρώ σε πολίτη που δεχόταν επαναλαμβανόμενες διαφημιστικές κλήσεις, παρά το γεγονός ότι είχε εγγραφεί στο «Μητρώο 11»

Σύνταξη
Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»
Η πρώην 20.02.26

Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»

Πριν ο απόγονος των Κένεντι, JFK Jr, γνωρίσει την Καρολίν Μπεσέτ, είχε μια σχέση με μια από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ της εποχής του: τη Ντάριλ Χάνα, η οποία έγινε διάσημη με την ταινία Splash.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Βιολάντα»: Οι αντιφάσεις του ιδιοκτήτη που δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές – Τι είπε για την οσμή
Ελλάδα 20.02.26

Οι αντιφάσεις του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» που δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές - Τι είπε για την οσμή

«Για όλα όσα μου καταμαρτυρούν υπάρχουν επιστήμονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και άλλοι οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές τους», φέρεται να είπε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Σύνταξη
Μέτωπο των ομάδων της Serie A κατά νομοσχεδίου
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Μέτωπο των ομάδων της Serie A κατά νομοσχεδίου

Οι σύλλογοι της Serie A συζήτησαν τις νομοθετικές ρυθμίσεις και εξέφρασαν ομόφωνα τις αντιρρήσεις τους για τους φορείς λαϊκής συμμετοχής φιλάθλων. Οι πέντε λόγοι που διαφωνούν

Βάιος Μπαλάφας
Καισαριανή: Στη Γάνδη σήμερα οι εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ – Τα βήματα που θα ακολουθηθούν
Εξετάζεται η γνησιότητα 20.02.26

Στη Γάνδη σήμερα οι εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ - Τα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών της Καισαριανής

Συνάντηση με τον κάτοχο των φωτογραφιών που απεικονίζει τις τελευταίες στιγμές κάποιων από τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή, θα έχουν στελέχη του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν
Κόσμος 20.02.26

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν που έδωσε γενναία μάχη με τη νόσο ALS, πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την σύζυγό του και τις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια

Σύνταξη
Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές
Κόσμος 20.02.26

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράν - Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές

Το Ιράν πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας θέλοντας να στείλει μήνυμα στις ΗΠΑ ότι είναι προετοιμασμένο να απαντήσει αποφασιστικά σε ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση

Σύνταξη
Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης
Ακίνητα 20.02.26

Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης

Δέκα SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών - Τα μυστικά και οι παγίδες λίγο πριν από την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ICE, Πούτιν, Νετανιάχου στο «στόχαστρο» του Μπόνο στο πρώτο άλμπουμ των U2 από το 2017
«Days of Ash» 20.02.26

ICE, Πούτιν, Νετανιάχου στο «στόχαστρο» του Μπόνο στο πρώτο άλμπουμ των U2 από το 2017

Οι U2 επιστρέφουν με το πολιτικά φορτισμένο «Days of Ash», αφιερωμένο σε θύματα βίας από τις ΗΠΑ και το Ιράν έως τη Δυτική Όχθη και την Ουκρανία, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ
Οικονομικές Ειδήσεις 20.02.26

Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ-μάρκετ, τις υπηρεσίες, τα ενοίκια έχουν σηκώσει θυελλώδεις ανέμους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Το «αλμυρό» σαρακοστιανό τραπέζι και ο… «γαλάζιος χαρταετός».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιστορίες για γέλια και για κλάματα στο Αυτόφωρο
Δικαστήρια 20.02.26

Ιστορίες για γέλια και για κλάματα στο Αυτόφωρο

«ΤΑ ΝΕΑ» πέρασαν μία μέρα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, εκεί όπου το σοβαρό μπερδεύεται με το χαλαρό και το δραματικό με το κωμικό σκιαγραφώντας τη μικρογραφία της κοινωνίας μας

Γιώργος Σχοινάς
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο